市场监管总局对瑞幸咖啡立案调查 因涉嫌不正当竞争

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市场监管总局对瑞幸咖啡立案调查 因涉嫌不正当竞争

2020-07-31 19:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:今日，市场监管总局发文宣布对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸 咖啡(北京)有限公司等涉嫌不正当竞争立案调查。

市场监管总局表示，今年 4 月，瑞幸咖啡 “自曝”财务造假，市场监管总局迅速成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。调查显示，瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司为获取竞争优势，存在通过虚假交易等方式制作虚假业绩并对外宣传的不正当竞争行为，相关第三方公司存在帮助虚假宣传的不正当竞争行为。

瑞幸咖啡 (6)

市场监管总局及地方市场监管部门依据《反不正当竞争法》的有关规定，正在对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司，及相关第三方公司的违法行为进行处置，维护公平竞争市场秩序，保护经营者、消费者的合法权益。

今日早些时候，财政部宣布完成对瑞幸咖啡公司境内运营主体会计信息质量检查。财政部称，检查发现，自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22. 46 亿元(人民币，下同)，虚增收入21. 19 亿元(占对外披露收入51. 5 亿元的41.16%)，虚增成本费用12. 11 亿元，虚增利润9. 08 亿元。

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