腾讯回应上线WeCom：WeCom和WeChat是不同产品

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：近日，针对“腾讯将WeChat改名为WeCom”的报道，腾讯公司表示：WeCom是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和 WeChat 是完全不同的产品。

此前，路透社报道称，企业微信海外版此前将名称改为 “WeCom”，腾讯打算将其设置为微信的潜在替代方案。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标。路透社还测试后发现，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。而且，WeCom 用户可以发送消息，创建聊天组，甚至在 WeChat 朋友之间转账且无需他们的 WeChat 朋友下载 WeCom。

今年8月，美国商务部表示，将于 9 月 20 日(周日)起，禁止与移动应用程序 (app)WeChat 和 TikTok 有关的交易，以维护美国的国家安全。

昨日，腾讯发布公告称，WeChat在禁令生效后，美国现有 WeChat 应用程式用户可能可以继续使用 WeChat 应用程式进行交流，但WeChat可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新 WeChat 应用程式也可能受到负面影响。