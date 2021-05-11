人口普查数据公布 梁建章建议生1个孩子奖励100万以提高生育率

今日上午，国家统计局局长公布人口普查数据称，目前我国人口共141178万人，“二孩”生育率明显提升。

同时，数据还显示，目前我国平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人。

有专家认为，生育率低，家庭少子化，是家庭小型化的根本原因。

对此，携程创始人梁建章认为，用于家庭福利的财政支出越多，生育率越高。

如果按照中国每年需要多生1000万的小孩来计算，每个小孩需要给予约100万元的奖励。