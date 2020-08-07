华为余承东：今年二季度 华为手机出货量超越三星成为全球第一

距离三星Galaxy Note20 系列的正式发布还有不到一个月的时间，虽然三星还没有正式宣布发布日期，但最近三星Galaxy Note 20+已经通过了FCC认证。通常情况下，一款智能手机只有在临近上市的时候才会获得FCC的批准，我们也期待即将上市的Galaxy Note20 系列也会如此。换句话说，Note 20+在FCC认证网站上的上市，在某种程度上证实了传闻中 8 月 5 日的上市日期。