滴滴、美团、拼多多的下单量峰值均超千万 美团开城数量约300个

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:虽然社区团购最近遭到了多家供应商的联合抵制，而多个平台也被南京市监局约谈，但这些并没有让各大平台们停止前进的步伐。

据晚点 LatePost透露，滴滴、美团、拼多多三家巨头旗下的社区团购平台12月下单量峰值均已1000万，其中滴滴旗下橙心优选12月日均下单量突破了1000万。而较早布局社区团购的兴盛优选日均下单量峰值曾突破1200万。

为了刺激消费者下单，橙心优选和多多买菜每天6个时间段、30款商品参与限时秒杀;美团则每天4个时间段、15款商品参与。

目前，各大平台正在急速扩张中。数据显示，目前，美团开城数量约300个，计划年底前开城1000个。多多买菜与美团开城数量接近，而橙心优选目前开城数量不到100个。

这些平台基本都给出了较高的佣金提成，以吸引团长入驻。据不完全统计，目前，橙心优选的佣金率为10%-15%，十荟团的佣金率为12%，兴盛优选为10%，美团优选佣金率约集在10%-20%之间。

此外，各大平台还开出高薪，招聘专员BD岗，以负责拉拢团长。其中，以老大哥兴盛优选人员最多，员工约3000人。美团优选排名第二，团队共有2500人。橙心优选、多多买菜分别为2000人和1000人。

业内人士认为，当各家完成第一阶段的攻城略地之后，接下来就是配送效率、货品多样性等多维度的较量。