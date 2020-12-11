AirPodsMax到货期排到三个月后 银色深空灰预约人数最多

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:12月8日晚间，苹果正式推出了无线头戴式耳机AirPods Max，将于12月15日开始发货，有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色可选，售价4399元。

据苹果官网显示，AirPodsMax到货期最晚被排到了三个月后。但镌刻版本部分配色的 AirPods Max 发货时间相对会早一些。

在镌刻版本中，粉色的发货日期为6-7周。深空灰、银色的发货日期为8-10周。而绿色和天蓝色的发货日期为12-14周。

无镌刻版本中，粉色的发货日期为6-7周。而其他配色的发货日期均为12-14周。

据悉，AirPods Max重量为384克，搭载苹果 H1芯片，头带的穹网由织物构成，有助于分散重量，减轻头部的压迫感，阳极氧化铝金属耳罩可独立旋转。

此外，通过调节耳机的数码旋钮，AirPods Max就能精确调节音量、跳播曲目、接听电话，甚至激活 Siri。AirPods Max还支持动态头部追踪的空间音频功能，带来剧场般的环绕声体验。续航方面，打开主动降噪和空间音频功能时，听音乐、看视频和打电话的时间最长可达20小时，通过闪电端口充电5 分钟，就能使用1.5 小时。

值得一提的是，AirPods Max的配件包括了智能耳机套、USB-C转Lightning转接线，但并未配备充电头。

目前， AirPods Max 已在京东开启预约，预约总人数超过了1万人，其中，银色有3509人、绿色1009人、粉色520人、天蓝色2053人、深空灰3046人。

投票模块插入



