腾讯回应上线WeCom：WeCom和WeChat是不同产品

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯回应上线WeCom：WeCom和WeChat是不同产品

2020-09-21 08:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：近日，针对“腾讯WeChat改名为WeCom”的报道，腾讯公司表示：WeCom是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和 WeChat 是完全不同的产品。

此前，路透社报道称，企业微信海外版此前将名称改为 “WeCom”，腾讯打算将其设置为微信的潜在替代方案。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标。路透社还测试后发现，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。而且，WeCom 用户可以发送消息，创建聊天组，甚至在 WeChat 朋友之间转账且无需他们的 WeChat 朋友下载 WeCom。

腾讯 (2)

今年8月，美国商务部表示，将于 9 月 20 日(周日)起，禁止与移动应用程序 (app)WeChat 和 TikTok 有关的交易，以维护美国的国家安全。

昨日，腾讯发布公告称，WeChat在禁令生效后，美国现有 WeChat 应用程式用户可能可以继续使用 WeChat 应用程式进行交流，但WeChat可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新 WeChat 应用程式也可能受到负面影响。

网友热搜:

4gqqcom手机腾讯网55wecom官网 影院完整版55wecom视频回放3gqqcom手机腾讯网腾讯证实购买gaopeng.com腾讯申请仲裁fuckqq.com域名51.com：将就失实报道起诉腾讯
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 外媒：腾讯在美国禁令生效前将WeChat改名为 WeCom

    DoNews 9月19日消息（记者 程梦玲）据路透社报道，企业微信海外版此前将名称改为 “WeCom”，腾讯打算将其设置为微信的潜在替代方案。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标。路透社还测试后发现，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。而且，WeCom 用户可以发送消息，创建聊天组，甚至在 WeChat 朋友之间转账且无需他们的 WeChat 朋友下载 WeCom。报道称，美国商务部长罗斯（Wilb

    腾讯

  • 企业微信海外版悄悄改名：由WeChat Work改成WeCom

    近日，有网友反映，企业微信海外版的英文名由WeChat Work改成了WeCom。企业微信官方对于改换名称没有官方通告，但其海外官网已经作出改变，苹果、谷歌应用商店也有相应调整。 公开资料显示，企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体验，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。有网友猜测，企业微信海外版改名或许与美国相关禁令有关。8月初特朗普签署两项行政?

    微信 企业微信 微信海外市场

  • 腾讯回应美国禁令：WeCom是企业微信海外版 和WeChat是不同产品

    腾讯方面对在美运营WeCom产品回应表示，WeCom是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和WeChat是完全不同的产品。美东时间8月6日晚间，特朗普签署两项行政命令，分别禁止微信（WeChat）和TikTok在美进行交易，行政令于45天后（9月20日）生效。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。9月2

    腾讯

  • 腾讯WeChat可能无法在美国获得新用户

    9月20日，腾讯控股有限公司在官网发布公告称，由于美国商务部日前颁布的限制令，该公司旗下产品WeChat可能无法在美国获得新用户，且现有的美国用户在使用及更新时也可能受到负面影响。公告中还表示，腾讯将继续与美国政府及其他利益相关方进行磋商，以达成长远解决方案。

    WeChat 腾讯

  • 复盘腾讯出海之路，WeChat只是企鹅海外帝国一角

    在业务出海方面，腾讯曾将希望都押在微信身上。由于水土不服、竞争激烈等原因，WeChat未成为海外的主流社交应用，但在华人群体中影响力巨大。

    腾讯 WeChat 微信

  • 腾讯回应上线WeCom；广州拟立法反餐饮浪费；首批18款App获颁安全认证

    近日，针对“腾讯将WeChat改名为WeCom”的报道，腾讯公司表示：WeCom 是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和 WeChat 是完全不同的产品。

    ​腾讯 WeCom App

  • 企业微信海外版悄悄改名WeCom：规避美国禁令？

    TikTok、微信最近都面临美国的各种封杀，尤其是处于风口浪尖的TikTok，已经正式起诉美国政府，相比之下微信低调得多。近日，企业微信悄然更改了英文名，从原来的WeChat Work改成了WeCom，无论

    微信

  • 兑现「CeFi+DeFi」OKEx率先桥接COMP协议

    进入9月，哪家中心化交易所又上线了哪个DeFi资产，已经无法再调动得起用户的胃口了。DeFi世界一天一个新协议的高速迭代节奏，催促着CeFi领域的交易服务方做出改变。市场顶流的CEX平台OKEx、火币、币安率先打了个样。火币祭出平台通证，结合新币上线，玩起「HT锁仓赚币-DeFi流动性挖矿」；币安则结合自身IEO和DeFi的自动做市商（AMM）模型，推出「新币挖矿」。两家都先改造起各自业务后将DeFi融入产品中。相较而言，OKEx与DeFi原有?

    OKEx

  • 时隔12年，苹果仍在清理@mac.com电子邮件地址

    如果你是忠实的 Mac 设备用户，那么你可能曾使用过 @mac.com 的邮箱地址，随后苹果推荐你迁移到 @icloud.com。根据近日更新的支持文档，苹果正稳步清理这个陈旧的 @mac.com 域名以及更新一些的 @me.com 地址。

    苹果

  • RTX3080CompuBench跑分：性能较RTX2080快一倍

    ​在上周的NVIDIA的发布会上，老黄曾表示RTX3080 与上一代Turing架构产品相比，其性能将提升至原来的 2 倍，能效比提升至原来的1. 9 倍，而他们吹牛了吗?

