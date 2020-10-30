苹果iOS14.2测试版故障 不断推送“新更新”弹窗

苹果今天凌晨向用户推送 iOS 和 iPadOS 等分支版本的 14.1 更新，这次更新为 iPhone 8 及后续机型带来在“照片”中播放和编辑 10 位 HDR 视频的功能，解决了部分小组件、文件夹和图标在主屏幕上显示的尺寸变小的问题，以及在主屏幕上拖移小组件可能导致 App 从文件夹移除的问题。iPad 上，这次更新加入了第二代 iPad Pro 12.9 吋和后续机型、iPad Pro 11 吋、iPad Pro 10.5 吋、第三代 iPad Air