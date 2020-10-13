苹果iPhone12发布会直播地址 今晚iPhone12发布会几点开始

10 月 7 日，苹果正式宣布将于北京时间 10 月 14 日凌晨 1:00 举行主题为「Hi， Speed.」的线上发布会，届时发布会将在官网、爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博和优酷进行直播。苹果iPhone12 新机发布在即，据《科创板日报》从供应链独家获悉，除iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max两款机型之外的另外两款机型，其OLED屏幕由京东方供货。