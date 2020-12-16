亚马逊云游戏上线Android平台：仅支持部分Pixel、三星及一加机型

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亚马逊云游戏上线Android平台：仅支持部分Pixel、三星及一加机型

2020-12-16 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16消息:此前当亚马逊为Luna推出抢先体验时，许多Android用户感到感到，因为它仅支持在Fire TV，PC，Mac和iOS设备上使用。

亚马逊周二宣布，旗下云游戏服务Luna现在可在Android上使用。像iOS版的Luna一样，没有单独的Luna应用程序可供下载，用户可以通过Chrome网络浏览器访问该服务。

亚马逊

亚马逊于10月在早期访问中推出了Luna，最初可通过Web应用在PC，Mac，Fire TV以及iPhone和iPad上使用。该服务在基于渠道的模型上运行，在该模型中，您需要为要访问的每个游戏频道支付月租费。

用户可以通过两个渠道，亚马逊每月5.99美元的Luna Plus频道有来自许多不同发行商的游戏，育碧每月14.99美元的Ubisoft Plus频道则提供育碧游戏。

目前，Luna的Android版本可在某些Pixel，三星和OnePlus设备上运行，但亚马逊表示，Luna将在Luna的早期访问期间增加对更多Android设备的支持。

以下这是受支持型号的官方列表:

Pixel 设备（4XL，4a，4a，5G，5）

三星设备（S10，S10+，Note10，Note10+，S205G，S20+5G，S20Ultra5G，Note20）

OnePlus设备（7、7Pro，7Pro5G，8、8Pro，Nord，7T，7T Pro，7T Pro5G）

此外，用户还需要使用Android9或更高版本以及Chrome86或更高版本。这才能够使用亚马逊自家的Luna控制器以及PlayStation4或Xbox One控制器来玩游戏。

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