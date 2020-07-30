抖音回应被判侵害用户信息：通讯录由用户授权上传 将上诉

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抖音回应被判侵害用户信息：通讯录由用户授权上传 将上诉

2020-07-30 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:今日，针对“抖音被判侵害用户信息”一事，字节跳动法务相关负责人表示，抖音上的用户通讯录信息是由用户授权上传的，抖音一直遵循相关监管机构对于网络运营者留存数据时间的要求。如果用户希望删除相关通讯录信息，可以随时联系我们进行处理。对于法院的一审判决，抖音会提起上诉。

抖音3

今日早些时候，央视新闻报道称，因认定抖音App在未征得用户同意的情况下，对用户的个人信息进行处理，构成侵权。

在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本人外没有其他联系人的情况下，使用该手机号码注册登录抖音App后，被推荐大量“可能认识的人”，其中包括多年未联系的同学、朋友。凌某某认为抖音App非法获取其个人信息及隐私构成侵权，将抖音App的运营者北京微播视界科技有限公司(以下简称微播视界公司)诉至北京互联网法院。 7 月 30 日，北京互联网法院就该案进行了一审宣判，认定抖音App在未征得凌某某同意的情况下，对凌某某的个人信息进行处理，构成侵权。

北京互联网法院认为，凌某某的姓名、手机号码、社交关系、地理位置属于个人信息，被告在未征得凌某某同意的情况下，收集并存储凌某某的上述个人信息，构成侵权。凌某某的上述信息不具有私密性，同时，微播视界公司推荐有限的“可能认识的人”，不构成对凌某某生活安宁的侵扰，不存在侵害凌某某隐私权的行为。

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