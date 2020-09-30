百度旗下小度科技完成独立融资协议签署 估值约达200亿

9 月 30 日，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成了独立融资协议的签署。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。据了解，本轮融资由百度资本及CPE战略领投，IDG资本跟投。小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元。百度表示：“从一个前沿技术的探索，到千家万户口中的“小度小度”；从突破创新的果敢，到向阳而生的豪迈；是小度一路披荆斩棘的追梦之旅，也是百度 20 年来技术信仰的一?