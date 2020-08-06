拼多多主体公司发生人事变更 黄峥退出董事席位

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拼多多主体公司发生人事变更 黄峥退出董事席位

2020-08-06 10:28 · 稿源：站长之家

据企查查显示，近日，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司发生多项人事变更，孙沁退出法定代表人、董事长兼总经理职务，由朱健翀接任法定代表人、执行董事兼总经理。董事陈磊、黄峥，监事陆娟君退出，新增王坚为监事。

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