想当区块链工程师？蚂蚁区块链技术专家：最看重这一能力

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想当区块链工程师？蚂蚁区块链技术专家：最看重这一能力

2020-07-07 11:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息：区块链正成为新职业风口。昨日，人力资源社会保障部、国家市场监督总局、国家统计局发布 9 个新职业，其中区块链独占 2 席，分别为区块链工程技术人员和区块链应用操作员。

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此前全球知名咨询机构Gartner曾预测，随着区块链技术的发展，未来 5 年中国区块链人才缺口达75万以上，全球缺口500万。《 2020 年中国区块链人才发展研究报告》也指出，目前区块链人才供需“错位”还在继续，求职者专业技能薄弱、实用复合型人才缺口巨大。

目前区块链科技公司的实际招聘需求如何?对有志成为区块链工程师的年轻人或者青年学生，有哪些建议?记者采访了蚂蚁集团区块链的相关负责人，解答疑惑。

蚂蚁区块链HR刘畅告诉记者，过去三年校招力度不断加大，不少优秀毕业生已经入职，其中不乏清华大学、上海交通大学、浙江大学等国内知名高校，还有来自康奈尔大学、纽约大学等海外大学，其中上海交通大学的毕业生占比最高。应届生专业背景多样，包括计算机科学与技术、计算机网络、密码、算法等。招聘过程中，更看重学生独立思考、技术好奇心和快速适应能力。

蚂蚁集团区块链平台高级技术专家魏长征介绍，两个区块链新职业可以简单理解为从事区块链架构设计、底层设计、系统应用、系统测试、系统部署、运行维护的工程技术人员。

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如何成为一名优秀的区块链工程师，魏长征也给了相关建议，包括：

1、 打好技术基础。区块链是综合性的平台技术，需要加强计算机领域的基础课程，包括程序设计、操作系统、体系架构、编译原理。

2、 在基础之上，根据自身兴趣考虑发展方向。共识算法方向，要深耕分布式系统原理和设计;智能合约方向，要了解主流合约编程技术和虚拟机技术;隐私保护方向，要钻研密码学理论和应用技术，并全面了解零知识证明、多方安全计算、硬件可信执行环境等。

3、 入门区块链工程建设可选择学习知名的公链和联盟链开源项目，如以太坊、超级账本等。

同时，魏长征也强调，区块链是继人工智能后的又一门新兴技术，但不要盲目跟风技术热点，任何一门科技的追寻过程都充满磨砺，需要正确认识自身的技术长处，同时也要树立对区块链的正确价值认识。

“区块链的真正价值是什么?是否等于虚拟币?”这是蚂蚁面试应届生时必问的关键问题。“这虽然是一个开放的问题，但总会通过答案找到同路人。”刘畅告诉记者，“至少在我们看来，区块链的技术魅力在于建立信任，区块链必须解决社会问题。”

数据显示，蚂蚁区块链通过数年打磨的技术能力，已经应用在包括商品溯源、跨境汇款、供应链金融和智能合同在内的 50 多个实际场景中，构建了助力实体经济的协作网络。

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