区块链让数据“可用不可见”，外滩大会发布首个区块链反洗钱联防白皮书

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区块链让数据“可用不可见”，外滩大会发布首个区块链反洗钱联防白皮书

2020-09-25 16:44 · 稿源：站长之家

9 月 25 日，在上海举办的首届外滩大会发布了智能反洗钱白皮书《推动风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》。据了解，这是区块链技术在反洗钱联防领域的首次应用，能在兼顾反洗钱信息保密和保护用户数据的基础上，帮助反洗钱机构准确识别高风险信息，提升洗钱风险防控。

数字时代，洗钱犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势，洗钱团伙交易的渠道和手段更加隐蔽，给反洗钱工作带来巨大挑战。“信息孤岛”也是反洗钱难点，各家金融机构只能利用自有的基本数据进行分析，难以关联识别出跨机构的洗钱团伙。打破不同机构间的数据壁垒，建立联防机制是有必要的，但直接共享原始数据，就会带来隐私泄露风险。

借助蚂蚁集团区块链和多方隐私安全计算技术，及其多年沉淀的反洗钱管理机制，参考FATF指引和国际实践案例，能实现两方或多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享，达成数据“可用不可见”，保证原始数据不被任何对方或者第三方获取，在可信环境下发挥反洗钱协同效应，降低合规成本。

据白皮书介绍，由于区块链技术本身的安全性和不可篡改特质，不仅能确保链上的每一次数据记录都真实可靠，而且可以随时被审计、查阅，有效降低机构间的信任成本，提升防范洗钱风险和打击金融犯罪效率。

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图：蚂蚁集团副总裁屠剑威

金融科技已经成为全球数字经济发展的核心驱动力。蚂蚁集团副总裁屠剑威表示，“随着区块链、隐私计算和人工智能等技术发展，将为金融合规打开新天地，我们希望和全球伙伴一起打造智能反洗钱体系，为更多消费者提供普惠金融服务和数字生活服务。”

蚂蚁集团多年来致力于以技术构建数字经济信任体系，并从 2015 年开始深耕区块链，蚂蚁链目前已经应用到了超过 50 个场景，专利申请连续四年全球第一。

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