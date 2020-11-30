魔兽世界9.0救赎之魂怎么获得 现阶段11月底救赎之魂能获得几个

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 魔兽世界9.0最新资讯 > 正文

魔兽世界9.0救赎之魂怎么获得 现阶段11月底救赎之魂能获得几个

2020-11-30 17:57 · 稿源：站长之家

魔兽世界9.0在盟约中最为重要的一个材料之一就是救赎之魂了，这个关乎建筑物的建造，是卡进度的，初期一些建筑物耗费的救赎之魂不多，但是后期就多了，那么救赎之魂怎么获得，初期能获得几个呢？下面就来为大家分享一下攻略。

QQ图片20191104094519.jpg

1、第一周救赎之魂只能获得五个，所以不要太着急，救赎之魂是需要做周常才可以获得的，名望也是如此。

2、等到第二周名望五级开放，就可以获取救赎之魂了，所以第一周大家不需要太着急就是了。

3、所以第一时间需要去做的就是名望的任务，然后名望上去了就会解锁很多东西，其中就包括救赎之魂。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM