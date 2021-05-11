人口普查数据公布 梁建章建议生1个孩子奖励100万以提高生育率

今日上午，国家统计局局长公布人口普查数据称，目前我国人口共141178万人，“二孩”生育率明显提升。
同时，数据还显示，目前我国平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人。
有专家认为，生育率低，家庭少子化，是家庭小型化的根本原因。
对此，携程创始人梁建章认为，用于家庭福利的财政支出越多，生育率越高。
如果按照中国每年需要多生1000万的小孩来计算，每个小孩需要给予约100万元的奖励。
今日上午，国家统计局局长公布人口普查数据称，目前我国人口共141178万人，“二孩”生育率明显提升。
同时，数据还显示，目前我国平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人。
有专家认为，生育率低，家庭少子化，是家庭小型化的根本原因。
对此，携程创始人梁建章认为，用于家庭福利的财政支出越多，生育率越高。
如果按照中国每年需要多生1000万的小孩来计算，每个小孩需要给予约100万元的奖励。
携程今日正式挂牌港交所，股票代号9961。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章在上市庆祝仪式上发表讲话，他表示，携程的目标是不断地探索和创新、追求完美的旅行服务。过去的20余年，我们已经建立了全球领先的一站式的业务体系
据央视新闻报道，国务院新闻办公室今天（5月11日）上午10时举行新闻发布会，国务院第七次全国人口普查领导小组、国家统计局等相关负责人介绍第七次全国人口普查主要数据结果。
今天上午，统计局发布了第七次全国人口普查结果，2020年全国人口达到了14.1亿，约占全球总人口的18%，仍然是世界第一人口大国。这次的普查结果也谈到了人口的一些问题，比如人口老龄化、出生率低等，2020年全国新生儿数量为1200万，年轻人越来越不爱生孩子了。对于生孩子的问题，携程创始人、董事局主席、同时也是人口专家的梁建章今天发表文章，建议鼓励生育。根据他计算的结果，国内应该把10%的GDP用于家庭补贴，才能把生育率提?
老牛看到河水，认为很浅;松鼠看到河水，认为很深。这是童话中的道理，观察者对同一事物得出不同结论，往往是条件和立场使然。2017年，王兴和梁建章那场对企业战略方向的横纵争论，至今未分出胜负。
今日，携程正式在港交所上市，开盘价281港元，较发行价上涨4.85%。以此计算，市值达1778亿港元。4月6日，携程集团通过港交所上市聆讯，股票代码09961。携程香港 IPO 最终发售价268港元，募资资金约84.78亿港元。
目前，我国不少城市出现了“90后”“95后”是相亲主力军的一幕。4月16日到18日，第十五届济南千佛山相亲大会现场火爆。据了解，相亲女性占比较高，且单身女性学历普遍高于单身男性。“90后”“95后”是相亲主力军，“00后”也紧随其后，报名的最小为2000年出生。一位相亲公司工作人员告诉记者，“00后”也开始相亲了，相亲人群主要集中在20岁至40岁，“相亲趋于年轻化，有不少人是抱着交友的目的来，丈母娘对车房的条件也在放宽”?
据外媒报道，携程赴港二次上市价格指引设为每股268港元。4月6日携程通过了港交所的上市聆讯，此前有消息称，携程考虑最快于本周公开发售股票，募资金额10-20亿美元。
凤凰网科技讯 4月13日消息，携程香港上市价格指引在每股268港元。截至4月12日晚间8时30分，携程集团在香港公开发售已获得超过5.31倍的认购倍数。根据富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下富途牛牛的数据显示，融资认购额达46.51亿港元。携程港股融资额居前三的券商分别为富途证券（20.17亿港元）、辉立证券（9.4亿港元）和华盛证券（5亿港元）。尽管交易尚未截止，但是，携程在港公开发售所获得的散户超额认购倍数，已经超过部分回港二次?