    RTX3080

  • 数字资产比特币交易平台OKEx拥抱DeFi 率先桥接COMP协议

    如果说比特币的出现，使低成本跨境支付成为可能，那DeFi系统的发展，则是区块链体系的第二次突破，它正从根本上改变全球金融体系的结算结构。2个月前，「流动性挖矿」搅动起DeFi浪潮时，CEX们纷纷表态要「拥抱DeFi」。如今OKEx开始让现有业务+DeFi，让用户享受一站式DeFi服务。去中心化金融（DeFi）在2020年呈现了爆炸式增长，6月以来，多个DeFi币价格平均涨幅达到了243.72%，其中，BAND涨幅达到819.75%，涨幅超过400%的还有LEND、

    数字资产

  • 拜登团队买下网站域名专批特朗普 keepamericagreat.com 04年已存在

    【拜登团队买下网站域名专批特朗普】据环球网援引《纽约邮报》 29 日报道，近日，美国民主党总统候选人拜登的竞选团队购买了一个名为“让美国保持伟大”的网站域名（keepamericagreat.com），而这句话，正是美国总统特朗普 2020 年的大选口号。

    网站域名

  • 七鑫易维眼动应邀出席2020 Qualcomm XR生态合作伙伴大会

    昨日，在南昌市红谷滩区人民政府及各部门的大力支持与指导下，由高通公司(Qualcomm)与中国电信联合主办的2020 Qualcomm XR生态合作伙伴大会暨第二届XR创新应用挑战赛颁奖典礼正式在江西南昌国际博览城绿地铂瑞酒店举行。 高通公司一直致力于构建开放创新、合作共享、平等参与的全新合作模式，与广大产业链合作伙伴共同构建XR生态系统。本届聚集了众多生态合作伙伴的XR行业盛会，旨在促进交流与合作，激发XR领域的技术、应用和模式

    七鑫易维 七鑫易维眼动

  • 轻社交时装品牌COCOON如何逆势“蝶变”实现品效合一

    图:COCOON“花园中的会谈”主题新品发布2019 年是COCOON走过品牌概念重塑的一年，在战略合作伙伴品牌咨询机构思创客的帮助下，全新的COCOON品牌，已从专注演绎“精致女人味”的风格形象，全力聚焦为更清晰的“轻社交时装”定位。随着品牌新定位的顺利推进，COCOON彻底刷新了时尚界对“轻社交时装”的认知，成功在 2020 年秋季实现品效合一的逆势增长。回顾疫情期间，大批服装企业皆在断臂求生，而在疫情缓解后，备受期待的报复性消

    轻社交

  • BYCOO电动牙刷好不好用？关于BYCOO电动牙刷使用分析

    电动牙刷这两年在国内比较火热，我们消费者已经能够渐渐接受并了解其性能后选购性能更好的电动牙刷，只不过伴随电动牙刷刚刚兴起，市场上电动牙刷性能，价格、外观表现的良莠不齐，到底有什么电动牙刷值得购买呢？下面来看看刚好开学季，妹妹要上大学，喜欢电子产品的我便给妹妹推荐了一款电动牙刷BYCOO H9，这款牙刷非常的青春，我觉得非常适合学生，那么我就从几个方面介绍一下这款产品，顺便跟大家比较熟悉的小米电动牙刷做个对

    BYCOO电动牙刷

  • Coficoli可菲可丽微电流美容仪，好看的皮囊与有趣的灵魂共存

    上天赐予的容貌美丑各异，可是在变美这件事上人们意见相当的一致。戒糖、戒辣、戒油腻、戒熬夜，除了健康的饮食生活习惯，也要养成良好的护肤习惯。随着生活水平的提高，人们对生活品质的要求也越来越高，美容仪近年来引起广泛关注，尤其受到 90 后年轻女性的追捧，成为时下女性必备的美容神器。Coficoli可菲可丽针对现代女性容易出现的肌肤问题，推出一款微电流美容仪，帮助广大爱美女性解决肌肤困扰，让每位女性都能享受到变美的

    Coficoli

  • Discovery鲨鱼周嗨翻阿那亚

    2020 年 8 月，为唤醒人们对鲨鱼、对海洋生态的保护意识，Discovery探索频道(以下简称Discovery)旗下顶级动物类IP内容“鲨鱼周SharkWeek”全面升级。Discovery联合阿那亚Aranya在美丽的秦皇岛阿那亚黄金海岸，奉上一道汇集了电音、潮玩、沙滩、观影，无比酷炫的盛夏大餐。 随着人类文明的扩张，每年约有100，000， 000 条鲨鱼被人类捕杀，当下许多鲨鱼种群已岌岌可危。Discovery鲨鱼周号召以年轻人喜闻乐道的形式保护鲨鱼，至今已

    Discovery

  • 腾讯回应封号男子坠亡事件 附腾讯回应全文

    【腾讯回应封号男子坠亡事件】据澎湃新闻今天早些时候报道，8 月 25 日，广东深圳一市民唐仁（化名）反映自己弟弟因微信被封号影响做生意，多次申诉无果从腾讯公司坠楼身亡。坠亡男子家属表示，自己弟弟因为微信被封号影响了做生意，经过多次申诉后，微信号依旧没有被解封，申诉无果后从腾讯公司坠楼身亡。 8 月 27 日，腾讯公司正式对外回应此事表示，该男子因被投诉色情骚扰才被封号。

    腾讯 微信

  • 美团：腾讯不疼，阿里不爱

    甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。

    美团 腾讯 阿里

  • 腾讯不止做社交，也做生意

    现在很多人在谈营销转型，谈营销人要改变思路，其实都没有切到问题的关键。问题的关键是什么，是营销人都死脑筋，不愿意转型，不愿意做长期营销，只想急功近利吗?

    腾讯 腾讯社交 微信
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
花小猪 WeCom 2020中关村论坛 A14 微信儿童版 iOS14正式版 ps5 云电脑 ps5发布会 千库网

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM