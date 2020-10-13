苹果iPhone12发布会直播地址 今晚iPhone12发布会几点开始

苹果iPhone12发布会直播将在北京时间10月14日凌晨1点开始，本次发布会将会公布iPhone12系列智能手机等新产品，苹果将会通过多个渠道直播本次发布会，下面我们来一起看下苹果iPhone12发布会直播渠道。
1、苹果iPhone12发布会时间： 2020 年 10 月 14 日凌晨 1 点(北京时间)
2、iPhone12 系列预计会有四款机型，分别是：iPhone 12 Mini(5.4 英寸，起步价 699 美元)、iPhone 12(6.1 英寸，起步价 799 美元)、iPhone 12 Pro(6.1 英寸，起步价 999 美元)和 iPhone Pro Max(6.7 英寸，起步价 1099 美元)（以上价格为近日曝光的价格）
3、发布会其他硬件产品：HomePod Mini、AirTags、头戴式耳机、Airpower等
4、软件服务方面：Apple TV+新的节目、Apple Card等
5、这次在发布会还可能确定iPad Air4 的发售上市时间
6、苹果iPhone12 发布会直播地址>>>点击进入<<<（官方网站），另外腾讯视频、爱奇艺、哔哩哔哩、优酷、微博 5 个平台也会直播