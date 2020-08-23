华住会宣布入驻拼多多 并开设官方旗舰店

华住集团旗下“华住会”宣布正式入驻拼多多，并开设官方旗舰店。拼多多将同时推出“华住会品牌日”活动，华住集团旗下 2000 多家酒店悉数参与。
之前写了拼多多和特斯拉的逼格之战之后，收获了很多问题，其中有一个问题特别有趣，那就是到底有没有可能拼多多和特斯拉达成双赢呢?
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
拼多多母婴负责人陆元表示，将追加5亿持续补贴母婴商品。拼多多母婴消费数据显示，最近一年，平台购买母婴用品的90后人数增长迅速，在所有年龄段中位列第一。拼多多介绍，在“百亿补贴节”上，广东、浙江、江苏三省成为母婴用品消费金额最高的地区。陆元表示，基于拼多多平台90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。（完）
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上 19 点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携 666 元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6. 83 亿消费者献上一场七夕宠粉直播，拿出了堪比 618 年中大促的优惠力度。
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
据拼多多官方发布的消息，钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上19点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携666元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6.83亿消费者献上一场七夕宠粉直播。据介绍，为了让粉丝和消费者们享受“万千宠爱”，拼多多联合钟汉良拿出了堪比618年中大促的优惠力度。其中，999朵玫瑰组成的心形花束秒杀价999元，支持全国配送；Dior迪奥真我女士香水4件套售价363元；?
近日拼多多团购特斯拉Model3电动汽车但遭到特斯拉拒绝提车一事成为热议话题，但在8月18日晚上，传出武汉被拒绝提车车主顺利提车，特斯拉方面则称是假消息，这究竟是怎么回事呢。
特斯拉硬刚拼多多，成为这两天打破次元壁的热点。基本事实其实很简单：宜买车在拼多多发起万人团购特斯拉Model3 活动，从中抽取 5 位用户，每人补贴 2 万元。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为“33-酒”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。值得注意的是，除上海寻梦信息技术有限公司外，还有多家公司此前也申请过多个“拼夕夕”的相关商标。
8 月 16 日下午，上海的秦先生已成功提车，并为车辆办理了保险，成为通过拼多多补贴购买特斯拉并顺利提车的车主。秦先生表示一切正常，没有受到特斯拉的为难。
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
英雄联盟的云顶之弈10.15版本中拼多多源是一个不错的上分阵容，很多玩家还不清楚在这个版本中怎么玩好拼多多源，下面就来为大家详细的介绍一下拼多多源阵容搭配运营思路。
8 月 23 日，字节跳动发布声明，将于美国时间 8 月 24 日正式起诉特朗普政府，对总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。同时，TikTok正..
8 月 21 日，管虎执导的新电影《八佰》全国公映。这部蓄力 5 年的主旋律电影，上映 2 天票房破 5 亿;点映阶段的累计票房就已超过 2 亿元，创造了中..
公司动态：阿里巴巴与云南签署12项数字经济合作协议8月17日，阿里巴巴与云南省签署了12项合作协议，将围绕“数字云南”，在数字农业、区块链创新、..
精心护理后痘情已明显好转!8月12日，痘博士云南曲靖赢城世家店接力痘博士祛痘公益中国万里行活动，再度展开跨越2500公里帮扶，为天津铁道职业技术..
全国 143 家门店6000+员工深情告白这是来自 69 座城市， 69 种方言，在七夕情人节深情的表白——痘博士：明年我还爱着你!这是来自全国 143 家门店..
比尔·盖茨表示，新冠病毒给全球医疗系统带来的毒株很可能在未来两年内会导致数百万人死亡。盖茨最近在接受《经济学人》的Zanny Minton Beddoes采..
华住集团旗下“华住会”宣布正式入驻拼多多，并开设官方旗舰店。拼多多将同时推出“华住会品牌日”活动，华住集团旗下 2000 多家酒店悉数参与。..
手机膜是从什么时候开始流行的呢?好像没人能说的清具体的时间节点。不过在我的印象中，似乎在电阻屏时代，就已经有贴膜生意了。比较有代表性的机..
通常我们乘坐的高铁和地铁大多数都是车身十分干净，并没有其他多余的图案。而被众多网友称为国内“最惊艳”动车组的海口市郊列车，每款..
8月23日，据外媒报道，美国航空航天局（NASA）表示，一颗小行星正在朝地球飞来，并有0.41%的几率撞击地球。报道称，这颗小行星名为2018VP1，预计将..
两天票房破 6 亿!21 日正式上映的《八佰》，目前票房已经突破6. 73 亿。这部对于 2020 年电影行业有着非凡意义的影片，终于凭一己之力，将疫情关上..
据国外媒体报道，特斯拉汽车部门总裁杰罗姆·吉伦（Jerome Guillen）表示，电动汽车制造商特斯拉正考虑在美国东北部购买更多房产，以“开设大量服..
企查查信息显示，杭州云铂投资咨询有限公司发生股权变更，马云将其持有的 66% 股权平均转让给井贤栋、胡晓明、蒋芳三人。转让完成后，马云在杭州云..
【一颗小行星将于11月初接近地球】综合美国媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）当地时间 22 日报告称，一颗小行星将在美国大选的前一天接近地球..
钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上 19 点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携 666 元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6. ..
不到1年的新车，就出现了高速上失速的故障，并且还是辆奔驰。这样的事，发生在谁身上，谁心里都会不舒服。而浙江的徐女士，就遭遇到了这样的烦心事..
据拼多多官方发布的消息，钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上19点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携666元现金红包豪礼及众多大牌..
【高圆圆送李佳琦唢呐曲谱】昨晚李佳琦直播的时候女神高圆圆也在直播间，高圆圆送给李佳琦唢呐曲谱，曲谱上写着无所不能，包罗万象。李佳琦看到后..
【TechWeb】8月23日消息，小米10至尊纪念版拿下DXOMARK总分第一名，雷军在个人微博表示，“当我知道这个消息的瞬间，还是非常激动。这是小米同学们..
根据最新爆料，索尼PS5游戏主机将在11月14日在日本首发首销，11月20日开始登陆全球其它国家和地区。具体价格上，PS5数字版（无光驱）399美元，日本..