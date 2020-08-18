百度创作者账号升级：百家号、文库 、问答等粉丝数据全线打通

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百度创作者账号升级：百家号、文库 、问答等粉丝数据全线打通

2020-08-18 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：近日，有网友发现百度创作者账号全面升级，百家号、百度文库、百度知道、百度问答等关注粉丝已数据已全线打通。

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目前，百度全系的产品资料都替换成百家号的资料信息了，所有账号信息整合以百家号信息为准。截止今年6 月，百家号内容创作者数量约 340 万。可以看出，百度已经慢慢将百度系流量开始整合。

有网友认为，百度全系流量和粉丝数据打通，可以大大增加创作者个人IP曝光和推广，现在只是多个渠道推广而已。

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