苹果发布三款手表 各有特色：均支持5G连接

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今天凌晨，苹果召开秋季发布会，正式发布包括iPhone17系列在内的一大波新品。发布会上，苹果推出了三款支持5G连接的智能手表新品，标志着苹果智能手表进入5G时代。

Apple Watch Ultra 3 发布：迄今最大屏幕、续航 42 小时

其中，Apple Watch SE3作为高性价比之选，40mm版售价1999元起，44mm版2199元起。它搭载S10芯片，首次配备全天候显示屏，支持双指互点两下和轻翻手腕等便捷手势操作。健康功能上，新增睡眠呼吸暂停提醒、睡眠评分功能和腕部温度感应功能（可用于估算排卵期和其他生命体征）。电池续航长达18小时，充电速度相比前代表款提升2倍，提供星光色和午夜色两种颜色选择，9月19日发售。

Apple Watch Series11起售价2999元，提供四种铝金属配色和三种钛合金配色，还有爱马仕版本。该手表升级了新款陶瓷涂层，抗刮能力提升2倍，支持中国三大运营商的5G蜂窝网络。其最大亮点是新增高血压检测功能，通过分析血管来检测高血压可能性并及时通知用户，同时引入睡眠评分功能。续航时间延长至24小时，满足全天使用需求。

专业级智能手表Apple Watch Ultra3售价6499元起，配备了苹果迄今最大的显示屏，采用广视角OLED和LTPO3技术，从倾斜角度看屏幕亮度更高。它重新设计了无线电和天线，信号强度翻倍，支持卫星通信功能，可连线地球800英里外的卫星进行沟通，即使在偏远地区也能发送SOS求救信号。续航能力大幅提升，最长可达42小时。该手表采用100%再生钛金属，使用先进的3D打印技术制成，兼顾坚固耐用与环保理念，将于9月11日上午9点接受预购，9月19日发售。

Apple Watch Ultra 3发布：迄今最大屏幕、续航42小时

