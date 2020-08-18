百度创作者账号升级：百家号、文库 、问答等粉丝数据全线打通

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：近日，有网友发现百度创作者账号全面升级，百家号、百度文库、百度知道、百度问答等关注粉丝已数据已全线打通。
目前，百度全系的产品资料都替换成百家号的资料信息了，所有账号信息整合以百家号信息为准。截止今年6 月，百家号内容创作者数量约 340 万。可以看出，百度已经慢慢将百度系流量开始整合。
有网友认为，百度全系流量和粉丝数据打通，可以大大增加创作者个人IP曝光和推广，现在只是多个渠道推广而已。
站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：近日，有网友发现百度创作者账号全面升级，百家号、百度文库、百度知道、百度问答等关注粉丝已数据已全线打通。
目前，百度全系的产品资料都替换成百家号的资料信息了，所有账号信息整合以百家号信息为准。截止今年6 月，百家号内容创作者数量约 340 万。可以看出，百度已经慢慢将百度系流量开始整合。
有网友认为，百度全系流量和粉丝数据打通，可以大大增加创作者个人IP曝光和推广，现在只是多个渠道推广而已。
最近有人问我，搜索某个关键词看到有新闻排在那，他发的新闻怎么不在呢，今天就来分享一下。其实，这里还涉及到新闻发稿这行。
近日，有媒体报道称百度正在筹划内部多个业务拆分，并可能独立上市，包括百度网盘或分拆上市。对此，百度方面回应称：不予置评。
据第一财经报道，针对“百度网盘分拆上市”的报道，百度方面回复称：不予置评。
【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?
7 月 27 日，搜狗公司宣布其董事会收到来自腾讯控股有限公司的一封信，其中包含一项初步的非约束性(可撤回)建议，表示腾讯将会收购所有流通在外的普通股，包括代表美国存托股份的普通股，交易价格为 9 美元。
《印度时报》 8 月 4 日报道，印度政府宣布，百度和微博将在印度被禁止使用。据印度政府的一位消息人士告诉《印度时报》，印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
2020，科创板IPO成了新的焦点。前有金山办公，后有中芯国际，最近又有巨头京东数科、蚂蚁金服，不可谓阵容不豪华，而如今这个上市名单或许还能再添一位：百度网盘。
百度今天发布了截至2020年6月30日的第二季度财务报告，财报显示，2020年第二季度，百度实现营收260.3亿元，运营利润56亿元，同比增长187%，净利润50.8亿元，同比增长40%，营收、利润指标均超市场
今日，百度发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币 260 亿元(约合36. 9 亿美元)，与去年同期相比下降1%;归属于百度的净利润为人民币 36 亿元(约合5. 07 亿美元)，与去年同期相比增长48%。
今日，百度宣布推出企业信息及信用信息查询大数据平台爱企查。爱企查背靠百度搜索，依托百度先进的AI和大数据技术，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务，通过对企业监管、经营行为、市场反馈、关系网络等全方面即时的专业解读
今日早间，站长之家像往常一样通过监控工具查看了收录数据，感觉快哭了!因为最新发布文章全部存在收录异常，经查询发现，最新被百度收录文章已经停留在十个小时之前。原本以为是站点内部出现问题，不过经排查并未发现异常，便怀疑可能是百度调整算法导致的。于是，我们又查询了其它同类站点一天内的收录情况。经站长之家验证发现，包括中关村在线、CnBeta、IT之家、 36 氪等多家同类科技媒体网?
