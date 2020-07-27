谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公

据华尔街日报消息，受新冠病毒疫情的影响，谷歌在 2021 年夏天前将允许员工在家办公。
据华尔街日报消息，受新冠病毒疫情的影响，谷歌在 2021 年夏天前将允许员工在家办公。
DoNews7月19日消息（记者 翟继茹）19日，据外媒报道，谷歌公布的最新的广告规则，从8月18日开始，将禁止有关传播新冠病毒阴谋论的广告。谷歌发言人在接受The Verge采访时表示，正在采取更多的措施，扩大对出版商和广告商的政策宣传，以禁止传播有害健康消息，因为这些和科学知识是相悖的。此前，谷歌和旗下平台禁止了所有非官方新冠病毒的内容，并禁止了有关销售口罩的广告。谷歌尚未公布，涉及违反内容的具体数量。（完）
7月19日消息，据9to5Google报道，用户反映谷歌Pixel 4 XL玻璃后盖翘起。部分用户在Reddit和谷歌论坛发帖称自己的Pixel 4 XL玻璃后盖翘起，从网友晒出的图片来看，玻璃后盖的粘合剂已经失效，后
【TechWeb】Google推出了一种新的云技术，针对具有特别高安全性要求的客户。机密计算可确保不仅在保存和传输客户数据时，而且在处理过程中也对客户数据进行加密。根据Google的说法，机密计算环境会加密RAM或CPU外部任何位置的数据。新产品组合中用于机密计算的第一个产品称为Google机密VM。“我们已经使用各种隔离和沙盒技术作为云基础架构的一部分，以确保我们的多租户架构安全。机密VM通过提供存储加密将其提升到一个新的水平，
作为谷歌的“亲儿子”，Pixel系列手机今年还没有新品发布。此前在网络上爆料不断的Pixel 4a，由于疫情的影响发布时间一再推迟。近日据外媒报道，谷歌Pixel 4a已经通过了美国FCC的认证，看来距离发布真的不远了。
6月29日消息，作为谷歌的“亲儿子”，近年来Pixel系列机型的地位着实尴尬。尤其作为旗下最新中端机型的Pixel 4a，在原计划5月份的I/O大会被取消后被延期到了6月份的Android 11 Beta发布会，不过随后由于疫情的原因再度被延迟现在有最新消息。现在有最新消息，近日有外媒发布最新报道称，该机已经通过了美国FCC的认证，似乎这次距离发布真的不远了。根据外媒最新晒出的认证信息显示，全新的谷歌Pixel 4a已经通过了美国FC
微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用谷歌Bubblewrap实用工具和库的新特性，其中包括新的Web快捷方式标准、“更深入”的推送通知和可视化界面定制。
7月22日消息，谷歌推送Android 11 Beta 2.5版本，修复了谷歌Pixel 4屏幕闪烁问题。据9to5Google报道，谷歌Pixel 4更新Android 11 Beta 2之后遇到了屏幕闪烁Bug，Google员工David Burke甚至也碰
美国国会下属的一个委员会周二致信苹果公司、谷歌公司，督促他们密切监控与外国实体有关系的第三方应用对于用户数据的收集以及潜在利用行为。美国国会众议院监督与改革委员会致信苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)、谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)，表达了对于他们把用户数据存储在外国所产生安全影响的担忧。众议院监督委员会国家安全小组委员会主席史蒂芬·林奇(Stephen F.Lync
谷歌公司在本周宣布，他们已经正式关闭了“Isolated Region”云计划， 5 月份的时候谷歌就已经在中国关闭了这一项目。谷歌还表示，他们并不会在中国开展云服务。
7月7日消息，外媒曝光了谷歌Pixel 5渲染图。如图所示，Pixel 5采用的是挖孔屏方案，背部有指纹识别，方形相机造型与Pixel 4区别不大。Phone Arena指出，Pixel 5的设计与此前曝光的Pixel 4a
本月，谷歌应用商店已经删除了 25 个窃取Facebook证书的Android应用程序，这些应用下载量总计超过了 234 万次。据悉，这些恶意程序是由同一个威胁组织开发的，尽管提供不同的功能，但它们的工作原理是一样的。
在智能手机中，iPhone用户绕不过GMS和APP应用商店，安卓用户绕不过谷歌Play商店（中国市场除外），不过这两个平台的应用收费要交30%的收入给这两家公司。EPIC创始人、CEO Tim Sweeney日前对苹果
据外媒报道，针对反垄断调查，苹果公司委托分析公司进行了一项研究，并于 7 月 22 日提出了一些理由来为App Store辩护。研究发现，其App Store应用商店的商业行为与谷歌play应用商店、亚马逊App Store应用商店等数字平台基本一致，收取的佣金费率一般都在30%左右。
PWABuilder 是微软旗下的一款开发人员工具，可帮助开发者构建渐进式 Web 应用(简称 PWA)并发布到应用商店中。与此同时，Bubblewrap 也是谷歌旗下的一款命令行实用工具和库，旨在为将要登陆 Play 商店的高质量 PWA 应用生成和提供签名。随着今日宣布的最新合作，两家公司还将为 PWA 应用开发者带来增强的体验。
即将到来的Android 11系统上，谷歌要出手好好治理下杀后台的事情了。针对有些厂商会过于激进地杀死这些后台进程，从而导致通知的延迟和应用程序的行为怪异。在 Reddit AMA 环节中，Android 工
抖音或将退出港区谷歌和苹果应用商店。
TikTok给印度用户的通知凤凰网科技讯 北京时间7月2日消息，就在印度封禁中国公司开发的59款应用两天后，苹果公司和谷歌公司也开始遵守印度政府的命令，阻止印度用户访问这些应用。UC浏览器、茄子快传、跨境电商平台Club Factory以及其他被印度封禁的中国应用已经从苹果印度App Store、谷歌印度Google Play商店下架。谷歌发言人在一份声明中称，公司评估了印度政府的临时命令，暂时阻止用户在Google Play上访问这些应用。苹果为了遵
据外媒报道，谷歌被曝在Android系统中私藏程序，以收集用户的敏感信息。该程序名为Android Lockbox，它可以让谷歌了解到用户是如何与非谷歌程序进行交互，比如打开频率、停留时长等。对此，
今天谷歌发布了新的安全公告，Android系统迎来2020-07-01和2020-07-05两个安全补丁，都是解决棘手的安全漏洞。据公布的内容看，谷歌这次发布的两个针对Android安全补丁，一个是Android和谷歌服
据外媒报道，英国监管机构发现，时至今日，谷歌为了保住iOS Safari浏览器默认搜索引擎的位置，单单在该国，每年向苹果支付十数亿英镑费用。监管机构认为，此举对其它竞争对手形成了巨大的准入
今年 2 月，正值新冠疫情爆发期间，一条名为《关于新冠肺炎的一切》的视频完成了对中文社交互联网的刷屏，在短短两天时间里就收获了1. 5 亿次播放..
高通发布了最新的快速充电技术Quick Charge 5，它承诺可为设备提供100W的充电功率，让设备在 5 分钟内就能充到0-50%的电量，或在 15 分钟内充满0-..
从北京大兴法院网获悉，近日，原京东商城某商家因出售假冒化妆品被商城下架、撤店，商家将京东商城平台运营商京东公司起诉至法院，后遭后者反诉，..
凤凰网科技讯 7月27日消息，极米科技正式推出旗下全新品牌MOVIN并带来了两款新品MOVIN 01X和MOVIN 01。该系列定位娱乐轻投影并主打极致轻薄，售价..
极米科技正式推出旗下全新品牌MOVIN，定位娱乐轻投影，并正式发布了MOVIN旗下两款新品，分别为MOVIN 01X和MOVIN 01，售价2299元、1699元起。7月27..
腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约。据称，腾讯有意以 9 美元/ADS的价格收购搜狗剩余股份。..
从7月20日电影行业正式复工算起已经过去一周了，这一周的表现如何？猫眼电影今天发布了《复工首周战报》，显示过去一周总票房达到了1.09亿元，其中..
Redmi 红米手机官方微博宣布，将会在明天 7 月 28 日上午 10 点发布新品。根据官方海报，明天发布的应该就是之前曾在海外推出的 Redmi 9A。..
微博上的广告，越来越令人迷惑了。多位用户向锌刻度投诉，微博上的祛痘、植发、整牙这三大辣眼广告，时不时就呈现在眼前，引发生理、心理的双重反..
据中国电子信息产业发展研究院发布的《 2020 上半年中国家电市场报告》显示，今年上半年，中国线上家电产品零售额为 1913 亿元，同比增7.23%，线上..
【印度或再审查275款中国APP】7 月 27 日，据印度《经济日报》报道，它们得到的消息显示，印度继此前宣布推出针对中国 59 款App的禁令后，再次推..
据华尔街日报消息，谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公。..
从中国人民银行官方微信获悉，中国人民银行定于2020年8月3日发行紫禁城建成600年金银纪念币一套。据了解，该套金银纪念币共7枚，其中金质纪念币2枚..
【拍摄者回应编造女孩考上清华】据媒体报道，日前几段「女孩考上清华后感恩父母」的视频在抖音上火了，网友纷纷点赞的同时，有人注意到这几段视频..
最近高考分数公布了，不少高三学生都拿到了通知书，国内能上清华大学还是一件很光荣的事。抖音等平台上日前也出现了不少此类题材视频，“女孩..
科技与艺术是人类探索世界的两种不同方式，但科技与艺术也是相互成全、相互成就的关系。科技的发展赋予了艺术新的模样，让艺术的表现更多元、更丰..
7月27日消息，“微信亲属卡存漏洞成新型诈骗利器”登上微博热搜。据媒体报道，来自广州的吴某冒充贷款中介人员与被害人沟通，诱导被害人..
国产Model 3什么时候降价到20万元内？这个事很多人期盼了许久，不过降价需要降低成本，指望松下的电池是不可能了。特斯拉中国透露以后国产版特斯拉..
7月初，中国电信山东枣庄市中分公司曾经贴出一份“冯刘耀村电信线路8月5日前办理迁移的公告”。今天，中国电信山东枣庄市中分公司发布致..
7月27日消息，潘玮柏结婚登上微博热搜。小米智能生活官方微博为潘玮柏送上祝福，并建议收藏这份“枣生桂子”食谱，包裹银耳莲子汤、冰糖..