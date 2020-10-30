苹果iOS14.2测试版故障 不断推送“新更新”弹窗

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苹果iOS14.2测试版故障 不断推送“新更新”弹窗

2020-10-30 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:近日，不少运行iOS14.2Beta4的用户反映称苹果iOS14.2测试版出现弹窗Bug，手机反复出现“新更新”弹窗，但实际上手机并无新更新。

ios14 (2)

据悉，该弹窗几天前就已经出现了，但今天变得更加频繁，每次解锁手机都会出现。有用户称，之前的一个iOS测试版也出现过类似的问题，解决的唯一方法似乎是苹果推送一个紧急更新。

对此，苹果客服称目前暂未收到相关问题的报告，可尝试通过“重启手机”，或是“还原所有设置”等方式解决。

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