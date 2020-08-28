苹果解决Powerbeats 2集体诉讼：否认指控但同意支付975万美元和解费

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苹果解决Powerbeats 2集体诉讼：否认指控但同意支付975万美元和解费

2020-08-28 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:据外媒报道，苹果公司日前就与Powerbeats2 耳机有关的集体诉讼达成和解，同意支付 975 万美元和解费用。

苹果公司此前面临着一项集体诉讼，原因是 2015 年一些客户首次发现Powerbeats2 耳机存在缺陷，可能会导致耳机在“极少使用”的情况下停止工作，续航表现没有达到苹果官方宣传的效果。

苹果耳机 (1)

原告指控苹果夸大了Powerbeats2 的电池寿命，以及有关的防水和防汗功能。苹果还被指控没有在一年的保修期内维修或更换有问题的Powerbeats 2，该诉讼最初是在 2017 年提起的。法院最终没有做出裁决，因为苹果和原告已经同意达成和解，同意支付 975 万美元。

苹果表示否认所有指控，支付和解费是为了避免昂贵的诉讼。扣除律师费和相关费用后，这 975 万美元将由所有提交索赔表的集体成员分摊。

有关和解的细节已经送给Powerbeats2 的所有者。在 2020 年 8 月 7 日之前购买了新的Powerbeats2 的客户，在获得加利福尼亚州圣克拉拉县高等法院的批准后，可以从和解协议中索赔。听证会将于 2021 年 1 月 15 日上午 9 点举行。

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