站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:企查查APP显示，近日，阿迪达斯体育（中国）有限公司发生工商变更，公司经营范围新增区块链技术相关软件和服务、数字文化创意内容应用服务、数字内容制作服务(不含出版发行)等。
企查查信息显示，该公司成立于2007年4月，注册资本1.8亿元人民币，法定代表人为萧家乐，该公司旗下共有7家分支机构，目前3家已注销。
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腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
iPhone14或有拍月亮模式 苹果公司今天凌晨正式发出邀请函，宣布将于太平洋时间9月7日星期三上午10:00（北京时间9月8日凌晨1点）举办特别活动...阿迪达斯新增区块链技术服务 企查查APP显示，阿迪达斯体育（中国）有限公司发生工商变更，公司经营范围新增区块链技术相关软件和服务、数字文化创意内容应用服务、数字内容制作服务等...茅台抵制加价销售月饼茅台国际大酒店官微发布声明，坚决抵制目前市场加价销售该酒店中秋月饼礼盒的行为，提醒消费者理性消费......
近日，市场研究和咨询机构计世资讯线上组织召开机遇与探索——计世资讯元宇宙系列研讨会第五期。为抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇，探索元宇宙产业发展路径，计世资讯首席分析师任伟巍和趣链科技基础研发中心总经理胡麦芳开启了元宇宙系列研讨会，为这一新兴产业的健康发展献计献策。会上，趣链科技基础研发中心总经理胡麦芳围绕《联盟链运营治理框架与核心技术》进行了分享。 在 2022 可信区块链生态大会暨首届信任科技大会上，趣链科技联合红洞科技发布了《联盟链运营治理框架》、《联盟链运营治理最 佳实践》白皮书。 《联盟链
哈啰方面还称，哈啰打车积极响应阳光抽成行动，我们认为代表行业可持续的发展方向。我们希望通过模式和产品创新，实现供需最高效匹配，满足最大众的出行需求，进而实现业务价值，而非单向不透明对车主抽成来实现平台盈利。
项目融资路演会主要是为有融资需求的企业和投资机构提供见面、路演、互动的专项投融资活动，参展的投资方能够免费参与此活动；项目配对洽谈活动则免费为条件和意愿相匹配的项目方和投资方安排面对面的洽谈活动，通过事先审核与筛选后能够在大会安排的指定地点进行一对一交流；项目融资培训会主要针对高交会参展商和专业观众中有融资需求的项目方，举办具有培训、辅导、咨询等功能的指导性活动，更有专业嘉宾分享成功的投融资经验和经典案例......
1688 日前发布通知称，商家报名参加 1688 伙拼批发团活动， 1688 平台将根据商家伙拼批发团自然年售后期结束的订单累计成交的金额收取相应的技术服务费...如商家不同意修改，请届时立即停止使用“服务”；如商家在修改事项生效之后仍继续合作，将视为已接受修订的内容，当与阿里巴巴发生争议时，应以最新约定的内容为准，本规则于 2022 年 8 月 15 日首次生效...
趣链科技还在重庆大足落地了数字乡村区块链基础平台，与易马达携手推出区块链换电SaaS平台“e链换电”等等...因此，在完成从泡沫破裂低谷向稳步攀升复苏期的转变之后，业界各方不仅需要客观面对区块链所面临的困难，还要更加秉持“科技让生活更美好”这一理念，携手创造一个“让区块链走进生活”的生态环境，积极推动区块链在更广泛的新经济、新消费场景中得到成熟和有效应用...利好的是，根据赛迪区块链研究所的统计，中国区块链产业链的上、中、下游三层逐渐清晰完善，已从原金融领域延伸到生活的各个方面......
暑期过半，长线游热度持续攀升...为解决消费者出游痛点、提供更有保障的服务，飞猪已推出面向跟团游的“提前 1 天免费退”及“行前改期”服务，覆盖面正在逐步扩大...
站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:为营造抖音电商超市良好的购物环境，给商家及消费者提供更加优质的体验，8月18日，抖音发布关于新增《【抖音电商超市】小时达商品信息发布规范》的意见征集通知。本规则适用于入驻抖音电商超市小时达业务的所有商家（包含作为小时达门店入驻的商家）。要求商家需作出真实、完整、一致的商品描述，不得出现与商品无关的信息。禁止出现牛皮癣、画质模糊、压缩图、图片拼接、诱导点击图等;禁止发布含有虚假宣传的内容;禁止发布以未成年人为卖点的成人向风险商品，包括但不限于打耳洞装备、烟酒实物及其周
公告称，为持续提升消费者购物体验，天猫将对《天猫时效服务规范》中服务保障覆盖至半日达场景...公告显示，变更后，时效服务是由商家向买家提供的一项物流服务，当买家在天猫购买商品详情页带有发货时效和配送时效的商品，且购买行为符合服务的履行标准，则商家承诺向买家提供在页面显示的时间前发货或送达该商品...变更后，天猫超市“1小时达”/“半日达”订单:商家向买家支付5元违约金，该违约金将以天猫超市1小时达/半日达商品优惠券方式直接发放到买家淘宝账号“红包卡券”中...
作为一家以科技及创新为驱动核心力的银行，微众银行在科技方面的研究及应用已走在行业前沿，在探索科技创新的道路上，微众银行始终将区块链作为金融科技的核心技术之一，用科技让金融更好为大众服务，让金融普惠更多人...微众银行从 2015 年开始布局区块链， 2016 年牵头发起国内首家金融行业的区块链联盟——金链盟...微众银行“微众区块链”，将集中攻关隐私计算、可信治理、分布式数字身份等关键技术能力，研发ESG应用框架并对生态开源，以更快捷、更高 效的方式促进ESG相关业务落地...
按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。
小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G
Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机
按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。
各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错
按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。
不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。
按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。
是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。
按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。
9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道
支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。
一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。
可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率
按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。
可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。
有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.