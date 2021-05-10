女子利用网购规则恶意投诉牟利6000元被抓

近年来，恶意索赔、恶意差评、恶意举报愈演愈烈，扰乱正常的市场环境和运营秩序.
近日，河南女子沈某利用网购平台流程漏洞，多次谎称未收到货物，进行恶意投诉迫使商家和快递公司赔偿或补发，从而谋取不当利益。
沈某此次作案10余次诈骗案值6000余元，目前被警方抓获。
网友表示，这种人就是活该，自作聪明。
近年来，恶意索赔、恶意差评、恶意举报愈演愈烈，扰乱正常的市场环境和运营秩序.
近日，河南女子沈某利用网购平台流程漏洞，多次谎称未收到货物，进行恶意投诉迫使商家和快递公司赔偿或补发，从而谋取不当利益。
沈某此次作案10余次诈骗案值6000余元，目前被警方抓获。
网友表示，这种人就是活该，自作聪明。
据媒体报道，4月13日晚，南京市120陆续接到南京江宁大学城某学校多名学生的求助，一个晚上就有9名学生出现头晕、心慌甚至烦躁不安的症状，先后被送到南京医科大学附属逸夫医院急诊科。据了解，这些学生都抽了一种网上购买的电子烟，然后集体出现上述症状。医院医师表示，很多人觉得电子烟危害小于卷烟，其实不然。电子烟中同样含有尼古丁，而且与卷烟相比，电子烟还常常被调制成各种“口味”，添加有各种食源性或非食源性的香精等?
最近半年，杭州人杨丽一直在为装修忙碌。随着硬装的收尾，杨丽将早就加入购物车的沙发、台灯、桌布等产品一一下单，等待收货。这是杨丽的第一套独立住房，全凭自己一人搞定。她透露了秘诀——去天猫家装城找样板房，将符合心意的设计风格发给设计师，并将产品一键加入购物车。
网购收到的实物与购买的商品不符已经屡见不鲜，不过日前有人网购小鱼竟收到泰国鳄事件让人诧异不已。4月22日，山东一家长称，孩子在网上买了一条不知名的小鱼，但拿回家发现是个凶猛的动物，并送到当地派出所。
虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经过酸化填充颜色的假货。
直播带货成了网购的一种新形式，因为有名人、主播、模特等亲自上阵推荐、拆封、展示甚至使用等，颇有带动性。加之平台的导流输送，一时间，粉丝蜂拥下单。不过，直播带货同样不是100%靠谱，当中也掺杂着假货、奸商、猫腻等。日前，央视在最新报道中点名了直播带货中的乱象，比如珠宝首饰类产品。以出镜曝光的黎女士为例，她最近将自己花费1666元买到的所谓天然翡翠手镯（有翡翠A货证书），送到浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心检测?
13日晚，南京9名大学生因网上购买的电子烟后同时出现了头晕、心慌、烦躁不安的症状向120求助。主任医师表示，电子烟又名电子烟碱传送系统，是一种将电子烟烟液经雾化器雾化向呼吸系统传送烟碱和/或其他物质的产品。
韩国男子点外卖给一星差评近日，一名韩国女网友爆料称，发现未婚夫点外卖习惯给差评，最近20多个订单都是一星差评。想到开饭馆的父母因为疫情失业，她气愤不已，最终决定与未婚夫解除婚约。
科技的进步给人们生活带来了许多便利，网购成为当下人们最常用的购物方式之一，东西好不好，看评价一目了然。近期，有一款非常火的手机稳定器在京东、天猫上热销，好评如潮，不少视频博主、科技达人都在使用和推荐它，就连大明星舒畅也都在用它，还推荐给大家——它就是浩瀚卓越刚发布的一款全球首款内置AI视觉传感器的三轴手机稳定器浩瀚卓越V2。虽然浩瀚卓越V2刚发布不久，但是在京东和天猫上已经收到了非常多网友们的体验反馈，
在人们对品质生活的追求和新奇特家电产品的加速涌现下，今年的五一家电市场迎来买买买的“焕新潮”。对大众消费者来说，买新家电焕新的是美好生活；对企业采购人员来说，买新家电焕新的就是高品质办公生活。虽然五一小长假即将结束，但京东家电企业购的超值活动还在继续，足足十亿补贴，让办公物资、营销物资一站购齐，方便所有企业节后高效开工。 在“五一家电企采焕新周”活动中，京东企业购平台特意汇集了广受大家欢迎的爆款家
近日，淘宝官方发布新增《淘宝网“视频教学”服务说明》的公示通知。淘宝官方表示，平台拟新增“视频教学”服务，符合条件的卖家和商品可申请展示视频教学服务标识，并对消费者履行该服务，该规则将于2021年5月7日正式生效。
今年的五一劳动节五天小长假马上到来，随着节日热度来临的还有众多中小企业和初创企业在国家利好政策下，准备在节后加大力度加油干的热情。新目标、新起点、新装备，对企业来说，不论是创业初筹备启动还是发展中拓展升级，场地装修和物资采购都是经营硬成本。为了缓解中小微企业的资金压力，让创业者有更多精力时间钻研业务发展，京东企业购面向企业用户提前开启了五一商用家电狂欢周和家电清凉狂欢活动，用双重采购福利为企业开?
