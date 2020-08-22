华为首席技术官：5G最大的优势是容量 而不是速度

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华为首席技术官：5G最大的优势是容量 而不是速度

2020-08-22 17:09 · 稿源：站长之家

华为运营商业务首席技术官保罗•斯坎兰 (Paul Scanlan) 接受采访的时候表示，5G是一个转型平台，它比4G、3G或2G都要便宜得多。主要原因是容量问题，与速度和是否延迟关系不大。5G的容量是4G的 20 到 30 倍，是2G一万倍，耗电减少 10 倍，体积下降70%。

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