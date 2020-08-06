拼多多主体公司发生人事变更 黄峥退出董事席位

据企查查显示，近日，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司发生多项人事变更，孙沁退出法定代表人、董事长兼总经理职务，由朱健翀接任法定代表人、执行董事兼总经理。董事陈磊、黄峥，监事陆娟君退出，新增王坚为监事。
据企查查显示，近日，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司发生多项人事变更，孙沁退出法定代表人、董事长兼总经理职务，由朱健翀接任法定代表人、执行董事兼总经理。董事陈磊、黄峥，监事陆娟君退出，新增王坚为监事。
近日，据阿里巴巴向美国证监会提交的财年报告显示，截至 2020 年 7 月 2 日，阿里巴巴创始人马云持股降至4.8%，但仍为最大个人股东。同时，软银所持股份比例降至24.9%，仍为阿里巴巴的最大股东。
这几天，从A股到美股到港股，全球资本市场呈现出一片向好，特别是沉寂多年的A股也一度回归到 3300 点的关口。实际上，科技股全球大涨已持续一段时间。一季度末，各个资本市场市值超过 1000 亿美元的中国企业有 11 家，二季度末这个数字增加了 14 家，三家千亿美元俱乐部的新成员均来自互联网行业：美团、京东与拼多多，最近一年最高涨幅分别高达226.6%、148.5%和414.6%。
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
LOL云顶之弈10.13中拼多多阵容也是不错的上分阵容，今天就来为大家分享一套拼多多星守阵容攻略，帮助大家在这个版本末期进行上分。
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
英雄联盟的云顶之弈10.15版本中拼多多源是一个不错的上分阵容，很多玩家还不清楚在这个版本中怎么玩好拼多多源，下面就来为大家详细的介绍一下拼多多源阵容搭配运营思路。
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。
以前在微信上购买东西是混乱的，心里没有底的。订单怎么找?物流在哪看?地址信息怎么管理?售后怎么找?微信小商店势必会解决这些问题。
对比互联网语境和经济学语境下的流量就会发现，前者其实极为狭隘，仅仅只是看作是后者的一个要素。然而，现实商业世界显然不会只有流量这种生产要素。
近日，有媒体报道称，拼多多将与中国邮政储蓄银行共同成立独立法人直销银行，正在等待监管部门批筹，
近日，先临三维下属子公司易加三维的EP-M650四激光设备成功通过IN718材质某高温零部件的成型测试，该金属零件外形尺寸为620x620x150mm3；打印过程..
比特币就是所谓的“加密货币”，这是一种完全以数据形式存在的数字资产。比特币的价值完全由市场决定，而这个市场当前热度极高。尽管遭遇各种问题..
近日，BTC价格突破1.2万美元，ETH突破415美元，带动了主流平台币市场涨幅和热度表现。以OKB为例，据非小号行情数据显示，近一个月来OKB涨幅24.32%..
生儿育女是每个父母最难的一重关，父母都希望自己的孩子能站在最好的起跑线上，但每年动辄上万少则几千元的英语启蒙培训机构费用，对于三四线的普..
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业..
随着互联网和物联网技术的不断迭代发展，智能家居已经开始深入人们的生活，并带来诸多便利。5G的到来，更是给智能家居的发展提供强有力的支撑和动..
对于充电宝的选择上，只要是不虚标容量的充电宝，同样1万毫安充电差距都不大。只要是知名品牌的充电宝厂家，质量差距都微乎其微。总之相比看品牌，..
无线蓝牙耳机近来已经成为各路潮人、健身达人、数码发烧友的标配，没有束缚的音频体验是有线耳机无法提供的。看着他们耳朵上形形色色的耳机，你知..
7月1日，拼多多创始人黄峥通过致全员信的方式宣布，正式卸任拼多多CEO，由公司原CTO陈磊接任，但他将继续担任董事长一职。此外，黄峥控制的拼多多..
近日，金山云魔镜平台手机端正式发布，这是继 5 月金山云魔镜平台web端后，金山云视频云团队专门针对手机端应用场景推出的主观画质评测平台。 5G移..
原标题：挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜对于酷爱音乐的我来说，耳机从..
最近，说到行业的热门明星项目非以太坊莫属。 8 月 4 日以太坊2. 0 测试网正式上线，鼓舞了行业从业者的信心。而从 7 月 20 日至今，短短 2 周时间..
区块链不仅仅是场技术、金融、社会方面的革命，还是资本和财富的狂欢！数字货币作为区块链技术的产物，价值自然不用说。精明的投资者不会把所有的..
皓丽荣获 2019 年度广东省守合同重信用企业荣誉称号，《广东省守合同重信用企业》是指在广东省内注册经营两年以上，从未出现违规经营、合同诈骗、..
微软SQL Server数据库服务器MSSQL，提供从服务器到终端的完整解决方案，颇受大众喜爱。但数据库服务器一般部署在内网，只有本地局域网的设备才能访..
今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于..
8月6日消息，当当网创始人李国庆微博分享了“离婚案件判决标准”。该文章分享了离婚与否、子女抚养、财产分割等离婚案件常见的问题及判..
不知道从什么时候起，大家谈糖色变，认为这是让你肥胖的主因，在这样的大环境下，无糖饮料开始走红，由于是代糖，所以我们真的就能放肆的畅饮吗？..
固定资产管理是一项复杂且重要的工作，其涉及的层面之广、人员之多、资产之杂都容易让资产管理员在忙碌中陷入迷茫——自己所做的一切工作都是基于..
深圳是一座年轻人追梦的城市。在宝安区沙井电子城的对面，有一家招牌显眼的五金建材店铺，这是 90 后李老板追梦的地方。不到 100 平的店铺，堆满了..