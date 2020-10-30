苹果iOS14.2测试版故障 不断推送“新更新”弹窗

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:近日，不少运行iOS14.2Beta4的用户反映称苹果iOS14.2测试版出现弹窗Bug，手机反复出现“新更新”弹窗，但实际上手机并无新更新。
据悉，该弹窗几天前就已经出现了，但今天变得更加频繁，每次解锁手机都会出现。有用户称，之前的一个iOS测试版也出现过类似的问题，解决的唯一方法似乎是苹果推送一个紧急更新。
对此，苹果客服称目前暂未收到相关问题的报告，可尝试通过“重启手机”，或是“还原所有设置”等方式解决。
站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:近日，不少运行iOS14.2Beta4的用户反映称苹果iOS14.2测试版出现弹窗Bug，手机反复出现“新更新”弹窗，但实际上手机并无新更新。
据悉，该弹窗几天前就已经出现了，但今天变得更加频繁，每次解锁手机都会出现。有用户称，之前的一个iOS测试版也出现过类似的问题，解决的唯一方法似乎是苹果推送一个紧急更新。
对此，苹果客服称目前暂未收到相关问题的报告，可尝试通过“重启手机”，或是“还原所有设置”等方式解决。
近日，有iOS14.2 Beta4用户反映称，自己的手机会反复弹出“现有新的iOS更新可用，请从ioS14beta版进行更新”的弹窗，但实际上并没有任何更新。对此，苹果客服称，目前暂未收到相关问题的报告，可尝试通过“重启手机”或“还原所有设置”等方式解决。
2020年10月15日，在今天苹果正式发布了iOS14.2公测版Beta3版本，其中新增了一些小功能和表情包，一些小伙伴还在找iOS14.2公测版Beta3的描述文件，下面就来为大家分享一下。
苹果在10月22日这天发布了iOS14.2公测版beta4的版本，很多朋友想在第一时间下载这个版本的描述文件，下面就来为大家详细的介绍一下。
iOS14的用户，很多人恐怕都遇到过ios14充电提示音消失不响的情况，一些小伙伴还不清楚怎么办，下面就来为大家分享一下iOS14充电提示音不响解决办法。
iOS14系统在正式上线后，其小组件功能就获得了很多用户的喜欢，其实在iOS14系统里还有一个画中画功能也有很多用户比较喜欢使用，可以通过这一功能来实现分屏看电影的效果，下面我们来看下具体的功能介绍。
目前，iOS 14.1已经分发给所有用户，苹果悄然关闭对iOS 14.0.1系统的验证。这意味着，那些已经升级为iOS 14.1或者出于iOS 14.2 Beta的用户将不再允许降级到iOS 14.0.1。在此之前，苹果还关闭
之前之前为何要火速撤回iOS 14.1正式版，苹果到现在也没有给出答案，不过他们在今天发布了iOS 14.2的最新公测版。iOS/iPadOS 14.2最新公测版中，添加了多个Emoji 13的表情符号，其中包括带眼泪
今天，苹果发布了iOS 14. 2 第二个测试版的公测版，除了继续调整UI界面，修改Bug外，其还带来了不少新的Emoji表情。在最新的系统版中，苹果加入了在今年世界表情包日预览的各种全新Emoji表情，这其中包含了含泪笑脸、伪装面孔、忍者、猫，野牛，猛犸象，海狸，北极熊，渡渡鸟，海豹，甲虫，蟑螂，苍蝇等等。
苹果在10月21日正式发布了iOS14.2Beta4，其中播放控件改版，没有特别的更新内容，一些朋友还在找iOS14.2Beta4的描述文件下载地址，下面就来为大家分享一下。
今日，苹果关闭了 iOS14.0.1 的验证， iOS14.0.1以上版本的用户无法降级至该版本。
苹果今天凌晨向用户推送 iOS 和 iPadOS 等分支版本的 14.1 更新，这次更新为 iPhone 8 及后续机型带来在“照片”中播放和编辑 10 位 HDR 视频的功能，解决了部分小组件、文件夹和图标在主屏幕上显示的尺寸变小的问题，以及在主屏幕上拖移小组件可能导致 App 从文件夹移除的问题。iPad 上，这次更新加入了第二代 iPad Pro 12.9 吋和后续机型、iPad Pro 11 吋、iPad Pro 10.5 吋、第三代 iPad Air
据Mixpanel公布数据显示，截止10月27日，iOS14安装率即将超过iOS13，目前超46.07%的设备安装了iOS14。
今天，苹果推送了iOS14.1与iPadOS14.1更新，更新内容包括主屏幕上使用的小组件、Siri界面、APP资源库等多项改进，同时修复了“来电无法显示地区信息”“计算器可能无法显示零”等多个错误。
今天，苹果发布了自iOS 14在9月份发布以来的第一个重大更新，而它就是iOS 14.1/iPadOS 14.1。具体来说，新的更新修复了不少问题，iOS 14.1解决了导致一些电子邮件从错误的别名发送。它还修复了
苹果iOS14正式版在9月份正式发布，在推送更新之后，不少用户表示iOS14出现耗电比较严重的情况，如果遇到了iPhone耗电快的问题要怎么解决呢，我们来看下iOS14耗电快的解决方法。
时隔一周时间，苹果今天再次面向开发者发布了 iOS/iPadOS14.2的第四个 Beta 版本更新。符合条件的开发者可以通过 Apple Developer Center 或者 OTA 方式下载更新。
正当不少人等着升级iOS 14.1的时候，苹果居然火速撤回了它。苹果在发布会结束后就直接推送了iOS 14.1系统（版本号是18A8395），一同进行的还有 iPadOS 14.1。目前可以肯定的是， iPhone 12
苹果发布了iOS14.1和iPadOS14.1，加入了对新发布的iPhone12的支持。新功能包括改进相机模式和新机型的HDR视频录制。这次的正式版发布与以往不同，苹果跳过了iOS14.1和iPadOS14.1的测试版阶段，这是因为如果这一固件对外公布则会提供即将发布的iPhone12的信息。
iOS14系统加入了很多的功能和玩法，其中有不少功能在组合之后可以增加了用户自定义iPhone桌面的玩法，这里我们就来介绍下如何设置iPhone，让iPhone的桌面只显示壁纸。
苹果iPhone手机升级到iOS14系统之后，有用户发现使用微信发视频给好友或者在朋友圈发视频的时候，视频显示比较模糊不清楚，这是怎么回事要如何解决视频模糊的问题呢，这里我们来看下具体的解决方法。
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