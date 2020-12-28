​游族内部信：年终奖金将如期发放 并将加大力度招聘

12月28日上午，游族网络发布内部信称，过去一周，是游族成立以来最沉重的一周。经公司董事会批准，决定推选原公司总裁陈芳为代理CEO，原公司CFO许彬为代理董事长。

此外，游族全体管理层也向员工做出承诺，称将加大力度招聘全球化游戏人才、年终奖金和节点奖金都会如期发放，并将不断优化激励机制、进一步夯实内部人才培养和提拔的机制。

此前，因遭投毒游族网络董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇不幸逝世。

今日早间，游族网络公布了《第五届董事会第三十四次会议决议公告 》称，因公司董事长林奇先生不幸辞世，无法继续履行相应职务，为保证公司平稳运营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司同意推举董事许彬代为履行董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为止。

以下为游族内部信全文:

全体族人:

过去一周，也许是游族成立以来最沉重的一周，也是凝聚力最强的一周。感谢全体族人和管理层一起分担压力，确保业务的正常运营。

经公司董事会批准，决定推选原公司总裁陈芳为代理CEO，原公司CFO许彬为代理董事长，陈芳、许彬、陈文俊、赵于莉继续担任董事会成员、刘万芹担任监事会主席，公司经营管理委员会保持不变。

管理层将继续坚持既有的使命愿景和战略规划，为打造一个“IP驱动的、拥有卡牌等特定赛道优势的全球化研运一体的游戏公司”而继续奋斗。为此，全体管理层也向员工做出承诺如下:

1、继续招好人:加大力度招聘知产品、懂用户、尽责任的全球化游戏人才;

2、继续发好钱:年终奖金和节点奖金都会如期发放，并将不断优化激励机制，让激励向价值创造者倾斜;

3、继续育好才:2021年一季度照常开展年度晋升与调薪工作，进一步夯实内部人才培养和提拔的机制;

经历这次考验，管理层期望也相信全体族人，无论研发发行、国内海外、前中后台、都能互相信任共同担当，继续为玩家创造快乐，继续为股东创造价值，继续去完成奇哥的未竟之志。

游族网络经营管理委员会

2020年12月28日