作为手机市场上的年轻力量，iQOO品牌凭借着强悍的硬件性能以及一流的电竞体验，获得了广大年轻用户的青睐，并且在年轻用户群体中拥有了相当高的知名度。如今iQOO品牌成立已经有两周年，在过去的这两年时间里，iQOO为消费者带来了多款优秀的手机产品，并取得了不俗的市场成绩。这些出色成绩的背后不仅离不开iQOO自身的努力，还离不开广大消费者的支持。为了回馈新老会员，iQOO将在5月10日携手天猫年度会员日开展盛大的年度会员活动?
日常分享、情景短剧、新闻报道，随着短视频对日常生活的入侵，我们已经越来越习惯于短视频平台的碎片化阅读体验。而用户行为模式的转变，恰好让不少影视作品的二次剪辑借此崛起，也使其成为不少人眼中一个新的赚钱渠道。
最近我们发现，淘宝变了。还记得淘宝曾在19年发布:每晚有1700万人逛淘宝但是什么东西都不买。今天，在《淘宝逛逛内容生态峰会》上，淘宝内容生态事业部总经理魏萌（花名:千城）也提供了一组最新数据:
再有 5 天，一年一度的5. 1 假期即将“上线”，如果你想度过一个有品质的小长假，那正在火热进行中的京东家电“超级5”绝对不能错过！ “超级5”是京东家电推出的逢 5 就促销的超级促销日，每期的“超级5”，京东都会联手各大家电品牌，推出不同品类的高性价比爆款家电好物，并且京东家电长期坚持正品行货，不断通过各项服务创新提升消费者购物体验，妥妥提升生活幸福指数。本次“超级5”更是携手众多知名家电品牌，举办了“潮电?
过去两年，新兴电商与平台电商的竞争处于1.0阶段，争夺的重点是流量;时至今日，当各家蓄水池水位日渐升高，竞争重点开始进入到更深层面——商家。
前段时间，外国风靡中国“痰盂”这事，大家知道吧……没错，就是大家童年记忆中的痰盂，外国小年轻们竟然拿来装酒放水果放面包，价格直逼61美金，折合人民币将近400元!
拼多多财报显示，截至2020年底，其年度活跃买家数达到7.884亿，首次超过淘宝，抖音电商高调打出“兴趣电商”的旗号，重仓电商业务，快手电商也已经成为其支柱业务之一。除了电商行业里的竞争对手，微信、B站等APP也在抢夺用户时间，淘宝的流量似乎也出现了下滑的趋势。不少人疑惑，内忧外患下，电商老大哥淘宝落后了吗?发展了快20年的淘宝，护城河到底是什么?