如果你有细心去阅读百度站长资源平台的相关消息，你就会发现，在今天官方平台推送了一个消息：百度移动专区正式下线，相关的基础性权益完全转移到百度智能小程序开发者平台和平台的相关栏目。
7月29日消息，有消息称百度网盘将分拆上市，并称如果选择在科创板上市，按照30倍市销率，百度网盘估值可达300～400亿元。对此百度网盘将分拆上市的消息，百度方面已对媒体回复称：不予置评。资料显示，百度网盘（原 百度云）是百度在2012年就推出的一项云存储服务。2016年10月11日，百度云改名为百度网盘，专注发展个人存储、备份功能。目前百度网盘覆盖主流PC和手机操作系统 ，包含Web版、 Windows版、 Mac版、 Andro
网盘在百度的位置，有点类似阿里旗下钉钉，当然这是个类比。即都属于当年创立出发点是从个体用户切入，最后因为广泛的用户基础，以及与B端业务极好的耦合型，最后成为B端、C端的连接桥梁，而具有独特价值的一类。
今天，百度正式推出企业信息免费查询工具——爱企查，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务。值得注意的是，使用爱企查查询企业信息既不需要注册，也不用下载APP，而且完全免费。
做新媒体的，有时候需要调查公司，老板，股东，商标，版权，纠纷等信息。但是国家企业信用信息公示系统用的实在很糟心，比如查询总是需要验证，查不到法人电话，商标名称，股权结构等。
百度地图可以说是百度旗下少有的一致好评的工具，绝对出行必备(高德党莫怒)，不知不觉也已经走过了15年。今天，百度发布了全新的安卓端百度地图v15.0.0版本，重点对首页出行规划进行了改版，突
路透社 8 月 5 日消息，知情人士当天告诉路透社，印度政府已禁用更多中国应用程序，包括小米浏览器Pro和百度搜索。
【TechWeb】北京时间2020年8月18日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至2020年6月30日未经审计之2020年第二季度财务报告。财报显示，2020年第二季度触宝营..
【TechWeb】8月18日消息，互联网母婴健康管理平台“壹零医”近日完成数千万元的A+轮融资。本轮融资由云启资本领投，老股东创新工场、元璟资本和钟..
大千世界，可谓无奇不有。据外媒报道，德国柏林的一头母野猪走红了，原因显得有些奇葩。原来，日前在Teufelssee湖附近，大家正晒着日光浴时，这头..
作为国内公认服务最好但也是最贵的快递公司，顺丰是寄送高价产品的首选，就是运费比其他家高得多，大家多花钱也是买个放心。今天下午，顺丰控股公..
8月18日消息，京东健康“家庭医生”正式上线，全科室医生7*24小时在线问诊、48小时内专家团队在线会诊、最多8名家庭成员拥有专属健康档..
【TechWeb】8月18日，金山云（NASDAQ：KC）发布2020年第二季度财报。财报显示，二季度，金山云营收15.35亿元，同比增长64.1%。金山云此前预计第二..
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8月18日消息，小米电视官方微博分享了李佳琦体验小米透明电视的视频。在视频中李佳琦连连称赞小米透明电视，其意义不仅在于做到了透明，而且还实现..
很显然，美国对华为的打击力度正在加强，从昨天最新出台的新规就能看到。按照最新规定，美国扩大了对38家跟华为相关企业的封杀，将其加入实体清单..
近日，日经新闻汇总的2019年“主要商品和服务市场份额调查”显示，中国取得了12种电子零部件全球市场份额第一的成绩，比前一年增加了2个..
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8月18日5时，四川省防汛抗旱指挥部研究决定启动I级防汛应急响应，这也是四川历史上首次启动I级防汛应急响应。那么，I级防汛应急响应意味着什么？四..
近日，国内多地遭遇了暴雨天气，中央气象台于今日还发布了多地暴雨黄色预警。四川省更是首次启动了I级防汛应急响应，部分地区的防汛形势严峻。同时..
8月18日消息，据外媒报道，美国300家必胜客计划永久关闭 ，原因是必胜客母公司百胜集团在美国最大特许经销商NPC国际面临破产。据悉，NPC国际在美共..
8 月 18 日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE：HMI)今天发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，华..
今日，针对“京东停用申通等快递”的报道，申通再次回应称：“申通是一家已经创立 27 年的第三方物流公司，我们的努力就是更好服务商家和消费者，..
8月18日，哔哩哔哩漫画宣布已经与国内 35 家汉化组达成合作。哔哩哔哩表示这 35 家汉化组目前已经承接了多达 166 部正版日漫的汉化工作，哔哩哔哩..