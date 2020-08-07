华为余承东：今年二季度 华为手机出货量超越三星成为全球第一

据证券时报报道，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二季度，华为手机出货量超越三星成为全球第一。
据证券时报报道，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二季度，华为手机出货量超越三星成为全球第一。
华为手机的手势导航和手机克隆，你都用过吗？这两天，华为消费者业务CEO余承东接连“安利”华为手机特色功能。继昨晚的手机克隆之后，今日余承东又放出一则视频，亲自介绍华为手机
在iOS和Android之间进行跨平台换机常令一些用户感到痛苦，原因在于数据迁移不便。华为消费者业务CEO余承东似乎也关注到了该问题，即“最近很多iPhone用户转到华为手机，不知道如何迁移个
尽管三星、小米等均上马了高达一亿像素的摄像头，可从DxOmark的榜单成绩来看，这些手机在影像方面依然小输华为，而后者坚持的是大底、大单像素尺寸的CMOS方案。对此，华为消费者业务CEO余承东
7月12日晚间，比亚迪汉新能源旗舰汽车正式上市，华为消费者CEO余承东也亲自现身发布会，与比亚迪总裁王传福同框，为新品打Call。在此之前，余承东就曾亲自体验比亚迪汉，王传福也专门坐在副驾
今日，比亚迪汽车官微放出一段预告视频，宣布王朝旗舰比亚迪汉将于7月12日正式发布。视频中，华为消费者CEO余承东为比亚迪汉站台。余承东在视频中表示：“构筑万物互联的智能世界，共筑
7月20日晚间消息，华为消费者业务CEO余承东发文，今天我去了我们服务门店体验了一次Mate Xs免费贴膜服务，换完后我的手机焕然一新。看到一些朋友的手机保护膜起翘还没有更换，我推荐大家都去体验
Canalys、IDC之后，另一家权威调研机构Counterpoint也发布了2020年第二季度全球手机出货量报告。结论基本一致：华为首次超越三星，成为全球出货量最高的手机厂商。报告显示，今年第二季度，全
被三星统治的智能手机时代终结了！7月30日消息，第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度，华为超越三星，在全球智能手机市场首次夺冠。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的
作为NAND闪存的最大市场，智能手机市场今年还会下滑，苹果、三星及华为的手机业务都遭受了压力，闪存市场也应声而跌，3个月来价格跌了20%，这一个月来就跌了8%。全球每年将近15亿台的智能手机
今日，华为终端相关负责人在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为5G手机全球发货量超过 1500 万台。
当代智能手机的元器件之争主要集中在屏幕、摄像头、处理器等方面，单从成本角度来看，屏幕面板很多时候都是最贵的存在。据外媒报道，华为Mate 40 Pro的屏幕面板将来自京东方、三星和LG三家，多
距离三星Galaxy Note20 系列的正式发布还有不到一个月的时间，虽然三星还没有正式宣布发布日期，但最近三星Galaxy Note 20+已经通过了FCC认证。通常情况下，一款智能手机只有在临近上市的时候才会获得FCC的批准，我们也期待即将上市的Galaxy Note20 系列也会如此。换句话说，Note 20+在FCC认证网站上的上市，在某种程度上证实了传闻中 8 月 5 日的上市日期。
2020年8月5日，三星电子在韩国正式发布了新一代智能产品系列，其中包括Galaxy Note系列智能手机三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra、平板电脑三星Galaxy Tab S7|Tab S7+、智能手表三星GalaxyWatch3、无线蓝牙耳机三星GalaxyBuds Live、以及进一步升级的全新可折叠智能手机三星Galaxy Z Fold2等。三星Galaxy Note20系列三星Galaxy Note20系列大幅提升了生产力，增强后的S Pen与升级版三星笔记将进一步提升用户的使?
