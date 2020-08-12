2019年微信小程序交易额达8000亿 同比提升160%

在近日的 2020 中国国际零售创新大会上，腾讯智慧零售销售副总裁范奕瑾公布数据称，如今微信小程序已经成长为日活用户达 4 亿的商业生态， 2019 年，微信小程序交易额已达 8000 亿，同比提升160%。
在近日的 2020 中国国际零售创新大会上，腾讯智慧零售销售副总裁范奕瑾公布数据称，如今微信小程序已经成长为日活用户达 4 亿的商业生态， 2019 年，微信小程序交易额已达 8000 亿，同比提升160%。
近日，拼多多上线了一款名为“多潮”的微信小程序，定位是提供一个让年轻人之间对潮流商品的看法和交流的平台。用户可以在“多潮”中发帖或加入特定圈子进行讨论和交流。
小程序直播将从私域走向公域，商家除了运营好私域的存量用户，还能依靠公域入口源源不断地获得新客户。
今天，拼多多上线了一款名为“多潮”的微信小程序，开发者是“上海寻梦信息技术有限公司”，这是一个提供给年轻人交流的潮玩社区，用户可以在圈子中发帖进行讨论和交流。
7 月 15 日，知名小程序数据第三方平台阿拉丁发布了 2020 年度上半年小程序Top200 榜单，小电科技作为“IoT+便民充电服务”的创领者跃居TOP200 总榜单第 43 名，凭借极具优势的商业模式载入了《2020 年上半年小程序互联网发展白皮书》。值得关注的是，小电科技领衔共享充电宝行业成为该领域唯一入选半年度榜单的企业，同时斩获了“ 2020 上半年最佳工具小程序”等三个行业奖项。作为国内共享充电宝企业的领航者---小电科技创始人?
2020 年以来，小程序发展呈现出爆发增长的态势，截至今年 6 月底，共有 11 家小程序自主开发平台，微信、百度、支付宝、抖音等多个平台均加速布局小程序，商业和流量的底层逻辑悄然改变。
7月23日消息，今日起，全国各地高考成绩陆续放榜。各地放榜后，考生可通过国家政务服务平台微信小程序、微信搜一搜、城市服务等入口在微信里进行高考成绩查询。在微信里，高考分数查询可以通过以下三种方式：首先，考生可通过微信搜一搜（打开微信-发现-搜一搜）搜索“国家政务服务平台”小程序，在首页找到“高考成绩查询”服务进行查询，该平台在高考成绩未公布前提供“订阅服务”功能，考生根据提示输入信息后可及?
要说2020年火热的营销词有哪些？直播带货必在其列。国内互联网巨头纷纷推出自己的直播带货平台，而2月份才开启公测的微信小程序直播，更是凭借强大的私域转化能力成为商家的首选。自小程序直播功能上线后，微信官方就一直在加大相关的技术扶持和流量入口接入。这不，继前不久微信小程序推出分享朋友圈功能后，又于近期发布了《新增官方收录入口“购物直播”》公告，正在灰度测试“购物直播”功能。微信小程序的“购物直播”功能测?
今天，阿拉丁发布了《 2020 年上半年小程序互联网发展白皮书》。数据显示， 2020 年上半年，微信小程序数量已经超过了 320 万，日活超4. 1 亿，人均单日使用时长达 1080 秒，月活用户已超7. 3 亿。
据官方消息，8月5日，北京交管部门“随手拍”正式上线启用，市民群众可通过“随手拍”平台举报交通违法行为，反映交通管理问题。官方称，市民可以按照要求通过手机拍摄包
【北京可随手拍举报交通违法行为】据媒体报道，从 8 月 5 日起，「北京交警随手拍」微信小程序正式上线启用，市民可以按照要求通过手机拍摄包括闯红灯、违停、不礼让行人在内的各类机动车违法行为，举报需实名上传，可通过视频、照片两种形式。此外，还可以通过该平台上传信号灯故障的情况。据报道，交管部门对于线上举报的「证据规范」进行了说明：
今日，2020高考成绩开始放榜，微信方面表示，考生可通过微信搜一搜，搜索“国家政务服务平台”小程序，在首页找到“高考成绩查询”服务进行查询，该平台在高考成绩未公布前提供“订阅服务”功能，考生根据提示输入信息后可及时收到成绩查询通知。
今日，“北京交警随手拍”微信小程序正式上线启用，市民可以按照要求通过手机拍摄包括闯红灯、违停、不礼让行人在内的13项违法行为。值得一提的是，针对日前网传的“北京交警将
今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。
成都消费券第二期活动开始了，为积极应对新冠肺炎疫情给消费市场带来的影响，成都市政府针对疫情期间受影响较大的部分生活服务性行业继续开展“成都新消费，用券更实惠”第二阶段活动，共将发放1.6亿元消费券。7月13日零时起，在蓉消费者可通过成都市政府与微信支付、腾讯云联合打造的“天府蓉易办”微信小程序登记报名领券。1.6亿元消费券7月13日零点预约在第一期消费券助力餐饮、零售等生活服务业态恢?
