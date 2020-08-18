Chrome将禁用不安全表单自动填充功能 安卓版可为“快速页面”网站添加标签

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Chrome将禁用不安全表单自动填充功能 安卓版可为“快速页面”网站添加标签

2020-08-18 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息： 谷歌表示，它将从Android版的移动浏览器开始，开始在Chrome上标注它认为快速的网站。

 该公司在一篇博客文章中表示，当用户长时间点击一个链接时，如果该网站“历来对其他用户来说都是快速链接”，Android Chrome将添加一个“快速链接(Fast link)”标签。

 谷歌解释称，该标签是基于Core Web Vitals 指标衡量网站可用性的各个方面，如加载时间、响应速度和内容加载时的稳定性，并为这些指标定义阈值，以设定提供良好用户体验的标准。

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 这个标签最初是在Chrome85 测试版Android版本中推出的，用户需要使用lite模式，或者在Chrome的“Make Searches 和 Browsing Better”设置下处理谷歌匿名浏览数据。

今年 5 月，谷歌开始将Core Web Vitals指标纳入搜索排名。

与此同时，这家搜索巨头表示，它将停止在不安全的表单上使用自动填写功能，并开始在用户在混合表单中输入数据时警告该功能不安全。

 此前这些网站只是通过地址栏上的锁定图标进行提示，而现在 Chrome 除了在不安全的表单中禁用自动填写之外，还会在文本框下方添加一条警告，表示“这个表单并不安全，自动填充已经被关闭”。

比如，当用户提交一个混合表单时，Chrome 浏览器将显示一个警告页面，询问他们是否想继续。

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 谷歌表示，Chrome的密码管理器仍然可以使用混合表单，尽管Chrome86 版本会对表单处理做出一些改变。

 上周有消息称，Chrome86 将开始测试在地址栏中隐藏完整的URL地址，以对抗网络钓鱼。谷歌表示，将随机分配用户进行测试。

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