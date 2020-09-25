携程：目前公司没有私有化的计划

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息：在今日的携程第二季度财报电话会议上，被问及“是否有私有化的计划”时，携程方面表示，目前公司没有私有化的计划，不过为了将公司和股东的利益最大化，携程一如既往地对于资本市场上各种的可能性持开放态度。
财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。
今年 7 月，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。
随后，携程回应称，不予置评。
站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息：在今日的携程第二季度财报电话会议上，被问及“是否有私有化的计划”时，携程方面表示，目前公司没有私有化的计划，不过为了将公司和股东的利益最大化，携程一如既往地对于资本市场上各种的可能性持开放态度。
财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。
今年 7 月，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。
随后，携程回应称，不予置评。
与携程员工接触不到半小时，便已经接连从多人口中，听到类似解释：“James说话慢，思维跳跃，还有如果他说话时没看着你，并不是对你有意见，他就是这样的。”对从未接触过梁建章的人而言，这样的解释重复多次后，沟通预期被直线降低。
一纸私有化传闻再度让老牌车企华晨中国重新回到公众的视野。近日，据外媒援引五名知情人士透露，辽宁交通建设投资集团将牵头对华晨中国的私有化计划。其中两名知情人士表示，该计划最早可能在
昨日，前程无忧收到来自DCP资本合伙人一项价值 53 亿美元的收购提议，前程无忧拟议收购价格为每股普通股现金79. 05 美元。
凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，随着软银集团在处置了多项大型资产后寻求重新定义其经营策略，该公司高管已经恢复了将公司私有化的讨论。软银的1150亿美元市值一直低于个别持股的价值，即便软银在实施了旨在缩小这一差距的资产出售计划后，折价一直存在，这令软银受挫，推动了私有化讨论。最新的资产处置措施预计将在本周宣布，软银将以400多亿美元现金加股票的方式把ARM出售给英伟达。另外，自从软银在2016年推出1000亿美元的
9月17日消息，据媒体报道，前程无忧今日宣布，公司董事会已收到DCP Capital Partners，L.P.（买方）于2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议，拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股，较前程无忧9月16日的收盘价溢价16%。根据该提议，买方计划用其股本和债务融资的形式为这笔潜在的交易提供资金。前程无忧董事会计划对该提议进行评估。该公司董事会将评估拟议交易，但无法保证将提出任?
“我们在大变革阶段，希望能拥有私有创业公司的灵活性，大力吸引和激励更多、更好的人才，‘All in产业’，长远投入。今天，可以定义为我们‘，也是一个全新 58 的开始。”近日， 58 同城CEO姚劲波对私有化后的企业发展前景进行了展望。 姚劲波表示， 58 同城所在的分类信息行业，正在大踏步进入产业互联网时代，市场机会巨大， 58 同城将放手一搏拥抱这场大浪潮，更开放地看待投资并购和整合机会。当前，产业互联
9月8日消息，昨日，58同城发布公告称，在公司特别股东大会上，58同城私有化协议以超过75%的得票比例获得通过。4月2日，58同城宣布收到鸥翎投资发出的不具约束力收购要约，当时收购价格为55美元/ADS。4月20日，58同城成立特别委员会，对私有化要约和公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日，58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。6?
日前，国内领先的生活服务平台， 58 同城宣布正式完成私有化，引起行业内震动。私有化之后，平台将开启全新篇章，也将更加自由的围绕业务进行创新。 58 同城旗下业务覆盖招聘、房产、汽车、本地生活等领域，此次动作也对业务引起连锁反应。 58 同城CEO姚劲波在内部信中，肯定了此次调整的意义，“疫情给各行各业和世界经济都带来了不确定性，但数字化、智能化将深入各行各业，是今天难得的确定性，也是巨大的机遇，我们需要尽快做
8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据平台服务。据介绍，基于4亿+用户每天产生的100TB交易数据，携程智慧旅游大数据中心能够从OTA游客量及属性、OTA消费分析、年龄分析、性别分析、交通产品分析、酒店产品分析、门票产品分析、游客趋势预测、舆情信息等多个维度出发，辅助企业和监管部门做好科学决策。目前，?
