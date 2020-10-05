英特尔与台积电再合作，将使用台积电3nm工艺

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:据财联社报道，此前才合作过的台积电再次拿下英特尔订单，英特尔将使用台积电的3nm工艺。目前，尚未公开具体代工产品，不过据分析极有可能是下一代英特尔显卡。

此前，英特尔就曾与台积电达成合作，使用台积电的6nm工艺，代工自家的GPU，共计 18 万片晶圆，时间为明年。

据悉，台积电3nm工艺预计将在 2022 年实现大规模量产。也就是说，英特尔独显大概率将于今年或明年上市， 2022 年底或 2023 年实现量产。