中国人口10年来继续保持低速增长，全国人口10年增加7206万人。国家统计局11日公布第七次全国人口普查主要数据结果。全国人口共141178万人，与2010年(第六次全国人口普查数据)的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。值得一提的是，公布的结果显示，男性人口为72334万人，占51.24%；女性人口为6884
4月19日，携程正式登陆港股，上市首日高开4.8%，开盘价报281港元，市值超过1700亿港元。继汽车之家、百度、B站之后，携程成为第四家年内回归港股的中概股。此前报道称，携程集团将香港IPO最终发售价均确定为每股268港元，香港公开发售部分获17.78倍超额认购。公司预期，所得款项总额约84.78亿港元，集资所得会用于拓展一站式旅行服务及改善用户体验。根据港交所披露的招股文件，携程此次回港二次上市拟募集的资金将主要用于3个用途
凤凰网科技讯 4月14日消息，疫情缓和下，五一黄金周热度持续升温。携程今日发布的预测显示，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平，达到2亿人次新高。此外，5天的加长假期导致远途长线出游热度攀升，携程表示，约有七成人群选择跨省游。携程发布数据显示，截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。其中，上海、北京、三亚、广州、成都、?
【TechWeb】4月13日消息，携程发布公告称，国际及香港公开发行的最终发行价均为每股268.00港元，共计发行31635600股普通股。若不计其他因素，携程回港二次上市的募资净额至少为83亿港元。据悉，携程预计将于4月19日正式在港股市场上市交易。根据港交所此前披露的招股文件，携程此次回港二次上市拟募集的资金将主要用于3个用途，分别是：用于拓展携程的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；用于对技术进行投资以巩固携程在产品及
4月14日消息，携程集团发布公告，国际发售及香港公开发售价定为每股268港元。预期将于4月19日在香港联交所主板开始交易，股份代号9961。
凤凰网科技讯 4月16日消息，携程集团发布公告，香港IPO发售价已确定为每股268港元。假设超额配股权未获行使，将收取全球发售所得款项净额约83.3亿港元，预计股份将于4月19日开始买卖，股份将以每手50股为买卖单位。在此前的招股打新中，携程录得43.98亿港元孖展，相当于超购约4.96倍，与彼时快手、百度以及哔哩哔哩的火热认购形成强烈反差，超购约4.96倍的成绩成回港上市13家中概股中表现最差的一支。
携程今日正式在港交所挂牌，上市首日收盘报每股280.2港元，较发行价268港元上涨4.55%，市值约为1773亿港元。
携程今日正式在港股二次上市，股价高开4.85%，报281港元，市值1777.92亿港元。截至发稿，携程股价报279.4港元，市值1768亿元。
今日早间，携程集团发布公告称，香港IPO最终发售价均确定为每股268港元，将通过香港上市净募资83.3亿港元，面向散户部分获得17.8倍超额认购，预计将于4月19日在港交所挂牌上市。
凤凰网科技讯 北京时间4月16日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾:先关注携程二次上市:携程香港IPO发售价确定为每股268港元4月19日上市携程公告携程公告称，因超额认购，在香港公开募股中分配给散户的股票数量从220万增加到348万。分配给机构投资者的股票数量从2940万减少至2816万;定价在每股268港元。假设超额配股权未获行使，估计全球发售所得款项净额约为83.3亿港元。携程股票将于4月19日开始挂牌交易。（
根据富途证券最新消息， 4 月 19 日，中国最大在线旅游平台——携程集团-S(09961.HK)在港交所挂牌二次上市。首日开盘，携程高开4.85%，报 281 港元，每手赚 650 港元(xx股/手)，以此计算市值达到1777. 9 亿港元。图片来源:富途牛牛在昨日富途暗盘认购中，携程暗盘高开0.9%，最终收涨1.79%，每手赚 240 港元。另据此前公开信息，携程集团-S公开配售申购人数63162，一手中签率35%，认购 18 手稳中一手。1. 全球最大的在线旅游平台，?
从“联盟”内各股在港交所的表现来看，二次上市起到的股价催化作用几乎可以忽略不计。所以对于市值只有200多亿美元的OTA龙头携程来说，能否借回港上市拨高市值的关键在于:行业景气度的恢复速度，以及携程接下来要讲的新故事够不够性感。
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