联合国秘书长古特雷斯点名 蚂蚁集团井贤栋分享数字金融“微小的改变”

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联合国秘书长古特雷斯点名 蚂蚁集团井贤栋分享数字金融“微小的改变”

2020-08-27 11:21 · 稿源：站长之家

“在这场危机中，数字金融已成为全球无数民众的‘生命线’。” 联合国数字金融促进可持续发展目标工作小组的联合主席玛丽亚·拉莫斯如是说。

北京时间昨晚 10 点，联合国发布了 2020 的最新报告：《每个人的金融：数字金融打造可持续未来》。其中，中国人所熟悉的零接触抗疫、 310 贷款、蚂蚁森林等关键词都悉数上榜。

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联合国秘书长参加了报告发布并致辞

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯参加了报告发布仪式，他指出：“数字技术正在革新金融市场，它可以成为我们推进可持续发展融资的突破口。”

本次报告着重描绘了这一趋势，在应对疫情方面，数字金融显示出直接优势，可为数百万人提供生计救助、贷款支持、就业保障等一系列服务。

比如：在 2020 新冠疫情期间，蚂蚁集团和超过 100 家金融机构合作，助力 1000 万中国小微企业复工复产;网商银行“ 310 模式”数字普惠，累计服务 1700 万小微企业;5. 5 亿支付宝用户在手机上植树，已为地球减排 1100 万吨二氧化碳。

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受邀参加这次发布会的蚂蚁集团董事长井贤栋在线发言说：“全球实践证明，通过数字技术和数字创新可以聚集微小的需求。数字技术让金融以人为本，给更多人选择，不仅实现人人受益，更重要的是推动人人参与并行动。应对疫情，当下最重要的是行动力，我们需要用开放共赢的心态面对挑战。行动无论大小，每一步都很重要，正是这些小而美的行动促成了社会前进与巨变。数字化未来的最大风险是犹豫等待，最大的错误是各自为政。”

本次应邀参会发言的还有联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳、世界银行副行长斯莱帕扎·巴斯格路、肯尼亚中央银行行长帕特里克·恩霍罗格等。来自中国的蚂蚁案例和支付宝数字抗疫实践，得到了全球嘉宾的认同。玛丽亚·拉莫斯表示：“数字金融扩展了金融包容性的范围。”

2018 年 11 月，联合国宣布成立数字金融促进可持续发展目标工作小组，创造性地利用数字技术给金融市场带来变化，昨晚发布的报告由该小组共同撰写。工作小组共有 17 人，顾问主要来自各国政府、国际组织以及金融机构和创新企业。其中，联合国副秘书长刘振民和井贤栋是小组中仅有的两名中国人。

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