2019年微信小程序交易额达8000亿 同比提升160%

昨日，针对漫画中出现的错误，“日活十个亿”公众号道歉称，因为有三处品牌信息错误，让饿了么受委屈了，我们真诚致歉;另外，没经过美团授权就使用了美团的小耳朵和logo，让美团躺枪了，我们也真诚道歉。站在创作者的角度，我们真的没想太多，原本以为都是值得尊敬的外卖小哥，颜色之分并不重要，没想到会引起饿了么这么大的动作。