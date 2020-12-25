工信部将开展专项行动：微信支付宝将进行适老化改造

据新京报贝壳财经报道，今日，工信部表示，将于明年1月起进行为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”首批将优先推动8大类115家网站、6大类43个App进行适老化及无障碍改造。

据首批适老化及无障碍改造APP名单显示:微信、QQ、淘宝、京东、拼多多、闲鱼、饿了么、美团、抖音、喜马拉雅、爱奇艺、优酷、百度、支付宝、微信支付、滴滴出行、12306等APP均在列。

专项行动方案指出，针对老年人，要推出更多具有大字体、大图标、高对比度字等功能特点的产品，互联网网站和手机App完成改造后的适老版、关怀版、无障碍版本，将不再设有广告插件，付款类操作将无任何诱导式按键。

在11月26日，国务院新闻办例行吹风会上，工信部方面曾表示，正在开展互联网应用适老化改造行动。

当时，工信部称，已经在筛选一批跟老年人生活密切相关的新闻媒体、电子商务、金融服务、生活娱乐、网络购物、政务服务平台等多类别、近百个互联网网站、手机APP，动员对这些网站和APP进行适老化和信息无障碍的改造。针对老年人的特定需求，在字体大小、字体色彩、语音阅读、临时弹窗、文字输入提示等方面尽可能考虑到老年人在视力和听力等方面的障碍、困难，帮助他们更方便地接收信息，切实改善老年人的使用体验。

工信部将开展技术检测、评测，不定期向社会公布各个网站和APP改造的评测结果。对于符合改造要求的，将授予其信息无障碍标识（信息无障碍的群体包含老年人群体），对不符合要求的，会督促其进行整改。