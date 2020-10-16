今日油条回应被今日头条起诉；新号码遭骚扰注销要交2万违约金；易果生鲜CEO回应破产重整

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新号码遭骚扰注销要交2万违约金

易果生鲜CEO回应破产重整

今日油条回应被今日头条起诉

据上游新闻报道，昨日，针对“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事，河南今日油条餐饮管理有限公司法定代表人回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。

此前，据企查查APP显示，近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。

目前，今日油条公司已申请注册：明日油条、今日油条、今日豆浆、今日豆花、今日面条、饼多多、快手抓饼等商标，状态为注册申请中。

新号码遭骚扰注销要交2万违约金

据北京时间报道， 10 月 15 日，陕西西安的郭先生称，自己几个月前办了新手机号，却经常收到要来干洗店取衣服的电话。由于生活受到严重影响，郭先生便想注销该号。但联通营业厅却告知自己该号为靓号，注销需付 21150 元的违约金。

联通客服表示，这号码当初是靓号协议，销户需要承担398. 12 元的违约金，靓号解约需要承担21150. 2 元的费用。

郭先生表示，自己给别人打出去电话显示的是干洗店，别人经常半夜会打电话说取衣服，现在取消这个号码要两万多的违约金，当初自己办理的时候并没有人跟自己说靓号不用了要这么高的费用。自己办理的时候也没有签署靓号 20 年合约的协议，联通的处理结果是让自己交 500 话费继续使用这个号。

郭先生称，自己已经反映到工信部，工信部让自己当地仲裁，法院起诉。

易果生鲜CEO回应破产重整

据 21 财经报道，昨日，易果生鲜CEO张晔在接受采访时表示，易果生鲜的确已经进入破产重整，正在重组过程中，目前已经有确定的重组方。

此前，企查查数据显示，易果生鲜(上海易果电子商务有限公司)、云象供应链(上海云象供应链管理有限公司)和安鲜达(上海安鲜达物流科技有限公司) 已于 7 月 30 日进入自愿破产重组。

资料显示，易果生鲜为全国首批生鲜电商，旗下经营水果、蔬菜、水产、肉类、禽蛋、等 8 大品类共 3200 种产品，淘宝(中国)软件有限公司为大股东，持股16.56%。



