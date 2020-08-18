百度创作者账号升级：百家号、文库 、问答等粉丝数据全线打通

《印度时报》 8 月 4 日报道，印度政府宣布，百度和微博将在印度被禁止使用。据印度政府的一位消息人士告诉《印度时报》，印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。