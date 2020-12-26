​中国音数协游戏工委哀悼林奇：为推动游戏产业发展作出贡献

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​中国音数协游戏工委哀悼林奇：为推动游戏产业发展作出贡献

2020-12-26 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今日，中国音数协游戏工委发文对游族网络董事长林奇逝世表示了哀悼。

中国音数协游戏工委称，惊悉我协会会员单位游族网络董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇先生猝然离世，不胜悲痛。林奇先生带领团队将游族网络发展成为国内知名游戏企业，并为推动中国游戏产业向前发展作出贡献。中国音数协游戏工委对林奇先生的逝世表示沉痛哀悼，并对其家属表示深切的慰问。

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12月23日，网上有传言称，游族网络疑似发生内斗，其CEO林奇已因中毒被送进ICU。

随后，上海警方也发布通报称，2020年12月17日17时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某(男，39岁)有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

昨日晚间，游族网络发布公告称，于2020年12月25日收到公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇生家属的通知，林奇因病救治无效于2020年12月25日逝世。林奇直接持有公司219，702，005股，占公司总股本23.99%，为公司控股 股东、实际控制人。林奇持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

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