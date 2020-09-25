携程：目前公司没有私有化的计划

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 携程最新资讯 > 正文

携程：目前公司没有私有化的计划

2020-09-25 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息：在今日的携程第二季度财报电话会议上，被问及“是否有私有化的计划”时，携程方面表示，目前公司没有私有化的计划，不过为了将公司和股东的利益最大化，携程一如既往地对于资本市场上各种的可能性持开放态度。

财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。

携程

今年 7 月，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。

随后，携程回应称，不予置评。

网友热搜:

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 梁建章脸皮越来越厚

    与携程员工接触不到半小时，便已经接连从多人口中，听到类似解释：“James说话慢，思维跳跃，还有如果他说话时没看着你，并不是对你有意见，他就是这样的。”对从未接触过梁建章的人而言，这样的解释重复多次后，沟通预期被直线降低。

    梁建章 携程 直播

  • 千亿负债压顶 背靠宝马的华晨中国要私有化？官方回应

    一纸私有化传闻再度让老牌车企华晨中国重新回到公众的视野。近日，据外媒援引五名知情人士透露，辽宁交通建设投资集团将牵头对华晨中国的私有化计划。其中两名知情人士表示，该计划最早可能在

    宝马

  • 前程无忧收到私有化要约 股价大涨近17%

    昨日，前程无忧收到来自DCP资本合伙人一项价值 53 亿美元的收购提议，前程无忧拟议收购价格为每股普通股现金79. 05 美元。

    前程无忧 前程无忧股价 前程无忧私有化

  • 软银重启私有化讨论：越来越像投资者和资产管理公司

    凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，随着软银集团在处置了多项大型资产后寻求重新定义其经营策略，该公司高管已经恢复了将公司私有化的讨论。软银的1150亿美元市值一直低于个别持股的价值，即便软银在实施了旨在缩小这一差距的资产出售计划后，折价一直存在，这令软银受挫，推动了私有化讨论。最新的资产处置措施预计将在本周宣布，软银将以400多亿美元现金加股票的方式把ARM出售给英伟达。另外，自从软银在2016年推出1000亿美元的

    软银

  • 消息称前程无忧收到私有化要约 每股普通股79.05美元

    9月17日消息，据媒体报道，前程无忧今日宣布，公司董事会已收到DCP Capital Partners，L.P.（买方）于2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议，拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股，较前程无忧9月16日的收盘价溢价16%。根据该提议，买方计划用其股本和债务融资的形式为这笔潜在的交易提供资金。前程无忧董事会计划对该提议进行评估。该公司董事会将评估拟议交易，但无法保证将提出任?

    前程无忧

  • 58同城私有化赋能产业 创新招聘服务为用户、客户、行业带来更优服务

    “我们在大变革阶段，希望能拥有私有创业公司的灵活性，大力吸引和激励更多、更好的人才，‘All in产业’，长远投入。今天，可以定义为我们‘，也是一个全新 58 的开始。”近日， 58 同城CEO姚劲波对私有化后的企业发展前景进行了展望。 姚劲波表示， 58 同城所在的分类信息行业，正在大踏步进入产业互联网时代，市场机会巨大， 58 同城将放手一搏拥抱这场大浪潮，更开放地看待投资并购和整合机会。当前，产业互联

    58同城

  • 58同城特别股东大会通过私有化协议 估值87亿美金

    9月8日消息，昨日，58同城发布公告称，在公司特别股东大会上，58同城私有化协议以超过75%的得票比例获得通过。4月2日，58同城宣布收到鸥翎投资发出的不具约束力收购要约，当时收购价格为55美元/ADS。4月20日，58同城成立特别委员会，对私有化要约和公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日，58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。6?

    58同城

  • 58同城开启私有化后开启新篇章 到家精选业务深耕本地服务领域

    日前，国内领先的生活服务平台， 58 同城宣布正式完成私有化，引起行业内震动。私有化之后，平台将开启全新篇章，也将更加自由的围绕业务进行创新。 58 同城旗下业务覆盖招聘、房产、汽车、本地生活等领域，此次动作也对业务引起连锁反应。 58 同城CEO姚劲波在内部信中，肯定了此次调整的意义，“疫情给各行各业和世界经济都带来了不确定性，但数字化、智能化将深入各行各业，是今天难得的确定性，也是巨大的机遇，我们需要尽快做

    58同城

  • 携程与联通共建旅游产品预订分析平台

    8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据平台服务。据介绍，基于4亿+用户每天产生的100TB交易数据，携程智慧旅游大数据中心能够从OTA游客量及属性、OTA消费分析、年龄分析、性别分析、交通产品分析、酒店产品分析、门票产品分析、游客趋势预测、舆情信息等多个维度出发，辅助企业和监管部门做好科学决策。目前，?

