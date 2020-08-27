男子微信被封从腾讯公司坠亡 微信回应：到期可自助解封

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息：今日，针对“男子微信被封从腾讯公司坠亡”的报道，腾讯方面回应称，8月15日(星期六)17：53分，嘉达研发大楼A座发生一起坠楼事件，大厦保安发现后立即报警，坠楼者经现场抢救无效死亡。事发后，警方第一时间出警现场取证并展开调查。

腾讯方面表示，事发当天非工作日，租用该大厦一楼的腾讯用户接待中心当天未对外服务，腾讯公司员工未与坠楼者有过交流接触。经查证，坠楼者的社交账号于8月12日由于被人举报色情骚扰，平台根据用户举报证据和网络平台管理规范，予以72小时短期封号，于8月15日到期后用户即可自助解封，该信息在登录页面已有明确提示。腾讯已将用户相关违规信息提交给公安机关。经公安机关调查确认，坠楼者系属于自杀。

今日早些时候，澎湃新闻报道称，8 月 25 日，广东深圳市民唐仁(化名)反映自己弟弟从腾讯用户接待中心顶楼 11 楼坠楼身亡。而原因是因为微信被封号影响做生意，无法正常收款，且多次申诉无果。

唐仁表示，自己的弟弟就是想问清楚是什么原因封号，但是一直都是机器人自动回复，然后去了腾讯又找不到人，想不开就跳了，唐仁称腾讯方面认为事情与之无关，在 4 次调节后，与唐仁签下承诺书(承诺不再追究)，出于人道主义赔偿 15 万元。

唐仁称，腾讯告诉他弟弟被封号的原因是聊天涉及色情骚扰一类的内容，被人举报。

对此，腾讯内部人士表示，唐仁弟弟在微信平台有违禁行为被封禁几日，目前内部正在处理此事。唐仁称封号原因涉及色情因素，此前弟弟并不知道封号可以解封。