今日，第三方研究机构Canalys发布报告称， 2020 年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着 9 年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。数据显示，今年第二季度华为全球智能手机出货 5580 万台，
综合国内媒体报道，华为终端相关负责人7月17日在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为
北京时间8月5日晚上10点，三星将举行Galaxy新品发布会，发布会将会公布Note20系列手机，以及三星手表等产品，下面我们来看下本次发布会的直播地址。
日本软银要出售旗下的ARM公司可以说是2020年半导体行业影响最大的一件事了，目前传闻最多的就是NVIDIA接手ARM，实现强强联合。此外，三星也被曝参与收购少数股权，不过官方已经辟谣了。对三星
继Canalys后，IDC给出的数据同样佐证，今年第二季度，华为跃升为全球第一大智能手机厂商。依据该报告，华为二季度出货5580万部手机，同比略有5.1%的下滑。不过，由于同期三星交出了堪称暴跌的
7月17日消息，据国外媒体报道，截至今年第一季度末，华为5G手机全球出货量超过三星，成为全球第一。华为表示，截至今年第一季度末，该公司5G手机全球出货量超过1500万部，在全球5G手机出货量中占有40%的份额，在中国5G手机市场占据63%的份额。IDC的数据显示，2020年第一季度，中国5G手机的出货量约为1450万部，占整个市场的21.8%。今年4月底，Strategy Analytics公布的最新研究显示，2020年第一季度，全球5G智能手机出
近日，苏州东微半导体有限公司发生一系列工商变更，投资人新增由华为投资控股有限公司全资持股的哈勃科技投资有限公司。同时，该公司注册资本由此前的约4425. 14 万人民币，新增至约4758. 22 万人民币，增幅达7.53%。
在中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示：如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。截至今年二..
英雄联盟在最近开启了10.16新版本更新，上线了新英雄永恩，很多玩家还不清楚其中永恩的隐藏任务怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下。..
近日，赛轮集团与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议，携手共建“橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心”。作为橡胶轮胎行业和人工智能行业的头部企..
一大波年轻人带着激情奔赴北上广，实现梦想，似乎那里就是所有年轻人的筑梦温床，殊不知，而真正等着大家的往往是早起拥挤的地铁和一涨再涨的房价..
7 月 28 日晚上19：00，前程无忧的名企直播间，在51JOB上准时开播。前程无忧直播团队带来了苏州的四家知名企业，提供研发和营销类共 18 个高精专岗..
火炎焱燚的夏日家务之战，已经打到爱奇艺啦~《做家务的男人》第二季来咯，劳动快乐都拥有，还有什么不满足。海普诺凯1897独家冠名《做家务的男人2..
提起质量好的电力安全工器具，尤其是绝缘胶垫，大部分电力从业者相信都听说过金能电力等一系列知名品牌。大品牌往往都有一些相似的特点：成立时间..
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如今城市还是农村，大部分都是依靠自来水，那么自来水的安全就非常重要。然而当前工业污染，生活污染、管道污染、水箱污染等，多种因素，都会让自..
苹果iOS 14 Beta4 包括时钟小部件、小部件弹窗、资源库弹窗、主屏幕弹窗等更新，还带来了相机界面、屏幕截图编辑界面调整等。安装正确的开发者配置..
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今日，针对“特朗普下令将禁止与微信进行交易”的报道，腾讯公司发言人表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。..
2020年中国的5G建设开始了大规模建设，作为全球第一大5G运营商的中国移动也走在前列，今年8月底就能提前完成全年建设任务。中国移动通讯集团公司党..
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上山捡柴火、田里摸螺蛳、下地摘野菜，这些农村的日常生活，都是秋月的视频内容。同样身在四川农村、同样主攻美食领域，相比于李子柒的仙气飘飘，..
今日，有网友上传了特斯拉Model 3，使用V3超级充电桩，充电功率最高冲到250kW的充电实拍视频。（视频点此观看）从视频中可以看到，充电过程中，Mo..
据证券时报报道，中国移动通讯集团副总裁李慧镝表示，中国移动已在全国建设金 30 万个5G基站，部署城市超过 300 个，预计今年 8 月底前完成全年建..
2019 年 5 月 29 日，纽约时代广场、伦敦莱斯特广场、上海花旗大厦、广州小蛮腰、香港铜锣湾等全球多地的地标性建筑上，叶修的形象点亮大屏。..
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