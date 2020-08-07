华为余承东：今年二季度 华为手机出货量超越三星成为全球第一

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华为余承东：今年二季度 华为手机出货量超越三星成为全球第一

2020-08-07 16:12 · 稿源：站长之家

据证券时报报道，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二季度，华为手机出货量超越三星成为全球第一。

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