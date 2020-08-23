华住会宣布入驻拼多多 并开设官方旗舰店

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华住会宣布入驻拼多多 并开设官方旗舰店

2020-08-23 17:39 · 稿源：站长之家

华住集团旗下“华住会”宣布正式入驻拼多多，并开设官方旗舰店。拼多多将同时推出“华住会品牌日”活动，华住集团旗下 2000 多家酒店悉数参与。

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