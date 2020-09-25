携程：目前公司没有私有化的计划

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息：在今日的携程第二季度财报电话会议上，被问及“是否有私有化的计划”时，携程方面表示，目前公司没有私有化的计划，不过为了将公司和股东的利益最大化，携程一如既往地对于资本市场上各种的可能性持开放态度。

财报显示，二季度携程营收为 32 亿元人民币，与去年同期相比下降64%，与上一季度相比下降33%。

今年 7 月，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。

随后，携程回应称，不予置评。