微信正式启动品牌小程序公测。认证后的品牌小程序可在多个场景下获得“官方”背书标签，并在小程序搜索页面获得专属的产品能力，帮助品牌更好地在微信生态内搭建商业闭环，实现高效经营。目前，微信提供“通用品牌认证”以及“电商品牌认证”两种认证方式，其中“通用品牌认证”不限定经营范围，“电商品牌认证”适用于电商售卖的小程序。商家可根据小程序经营范围和对不同产品能力的需求选择对应
昨日，微信支付“商家小程序”全量上线，旨在帮助微信支付线下小商家零开发、无门槛地打造专属线上店铺。
8月11日，随着互联网的发展，如何利用科技力量更有效地扶贫，成为一项需要被关注的课题。其中，直播带货因为明星红人的纷纷加入以及屡创新高的销售数据，最为引人注目。8月8日，国务院国资委和腾讯微信联合8大央企，通过助农小程序“央企消费扶贫”带来了一场88智慧生活日助农扶贫主题直播，活动共持续5小时，选品包括藏黑猪午餐肉罐头、有机草莓果酱、高原小扁豆在内的51件商品，最终拿下1129万元带货总额。国务院国?
7 月 17 日晚间，微信官方发布《新增官方收录入口“购物直播”》称， 微信团队在安卓版微信灰度发布购物直播功能，用户可通过“发现 > 小程序 > 购物直播”进入观看，购物直播中包括直播中、预告和回放三种类型的直播间。购物直播目前仅对安卓版微信7.0.5 及以上版本灰度。
这相当于，商家平时积累的几十万、几百万用户，可以通过小程序直接触达了。”有小程序技术服务商指出，消息推送是个比支持分享朋友圈更强大的功能。
昨日，针对漫画中出现的错误，“日活十个亿”公众号道歉称，因为有三处品牌信息错误，让饿了么受委屈了，我们真诚致歉;另外，没经过美团授权就使用了美团的小耳朵和logo，让美团躺枪了，我们也真诚道歉。站在创作者的角度，我们真的没想太多，原本以为都是值得尊敬的外卖小哥，颜色之分并不重要，没想到会引起饿了么这么大的动作。
自从苹果发布第一款真无线蓝牙耳机耳机，蓝牙耳机就开始爆火 。虽然AirPods“真香”，但是价格人多人不能承受，依托于苹果多年坚持磨砺的IOS生态系..
此前华为消费者终端部部门CEO余承东表态9月15日之后，海思芯片就绝版了，原因是没有代工厂了。这两天有传闻称华为提出了“塔山计划”，..
有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密..
昨晚，小米10至尊纪念版发布，在无线充电方面又取得了突破，4500mAh大电池，支持50W的无线秒充，40分钟即可充电100%。作为对比，目前iPhone的无线..
日前，华为消费者业务CEO余承东在微博发布预告称，历时三载，一款“轻量级”重磅新品终于将和大家见面，8月19日上海见。今天上午，华为..
Intel新一代CPU即将登场了，在二号人物因为工艺失利问题走人之后，原先主导GPU架构的Raja Koduri现在也要掌管CPU架构发展了。8月13日他会公布Inte..
今年上半年中，由于疫情的关系，笔记本电脑需求猛涨，远程上班、网课等刺激了PC出货量创造新纪录。不过下半年就有点麻烦了，不止是需求问题，多种..
8月12日，据外媒报道，来自欧洲心脏病学会（ESC）一项最新研究表明，瞳孔大小可以预测心力衰竭患者的死亡和再次入院风险。目前全世界约有2600万人..
没有了3.5mm耳机孔，你是已经习惯还是迟迟难以接受呢？至少从三星的角度，他们似乎已经后悔了。据国外爆料人MauriQHD，三星正考虑最快从2021年开始..
索尼、佳能、尼康开始全面在全画幅微单这一产品领域掐架了，可以说是你放唱罢我登场。据最新消息，佳能EOS R5s至少会在今年底前官宣，当然，有较小..
在不久前华为宣布将全面扎根半导体行业后，有爆料称其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。不过对于该消息，华为海思相关人士表示，..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
最近，“网抑云”这个梗在各大社交平台刷屏了。在抖音，话题#网抑云#的播放量高达5. 3 亿，原创视频高达6. 9 万个;B站也出现了越来越多网抑云相关..
2020年过去一大半了，下半年有个大事——双11购物节。阿里巴巴今天正式宣布了2020年的双11日程，今年分为两个阶段，从10月下旬开始一直..
今日，蓝驰创投发布公告称，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，蓝驰创投领投并参与了百科名医的A、B轮融资。..
DoNews8月12日消息（记者 吴丽）近日，字节跳动宣布以数亿元完成对医学科普知识平台百科名医网的全资收购。据天眼查APP信息显示，百科名医隶属于北..
今天下午，微软出人意料地发布Surface Duo手机，定价1399美元（约合9700元），定于9月10日发货，即日起开始预购。不过，微软方面通过一份声明确认..
去年11月，苹果发布了第一代16英寸MacBook Pro笔记本。在机身尺寸与15.6寸基本保持不变的前提下，做到了屏幕有效显示面积更大，同时换装剪刀脚键盘..
8 月 12 日，阿里巴巴集团副总裁家洛透露，今年天猫双 11 升级为购物狂欢季，分为两个售卖期： 11 月 1 日起是第一波售卖期， 11 月 11 日为第二波..
8 月 12 日，华为海思相关人士表示，内部没听说“塔山计划”，问了周围同事均表示不知情。一位集成电路行业人士也表示：“一条芯片生产线容易建吗..