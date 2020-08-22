华为首席技术官：5G最大的优势是容量 而不是速度

我们生活在一个生活非常丰富的时代，电影、游戏、音乐是我们生活的日常，最近网上很流行一个云游戏的概念，特别是5G在现在开始普及，WIFI也到达了5G水平，云游戏作为一个不需要安装本体就可以玩的游戏类型，开始在手机和电视上非常的流行，今天我们就来聊聊云游戏在电视上的发展，以及云游戏怎么在电视上玩。其实云游戏为什么在电视上发展的比较好，主要是在电视上玩游戏体验会好很多，前段时间家里买了一个高端的家用电视盒子当贝