    携程 联通

  • 58同城宣布完成私有化合并 总交易估值约87亿美元

    今日， 58 同城宣布完成与Quantum Bloom的私有化合并，要求暂停其在纽约证交所的美国存托股份(ADS)交易。​4 月 2 日， 58 同城董事会宣布，收到鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)发出的一份不具约束力的收购要约，其计划收购 58 同城的所有在外流通普通股，包括美国存托股票(ADS，每股ADS相当于两股A类普通股)所代表的A类普通股

    58同城 58同城私有化 58

  • 携程发布“2020国庆旅行指北”：“大西北”搜索热度暴增475%

    DoNews 9月7日消息（记者 程梦玲）携程发布“2020中秋+国庆旅行指北”显示：国庆“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。旅客出行时间预计比去年增长1.7天，多跨越2.5个省的距离，“穿越大半个中国”成国庆旅行新趋势。携程数据显示，西北五省高星酒店搜索热度上升217%。而西北国庆酒店中，男性预订者占比61%，女性占39%。搜索国庆大西北酒店的旅客中，90后、00后占34%，80后占39%，70后占

    携程 携程旅游

  • 8天国庆长假 “大西北”携程旅游搜索热度暴涨475%

    9月7日消息，还有20多天就迎来今年的国庆长假，由于和中秋节重合，今年的国庆+中秋长假一共有8天假期，受困于国外疫情，旅客国庆不能出国，转而奔向国内小众、深度游目的地，利用8天长假走得更远。携程“2020中秋+国庆旅行指北”显示，除传统热门目的地三亚、丽江、昆明、厦门、西安、拉萨、哈尔滨、贵阳、成都、九寨沟之外，“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。“穿越大?

    携程 旅游 在线旅游

  • 携程高管解读财报：预计Q3运营利润达13亿元

    9月25日消息，携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩，携程高管团队在季报发布后的电话中，对于本季度业绩、下一季度的业绩预期进行了说明。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章表示，很高兴看到许多市场已经趋稳并从4月的低点开始反弹。借鉴中国市场的复苏经验，携程在海外开展了一系列活动推广本地化的旅游产品，在过去两个月中，海外市场的本土酒店预订量同比增长一倍以上。随着针对COVID-1

    携程

  • 携程第二季度营收32亿元 净亏损4.76亿元

    9月25日消息，携程今日发布截至2020年6月30日的未经审计财务报告，报告显示，携程第二季度营收32亿元人民币（约合4.48亿美元）同比下滑64%，环比下滑33%；归属于上市公司股东的净亏损为4.76亿元人民币（约合6700万美元），上个季度净亏损为54亿元，去年同期为净亏损4.03亿元。携程首席执行官孙洁在财报中表示，“尽管我们的各条业务线在第二季度受到了新冠病毒的全面影响，公司快速调整了运营的重心，以适应不断变化的

    携程

  • 携程2020二季度财报：营收32亿元 环比下降33%

    今日，携程发布了2020Q2财报，财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。

    携程 携程财报

  • 携程2020年Q2营收32亿元 直播GMV超17亿元

    9月25日消息，携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程第二季度净营收32亿元人民币（4.48亿美元），环比下降33%；归属于携程集团股东的净亏损为4.76亿元，环比收窄91.19%。不过两项业绩指标均好于市场预期。值得注意的是，截至9月23日，包括“BOSS直播”、“周末探店”直播、“境外本地”直播在内的携程直播矩阵所创造的交易额累计超过17亿元。6个月来，携程直播的观看人数累计超?

    携程 财报 直播

  • 携程发布2020Q2财报：二季度净营业收入32亿，商旅管理收入环比增长29%

    携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程第二季度的净营业收入为32亿元人民币（4.48亿美元），收入远超公司一季度给出的业绩指引；相比受疫情影响强烈的第一季度，归属于携程集团股东的净亏损第二季度环比收窄91.19%，两项业绩指标均好于市场预期。得益于国内疫情的有效控制，今年二季度，携程国内业务的恢复已步入正轨，多项业务的恢复速度实现行业

    携程

  • 手淘的全面云，抖音小店的手淘

    最近阿里除了全面的短视频化，还有一个暗暗发生的变化，就是丝路计划，我并没有和丝路计划的人聊天，只是和我一个私董会会员唠嗑脑暴。

    手机淘宝 抖音小店 抖音

  • 内衣科技，消费年轻，都市丽人的破局之道

    科技是第一生产力，任何品牌的转型升级都需要技术的加持。如今，内衣行业也在开始追求更高的科技内涵，强化研发实力，提升用户感知和体验，让人非常欣慰，这无疑意味着中国的制造业进入到了一个全新的升级阶段。而都市丽人，显然就是内衣行业科技升级的领军者。8月25日，内衣品牌都市丽人举行了"轻暖新体验"为主题的秋冬新品发布会，发布了主打"轻暖黑科技"的内衣产品，以及无尘棉系列，匠造系列，打造了都市丽人2020年秋冬科技新?

    都市丽人

  • 从联想“年轻四维”，看品牌年轻特质是如何炼成的

    品牌年轻化，成为了各个品牌近几年提到的高频词汇。但同为众多品牌看重的年轻消费群体，并不容易买账。单单依托于喊口号，就想拉进与年轻人距离的品牌，似乎还没有找到对话年轻人的正确方式。 然而，最近在北京后厂村打造了名为“正年少·当燃爱”夏日音乐节，转眼又在西安大唐不夜城网红步行街开启音乐集市的联想，似乎找到了解锁品牌年轻化的正确姿势。 就在 8 月 27 日，以“当燃热爱”为主题的联想线下音乐集市，在著名的网红

    品牌年轻化
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
Description 华为服务号 iPhone12mini Vue 华为Mate40Pro 华为P40 小米 字节跳动 花小猪 WeCom

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM