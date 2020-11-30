魔兽世界9.0救赎之魂怎么获得 现阶段11月底救赎之魂能获得几个

魔兽世界9.0在盟约中最为重要的一个材料之一就是救赎之魂了，这个关乎建筑物的建造，是卡进度的，初期一些建筑物耗费的救赎之魂不多，但是后期就多了，那么救赎之魂怎么获得，初期能获得几个呢？下面就来为大家分享一下攻略。
1、第一周救赎之魂只能获得五个，所以不要太着急，救赎之魂是需要做周常才可以获得的，名望也是如此。
2、等到第二周名望五级开放，就可以获取救赎之魂了，所以第一周大家不需要太着急就是了。
3、所以第一时间需要去做的就是名望的任务，然后名望上去了就会解锁很多东西，其中就包括救赎之魂。
魔兽世界9.0在盟约中最为重要的一个材料之一就是救赎之魂了，这个关乎建筑物的建造，是卡进度的，初期一些建筑物耗费的救赎之魂不多，但是后期就多了，那么救赎之魂怎么获得，初期能获得几个呢？下面就来为大家分享一下攻略。
1、第一周救赎之魂只能获得五个，所以不要太着急，救赎之魂是需要做周常才可以获得的，名望也是如此。
2、等到第二周名望五级开放，就可以获取救赎之魂了，所以第一周大家不需要太着急就是了。
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