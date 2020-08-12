2020全球收入最高男演员，成龙仅排名第10

《福布斯》杂志发布了2020年全球收入最高男演员前10的名单，“巨石强森”以8750万美元的年收入今年继续登顶第一位置，而中国演员成龙在榜单中排名第10。

福布斯公布的这份全球收入最高男演员名单前10名的演员分别是：道恩·强森、瑞恩·雷诺兹、马克·沃尔伯格、本·阿弗莱克、范·迪塞尔、阿克谢·库玛尔、林-曼努尔·米兰达、威尔·史密斯、亚当·桑德勒 、成龙。

“巨石强森”可以拿到收入第一的一大原因是，近两年来他拍摄了不少的电影作品，仅在2019年他就有多部电影上映，如《速度与激情：特别行动》、《与家人并肩作战》、《勇敢者游戏2：再战巅峰》。而在2017年和2018年他几乎每一年都有2-3部的电影上映，同时正在参与拍摄和制作的电影也不少于5部，可见强森在这几年在电影的工作十分努力，因此拿到全球收入最高男演员的桂冠也是情理之中。



以下是完整榜单：

1、道恩·强森— 8750 万美元

2、瑞恩·雷诺兹— 7150 万美元

3、马克·沃尔伯格— 5800 万美元

4、本·阿弗莱克— 5500 万美元

5、范·迪塞尔— 5400 万美元

6、阿克谢·库玛尔— 4850 万美元

7、林-曼努尔·米兰达— 4550 万美元

8、威尔·史密斯— 4450 万美元

9、亚当·桑德勒— 4100 万美元

10、成龙— 4000 万美元