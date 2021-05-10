女子利用网购规则恶意投诉牟利6000元被抓

科技的进步给人们生活带来了许多便利，网购成为当下人们最常用的购物方式之一，东西好不好，看评价一目了然。近期，有一款非常火的手机稳定器在京东、天猫上热销，好评如潮，不少视频博主、科技达人都在使用和推荐它，就连大明星舒畅也都在用它，还推荐给大家——它就是浩瀚卓越刚发布的一款全球首款内置AI视觉传感器的三轴手机稳定器浩瀚卓越V2。虽然浩瀚卓越V2刚发布不久，但是在京东和天猫上已经收到了非常多网友们的体验反馈，