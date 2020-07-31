市场监管总局对瑞幸咖啡立案调查 因涉嫌不正当竞争

瑞幸在财务造假事件曝光后就一直处于舆论的风口浪尖。这几天外界更关注董事会和CEO变动——瑞幸公告显示，郭谨一接任董事长和CEO，陆正耀、大钲资本黎辉、愉悦资本刘二海以及独立董事邵孝恒则离开了董事会。大家都在关注管理层和资本层变动，却没有发现，早在几个月前，瑞幸的市场自救其实以更快速度在进行着。新营销策略的基础正是私域和社群。