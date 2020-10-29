蚂蚁上市在即，“生态概念股”火了：支付宝硬件合作商逆势大涨30%

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:10月29日，蚂蚁集团A股打新开始。蚂蚁上市或将创下新的IPO世界纪录，而同样创下世界纪录的，是蚂蚁及其生态伙伴在不同领域的数字化升级，改善了公众的生活方式。出行便是最典型的领域之一。

2016年支付宝率先实现扫码乘车。最新数据显示，目前已带动中国超1000座城镇实现了刷手机乘车，是全世界靠移动支付乘车最多的国家。而这背后，也带活了硬件机具整个产业，甚至因此诞生了如深圳雄帝等一批上市公司。

全球首个“无网支付”诞生于中国

乘坐公交车、地铁，是城市居民每天的日常。现在，乘坐公共交通不用付现金，也不用掏公交卡，已经是常态，但在5年前，这还是天方夜谭。2016年初，一帮从阿里巴巴、高德等互联网企业离职的人员组建了小码联城创始团队。他们的梦想是坐车只需掏出手机移动支付就行了。

用手机坐公交是一个世界级难题，没有现成的解决方法，因为公交车上信号不稳定，验证速度慢，NFC的普及度不高，而坐公交又对扫码速度有要求。为解决这个问题，小码联城开始研究怎样让二维码在没有信号的条件下也能完成支付。

2016年10月，在武汉公交集团的支持下，小码联城与支付宝发布了全球首款基于“双离线二维码”的电子公交卡。乘客在无手机信号和WiFi信号的条件下，也能在0.27秒内就通过扫码验证上车，公交移动支付成功实现。随后，扫码乘车迅速在天津、郑州、西安等城市落地。

小码联城副总裁李志宏曾表示“我们的愿景是服务7亿用户，也就是占全球人口1/10、超过一半的中国人。”其高速发展的势头，也赢得投资人的青睐，公司成立仅4个月，就获2亿元天使轮融资。

扫码乘车催生风口，多家硬件厂商成上市公司

从2016年武汉开通首条扫码乘公交线路至今，全国已经有超1000座城镇的公共交通系统实现了扫码乘车。这一升级不仅便利了乘客的生活，也带来了硬件机具厂商的春天。

不少硬件厂商也趁着这个风口快速发展，数据显示，目前国内公交POS机一年出货量已经是过去5年的总和。这些硬件厂商有的将扫码乘车刷出国门，引领了海外公交行业的数字化转型，有的甚至实现了上市。

深圳雄帝与支付宝合作以来，其设备已经在全国140多个城市落地。其最新年报显示，智慧公交业务收入同比增长76%，占公司总营收近三成。2019年下半年深股下挫近20%的情况下，其股价依然实现了近30%的逆市增长。

老牌机具厂商天津环球磁卡也见证了这波公交互联网化浪潮，短短三个月内工人及下游代工厂数量翻倍，“最忙的时候，4条生产线满负荷工作，也远远赶不上市场需求”。过去一年，天津环球磁卡净利润增长超过220%。

国朗科技是杭州传统的支付机具企业，自主研发了公交领域全栈式的SAAS系统，并能够为公交车、公交站场提供综合性的软硬件服务，打破了欧美厂商对海外公交机具生产的垄断，吸引来海外交通运营商上门寻求合作。