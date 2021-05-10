女子利用网购规则恶意投诉牟利6000元被抓

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女子利用网购规则恶意投诉牟利6000元被抓

2021-05-10 14:46 · 稿源：站长之家

近年来，恶意索赔、恶意差评、恶意举报愈演愈烈，扰乱正常的市场环境和运营秩序.

近日，河南女子沈某利用网购平台流程漏洞，多次谎称未收到货物，进行恶意投诉迫使商家和快递公司赔偿或补发，从而谋取不当利益。

QQ截图20210510143301.png

沈某此次作案10余次诈骗案值6000余元，目前被警方抓获。

网友表示，这种人就是活该，自作聪明。

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