蚂蚁集团井贤栋：即将发布的大模型是全栈分布、纯自研的

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:9月7日，第二届外滩大会在上海开幕。在外滩大会主论坛“科技、金融、产业，融合发展新未来”圆桌对话上，联合国开发计划署可持续金融中心高级顾问迈克尔·舍伦、北京智源人工智能研究院顾问、美国国家工程院外籍院士张宏江、蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋和资深媒体人秦朔，就人工智能、数字科技与产业变革、金融发展进行了深度探讨。

张宏江谈到，今年1月份《财富》杂志说，这是“人工智能”的iPhone时刻，最好地描述了这次大模型突破，给整个产业带来的影响。2007年iPhone发布以后，我们迎来了移动互联网的黄金15年，这15年我们看到它带来了产业的变革、产业的革命以及一系列的应用和新的平台。我们相信这次大模型也一样会带来AI时代的产业变革。

井贤栋对张宏江的观点表示认同，他引用电影《奥本海默》的一句台词，正如发明原子弹“不是一种新武器，而是一个新世界”，大模型的出现，“不是一个新技术，而是一个新世界”。他说，iPhone时刻巨大的冲击，远远不是大屏幕变成小屏幕这么简单，而是通过小屏幕实现了用户“永远在线”，从而极大促进了人和服务、人和商品的整个连接。

井贤栋说，蚂蚁把科技作为最核心的竞争力，最重要的生产力，发展根本的驱动力，对大模型高度重视，全情投入。他透露，蚂蚁将在9月8日发布的大模型，是全栈布局的、纯自研的。

井贤栋分析，隐私计算的突破，能够实现数据价值的交换，而非数据本身去交换，意义极其巨大。蚂蚁现在有很多商用化的产品，确保数据可用但不可见，可计算但不可识。蚂蚁在重点投入，希望未来有一天，加密计算的成本和今天一版的明文计算一样，效率比明文计算还高，那个时代会真正迎来数据时代的大爆炸。

井贤栋还在论坛上介绍了区块链技术在高机租赁、电池回收等领域的应用。他概括说，区块链构建了一套智能IoT的技术，构建了一套立体、可信的数据网络，这是产业链协作的基础，

区块链技术叠加数字人民币，和智能合约绑定，让业务流和资金流实现了无缝的链接，产业的效率会通过技术的变革得到极大提升。数字人民币对于产业互联网的价值，就像移动支付对于消费互联网的价值一样。

在专家看来，AI、区块链、数字人民币等新技术、新场景的应用，会在实体领域创造很大价值。张宏江说，AI、区块链和数字人民币的结合，会带来未来更加自动化、更加可信、更加有效的金融服务体系。迈克尔·舍伦则指出，物联网和产品本身的互联互通，可以提升信用，新技术的应用，可以促进绿色融资，并降低融资成本，帮助我们创造一个更可持续的世界。

井贤栋还谈到，随着数字技术的发展，中小企业开始成为全球贸易的主要参与方。跨境电商、中国出口商要出海卖货，会面临外汇管理、资金结算等方面的很多问题和挑战，这几年蚂蚁推出了“万里汇”，帮助小微企业可以只用一个账户，就能在全球不同平台实现多币种收款，还可以帮助它们提供部分的征信。所以，数字技术的应用，可以帮助小微企业更容易参与全球贸易，推动全球中小商户共同繁荣和包容性发展。

秦朔在主持论坛时总结道，外滩大会面向未来，也面向世界，面向未来，我们看到科技和金融正在加速融合发展，而且在金融场景中得到淬炼的数据技术，也正在加速走向千行百业。相信通过我们的产业协作，借助数据技术的换道超车，上海有可能在全球金融支付和跨境交易的重要枢纽的打造上迈出新的步伐。