抖音电商今日宣布启动“抖音55潮购季”，投入亿级流量和补贴进行优惠大促，活动将持续10天，至5月9日结束。据了解，“抖音55潮购季”活动整合商家、达人、机构和服务商等多方力量，为消费者带来潮流消费新体验，并为商家打造生意增长新阵地。
4月28日，中消协在官网公布《2021年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》。考虑到五一即将迎来消费高峰，中消协特别揭露十大不良营销新招，比如低价促销藏风险、混淆计量耍手段等，提醒消费者理性消费、聪明消费。具体来说，中消协提到，暗藏风险的低价促销包括，一是部分商家以0元购”0元学”一元购”等形式低价吸引消费者购物，实际为消费者办理贷款或者分期付款。二是部分商家利用充多少送多少”高额返现”等形式，诱导消费?
立夏一过，全国各地开始火速入夏。同样火热的还有各行各业中小微企业的加速开工、全速发展。夏季在闷热的室内不免让人感觉烦躁，人们对办公环境有..
这个叫做“积极向上的骷髅”的UP主，仅靠直播每天坐着学习，就圈粉57w!还接推广、办读书会、和央视新闻官博合作，成了B站知识区头部UP主。很神奇的..
北京广州地铁乘车二维码互联互通。据北京市交通委员会消息，5月12日起，北京与广州地铁乘车二维码实现互联互通，范围包括两市城市轨道交通的所有..
其实对于日本家电厂商来说，他们在家电上的优势越来越小。据外媒报道称，日本松下公司日前就企业财务决算情况召开记者会时透露，公司多年来在日本..
5月8日，北海小鹏汽车销售服务有限公司成立，法定代表人为朱艳华，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：二手车鉴定评估；二手车经纪；电动汽车..
5月11日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”专利，公开号为CN112784885A。企查查专利摘要显示..
有媒体报道称，货拉拉开始启动造车项目，已开始招募新能源货车制造方面人才。货拉拉回应此消息称，会持续招揽和储备人才，对于造车一事，暂无可对..
90IDC是一家比较新的香港vps云服务器主机商，有非常多优质的线路包括CN2 GIA，机房包含中国香港、美国、韩国以及日本，目前主机商还提供85折的优惠..
据国外媒体报道，松下宣布该集团已于3月底停止在日本生产电视机，未来将专注于海外生产。官方表示，在日本小批量生产成本高昂，损害了公司利润。..
据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX和特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直是狗狗币和比特币等加密货币的支持者。..
据36氪报道称，货拉拉开始启动造车项目，以实现物流链条闭环和车的“数智化”。对此，货拉拉方面回应称，会持续招揽和储备人才，对于造车一事，暂..
5月12日凌晨，苹果向开发者预览版用户推送了iOS14.6Beta3测试版的更新。本次更新主要以修复Bug和优化系统为主，升级了基带固件，并修复了iPhone使..
货拉拉开始启动造车项目，以实现物流链条闭环和车的“数智化”，目前已开始招募新能源货车制造方面的人才，包括新能源货车整车产品专家等职位。..
狂飙突进的百度以黑马之姿闯入智能交通市场。赛文研究院数据显示，截至 2020 年底，百度城市智能交通、车路协同全年市场最终用户订单业绩 10 亿元..
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时..
有消息称三星正计划在旗舰平板 Galaxy Tab S7+ 基础上推出亲民版本。此前掌握的信息，该平板叫做 Galaxy Tab S7+ Lite，不过根据最新泄露的信息，..
DOGE（狗狗币）离真正的“To the moon”又进了一步。据Newswire报道， 5 月 9 日，Geometric能源公司(GEC)宣布DOGE- 1 登月计划将搭载SpaceX的猎鹰..
IT市场经历了 20 世纪 60 年代开始的以主机和终端为主的第一平台； 80 年代开始的以PC为核心，以局域网、客户/服务器、互联网为依托的第二平台； ..
4 月 27 日， 2021 年庆祝“五一”国际劳动节大会在北京人民大会堂隆重举行，会上，对获得 2021 年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的个人和集体进..
DOTA2官方在最近开启了粉丝应援团的活动，可以买自己喜欢的战队徽章和赛季装备品的组合包，所得的收益有部分可以归你喜欢的战队，下面就来为大家详..