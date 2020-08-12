2019年微信小程序交易额达8000亿 同比提升160%

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2019年微信小程序交易额达8000亿 同比提升160%

2020-08-12 17:49 · 稿源：站长之家

在近日的 2020 中国国际零售创新大会上，腾讯智慧零售销售副总裁范奕瑾公布数据称，如今微信小程序已经成长为日活用户达 4 亿的商业生态， 2019 年，微信小程序交易额已达 8000 亿，同比提升160%。

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