今日， 58 同城宣布完成与Quantum Bloom的私有化合并，要求暂停其在纽约证交所的美国存托股份(ADS)交易。4 月 2 日， 58 同城董事会宣布，收到鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)发出的一份不具约束力的收购要约，其计划收购 58 同城的所有在外流通普通股，包括美国存托股票(ADS，每股ADS相当于两股A类普通股)所代表的A类普通股
DoNews 9月7日消息（记者 程梦玲）携程发布“2020中秋+国庆旅行指北”显示：国庆“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。旅客出行时间预计比去年增长1.7天，多跨越2.5个省的距离，“穿越大半个中国”成国庆旅行新趋势。携程数据显示，西北五省高星酒店搜索热度上升217%。而西北国庆酒店中，男性预订者占比61%，女性占39%。搜索国庆大西北酒店的旅客中，90后、00后占34%，80后占39%，70后占
9月7日消息，还有20多天就迎来今年的国庆长假，由于和中秋节重合，今年的国庆+中秋长假一共有8天假期，受困于国外疫情，旅客国庆不能出国，转而奔向国内小众、深度游目的地，利用8天长假走得更远。携程“2020中秋+国庆旅行指北”显示，除传统热门目的地三亚、丽江、昆明、厦门、西安、拉萨、哈尔滨、贵阳、成都、九寨沟之外，“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。“穿越大?
9月25日消息，携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩，携程高管团队在季报发布后的电话中，对于本季度业绩、下一季度的业绩预期进行了说明。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章表示，很高兴看到许多市场已经趋稳并从4月的低点开始反弹。借鉴中国市场的复苏经验，携程在海外开展了一系列活动推广本地化的旅游产品，在过去两个月中，海外市场的本土酒店预订量同比增长一倍以上。随着针对COVID-1
9月25日消息，携程今日发布截至2020年6月30日的未经审计财务报告，报告显示，携程第二季度营收32亿元人民币（约合4.48亿美元）同比下滑64%，环比下滑33%；归属于上市公司股东的净亏损为4.76亿元人民币（约合6700万美元），上个季度净亏损为54亿元，去年同期为净亏损4.03亿元。携程首席执行官孙洁在财报中表示，“尽管我们的各条业务线在第二季度受到了新冠病毒的全面影响，公司快速调整了运营的重心，以适应不断变化的
今日，携程发布了2020Q2财报，财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。
9月25日消息，携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程第二季度净营收32亿元人民币（4.48亿美元），环比下降33%；归属于携程集团股东的净亏损为4.76亿元，环比收窄91.19%。不过两项业绩指标均好于市场预期。值得注意的是，截至9月23日，包括“BOSS直播”、“周末探店”直播、“境外本地”直播在内的携程直播矩阵所创造的交易额累计超过17亿元。6个月来，携程直播的观看人数累计超?
携程集团公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程第二季度的净营业收入为32亿元人民币（4.48亿美元），收入远超公司一季度给出的业绩指引；相比受疫情影响强烈的第一季度，归属于携程集团股东的净亏损第二季度环比收窄91.19%，两项业绩指标均好于市场预期。得益于国内疫情的有效控制，今年二季度，携程国内业务的恢复已步入正轨，多项业务的恢复速度实现行业
最近阿里除了全面的短视频化，还有一个暗暗发生的变化，就是丝路计划，我并没有和丝路计划的人聊天，只是和我一个私董会会员唠嗑脑暴。
科技是第一生产力，任何品牌的转型升级都需要技术的加持。如今，内衣行业也在开始追求更高的科技内涵，强化研发实力，提升用户感知和体验，让人非常欣慰，这无疑意味着中国的制造业进入到了一个全新的升级阶段。而都市丽人，显然就是内衣行业科技升级的领军者。8月25日，内衣品牌都市丽人举行了"轻暖新体验"为主题的秋冬新品发布会，发布了主打"轻暖黑科技"的内衣产品，以及无尘棉系列，匠造系列，打造了都市丽人2020年秋冬科技新?
