美团官宣：沈腾、贾玲成公司代言人 品牌主张“干啥都省钱”

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:今天，美团官方宣布沈腾和贾玲成为该公司的代言人，同时还上线了一系列由两位代言人共同出演的品牌广告视频。

据悉，美团本次宣传口号是“美团App，干啥都省钱”。官方表示，将彻底贯彻“干啥都省钱”原则，不仅在吃饭订酒店订门票订机票买优选打车订KTV买鲜花的时候省钱。

另外，美团App也同步上线了“干啥都省钱”的专题活动，消费者打开美团App搜索“省钱”即可进入活动页面。美团App相关负责人表示，“干啥都省钱”体现美团App作为生活服务电商平台的价值，为消费者提供吃喝玩乐行全方位生活服务，成为人们追求美好生活与理性消费决策的好帮手。

对此，不少网友表示，美团选代言人可以说是非常有眼光。作为喜剧演员，沈腾和贾玲两人本身就自带喜感也非常接地气，再加上两个人都是吃货，与美团作为生活APP的品牌形象很搭。

值得一提的是，根据美团发布了2020第三季度财报显示，该公司第三季度营收354.01亿元，同比增长28.8%，经调净利润为21亿元，同比增长5.8%。财报还显示，美团年度活跃商户数增长至650万，同比增长9.5%。年度交易用户数达4.8亿创新高，同比增长9.4%。