英特尔与台积电再合作，将使用台积电3nm工艺

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:据财联社报道，此前才合作过的台积电再次拿下英特尔订单，英特尔将使用台积电的3nm工艺。目前，尚未公开具体代工产品，不过据分析极有可能是下一代英特尔显卡。
此前，英特尔就曾与台积电达成合作，使用台积电的6nm工艺，代工自家的GPU，共计 18 万片晶圆，时间为明年。
据悉，台积电3nm工艺预计将在 2022 年实现大规模量产。也就是说，英特尔独显大概率将于今年或明年上市， 2022 年底或 2023 年实现量产。
站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:据财联社报道，此前才合作过的台积电再次拿下英特尔订单，英特尔将使用台积电的3nm工艺。目前，尚未公开具体代工产品，不过据分析极有可能是下一代英特尔显卡。
此前，英特尔就曾与台积电达成合作，使用台积电的6nm工艺，代工自家的GPU，共计 18 万片晶圆，时间为明年。
据悉，台积电3nm工艺预计将在 2022 年实现大规模量产。也就是说，英特尔独显大概率将于今年或明年上市， 2022 年底或 2023 年实现量产。
9月28日消息，据国外媒体报道，在此前的报道中，外媒曾提到，考虑由其他厂商代工芯片的英特尔，已经将2021年18万片晶圆GPU的代工订单交给了台积电，将采用后者的6nm工艺。而外媒最新的报道显示，除了18万片GPU的代工订单，台积电尚未投产的3nm工艺，也有望获得英特尔的订单。外媒在报道中表示，台积电的3nm工艺准备了4波产能，首波产能中的大部分将留给大客户苹果，后3波产能也将被众多厂商预订，其中就包括英特尔。产
9月11日消息，据台湾媒体报道，摩根大通分析师昨日发布报告预测，台积电将提前获英特尔大单。台积电摩根大通分析师表示，英特尔提早为新芯片做准备，以此推算，台积电2022年上半年就能开始量产英特尔中央处理器（CPU），比预期还早六到十二个月。分析师称，在英特尔5nm芯片量产前，台积电还有机会先拿下英特尔Xe GPU及芯片组订单，采用同样先进的7nm和6nm技术。分析师表示，台积电2020年至2022年运营将逐年攀高，2022?
9月15日消息，据国外媒体报道，台积电和三星是目前全球最大的两家芯片代工商，近几年台积电在制程工艺方面领先，7nm和5nm工艺都是率先推出，良品率也相当可观，台积电也因此获得了大量的订单。而外媒最新的报道显示，在芯片代工方面竞争激烈的台积电和三星，在芯片封装方面还将展开激烈的竞争。事实上，三星和台积电在芯片封装测试方面将展开激烈竞争的消息，在上月底就已出现，当时外媒援引产业链消息人士的透露报道?
【华为禁令今日生效】9 月 15 日，是美国对华为新禁令正式生效的日子。据此前消息，在美国政府的限制之下，今日起包括台积电、高通、三星等公司将不可再供应芯片给华为。而 9 月 15 日，也是特朗普政府此前限定TikTok与收购方完成协议的最后期限。
9月14日消息，据国外媒体报道，如果没有变化，在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电，在9月15日之后就无法继续为大客户华为代工芯片，但外媒在报道中表示，即使没有华为的订单，台积电在芯片代工方面依旧实力强劲，在收入方面还是会远高于三星电子。外媒在报道中表示，台积电目前是全球第一大芯片代工商，即使不能为华为代工芯片，他们在芯片代工方面依旧领先，扩大了对三星电子的领先优势。在报道中，外媒也提到，
9月11日消息，受疫情影响，为避免聚集增加感染风险，台积电今年将停办运动会。台积电台积电运动会已举办多年，去年有1万多人参加，但今年情况特殊，也不得不停办。但福利还是照发不误，台积电表示，凡是台湾地区员工，今年5月31日以前到职，职级60到64的直接人员，职级20到26的行政及技术人员，职级31到33的工程师与管理师等人员，约4.2万名员工都各可领到新台币1.2万元特别奖金，共发出金额约新台币5.04亿元。台积电?
本周，围绕台积电的2nm先进制程传来利好消息。其2nm GAA工艺研发进度提前，目前已经结束了路径探索。供应链预计台积电2023年下半年可望进入风险性试产，2024年正式量产。GAA即环绕栅极晶体管
据国外媒体报道，台积电近几年在芯片代工方面走在行业前列，他们的技术水平领先，也获得了大量的芯片代工订单，苹果、AMD等诸多公司的芯片，都是交由台积电代工。但除了芯片代工业务，台积电其实也有芯片封装业务，他们旗下目前就有多座芯片封装工厂，还在不断研发新的封装技术，建设更先进的芯片封装工厂。外媒最新的报道显示，台积电计划明后两年新投产两座先进的芯片封装工厂。台积电官网的信息显示，
9月10日消息，据国外媒体报道，同往常一样，为苹果、AMD等众多厂商代工芯片的台积电，在今日下午公布了8月份的营收，接近42亿美元，再次创下新高。台积电在官网公布的数据显示，他们在8月份营收1228.78亿新台币，折合约41.96亿美元，去年同期为1061.18亿新台币，同比增长15.8%。不只是同比大增，8月份台积电的营收环比也恢复了增长。在7月份，台积电的营收环比曾下滑12%，8月份营收1228.78亿新台币，较7月份的1059.63?
高通是一家纯芯片设计公司，芯片生产需要委托专业的晶圆代工企业。来自科技新报的报道称，高通官员日前拜访了台积电、联电、世界先进（VIS）等三家总部设在中国台湾的晶圆代工企业，以寻求从中
9月7日消息，据国外媒体报道，为苹果、AMD等众多公司代工芯片的台积电，即将公布8月份的营收，同比有望继续大涨。台积电一般是在每月10日，公布上一个月的营收，如果不出意外，在本月10日，也就是本周四，台积电就将公布8月份的营收。在今年前7个月，台积电的营收同比均大幅上涨，最高的2月份同比增长53.4%，同比增长幅度最低的5月份，也增长了16.6%。虽然台积电7月份的营收环比有明显下滑，同比增长率也由上一个月的4
9月22日消息，据国外媒体报道，高通正在寻求将给予中芯国际的部分订单，转移给其他芯片代工商，他们已接触台积电等厂商。从外媒的报道来看，高通的高管已拜访了台积电、联华电子和世界先進積體電路股份有限公司这3家芯片代工商，洽谈潜在的订单转移事宜。同英伟达、AMD等诸多芯片供应商一样，高通并无芯片制造能力，他们设计的各类处理器和芯片，都是交由三星等芯片代工商制造。外媒援引产业链消息人士的报道称，中芯?
对于华为来说，美国将禁令升级后，对它们自研麒麟芯片打击是最直接的，也难怪余承东会说，麒麟9000（基于台积电5nm工艺）会是华为高端芯片的绝版。据最新消息称，在5nm工艺大规模投产之后，台
据台媒 DigiTimes 报道，台积电5nm 使用了先进的技术与特殊处理，预计晶圆成本将相当昂贵。根据美国 CSET 计算，以5nm 计数器制造的12吋晶圆成本约1.6988万美元，远高于7nm 成本9346美元。根据此前信息，台积电5nm 工艺在今年一季度已大规模投产，为苹果、华为等厂商代工最新处理器，预计会贡献今年近一成的营收。据悉，台积电总裁魏哲家此前在技术论坛上表示，相较7nm，5nm 速度提升15%，功耗降低
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，爆料人士此前曾透露，芯片代工商台积电，计划在今年向苹果交付8000万颗A14处理器，用于后者将推出的iPhone 12系列。但在今日凌晨1点开始的发布会上，苹果并未推出外界期待已久的iPhone 12，分析师郭明錤在发布会之前就曾预计，iPhone 12不会在这一次的发布会上推出，量产将在10月份分批进行。iPhone 12推迟发布，也就意味着其在今年的销售时间将会明显缩短，如果像郭明錤预计的那样在10?
9月25日消息，据国外媒体报道，英特尔发布了一系列增强物联网功能的处理器，其中包括第11代英特尔酷睿处理器，英特尔凌动x6000E系列，英特尔奔腾、赛扬N系列和J系列产品。英特尔表示，这些产品将提高边缘计算、人工智能（AI）、物联网、5G和安全方面的性能和能力，是为了应对普遍存在的物联网挑战，包括边缘复杂性、成本和对环境的影响。外媒称，所有新产品都将部署在工业应用、交通、医疗保健、零售、银行、公用事业?
据中证网报道，9 月 21 日晚间，英特尔方面表示，已经获得向华为供货许可。另外也是在9 月 21 日晚间，有供应链公司人士称，英特尔方面向该公司表示已经获得向华为供货许可，因此该供应链公司已在继续推进华为笔记本项目。
如果驱动程序出现损坏或者过时情况，那么就可能导致崩溃和稳定性问题。近日，英特尔发布了适用于 Windows 10 的无线驱动程序更新，以修复系统崩溃并提高系统和无线连接的性能。
9月28日消息，据国外媒体报道，在8月份的全球技术论坛期间，台积电曾透露全球目前在运行的极紫外光刻机中，他们约有一半，产能则是预计占全球的60%。台积电是从第二代的7nm工艺开始采用极紫外光刻机的，7nm之后的工艺，就将全部极紫外光刻机，随着5nm工艺的大规模投产，他们对极紫外光刻机的需求也越来越大。而消息人士透露，台积电正在加快研发极紫外光刻机工艺，他们预计到明年年底，极紫外光刻机的累计采购量将达到
苹果已经抢先端出了第一颗移动平台的5nm应用处理器A14，首发设备iPad Air（第四代）定于10月发售。来自Digitimes的报道称，苹果对iPad Air 4、iPhone 12和Mac上5nm芯片的订单非常强劲，台积电
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