品牌年轻化，成为了各个品牌近几年提到的高频词汇。但同为众多品牌看重的年轻消费群体，并不容易买账。单单依托于喊口号，就想拉进与年轻人距离的品牌，似乎还没有找到对话年轻人的正确方式。 然而，最近在北京后厂村打造了名为“正年少·当燃爱”夏日音乐节，转眼又在西安大唐不夜城网红步行街开启音乐集市的联想，似乎找到了解锁品牌年轻化的正确姿势。 就在 8 月 27 日，以“当燃热爱”为主题的联想线下音乐集市，在著名的网红
原神中的太山府是一个不错的秘境副本，里面可以获取一些不错的奖励素材，一些玩家还不清楚怎么开启太山府的秘境副本，下面就来为大家详细的介绍一..
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国内某领先的机械制造企业，在今年校招的过程中遇到了难题，例如：跨地域校招任务量大，招聘周期长，面试流程繁琐，疫情期间进校园难等。在这样的..
跨境电商是国际贸易的新业态，正在重塑全球经贸新规则，对全球经济发展具有重要意义。本周，第四届全球跨境电子商务大会在郑州举行，会议以“全球..
瑞幸咖啡自曝财务造假事件的几个月来，来自资本市场和监管层的惩罚纷至沓来不容回避。但门店运营层面正回归正轨，开始步入精细化运营时代。瑞幸一..
中医的思维来自于中华的根文化，来自“天人合一”的合一性与和谐性。中医对生命的思维，对疾病的发生，对疾病的治疗，对药物、方剂的选择、组织都..
在这个几乎人人都有手机的年代，我们联系对方的方式主要就是借助手机进行联系，那么手机能否正常工作就是十分重要的因素了。但是实际生活中大家可..
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房地产营销数字化趋势将一波SaaS公司推到聚光灯下。今天和大家分享的是 9 月 18 日JUMP大会上，一场征服了全场营销总和CIO的演讲，来自思为科技创..
近日，共享充电宝行业开创企业来电科技与新式茶饮品牌新作之茶达成战略合作，来电共享充电宝全面入驻全国 300 余家门店。来电科技正持续推进茶饮水..
经历过类似情况，可以找回。我一般不会再用回收站里的文件，一顿操作后清空了自个的回收站。结果有个临时安排需要用到之前的文件，但回收站已经被..
硬盘坏了数据可以恢复吗？关于硬盘数据恢复方法，我想我是有发言权的，前两天不知道什么原因，电脑开机之后硬盘F盘保存的电影等大文件都找不到了，..
从视频到短视频再到直播，懂车帝一直走在汽车内容行业比较领先的位置。 “三年前懂车帝上线时，行业里的主流内容体裁还是图文。但当时我们已经意识..
8月27日，重庆银行股份有限公司(下简称“重庆银行”或“公司”)A股首发上市申请成功过会，将成为中国西部首家“A+H”股上市的城市商业银行。东方财..
国庆、中秋双节将至，旅游消费需求持续释放，旅游市场迎来强劲复苏。携程旅游大数据预测，今年国庆中秋 8 天长假旅游人次或达 6 亿。自驾旅行成国..
热度不减的DEFI让加密市场躁动不已，且不说DEFI有没有下半场，但是这场狂欢终将落幕。有心的人会发现，蛰伏许久的NFT(non-fungible Token，非同质..
转眼就到了秋风起、枫叶红的日子，对于敏感肌的来说，最怕的还是皮肤会过敏，从原本需要的清爽过度为滋润，所以在挑选面霜的时候，都会小心翼翼。..
中国已经有11款新冠病毒疫苗，其中4款进入了临床III，距离上市为期不远了。国产疫苗的效果已经得到了多方确认，现在就是定价了，最新消息称价格是..
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天眼查专业版数据显示，我国目前有超3.3万家企业名称、经营范围含“直播”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业（以下简称“直播相关企业”）。..