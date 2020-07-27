谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公

6月29日消息，作为谷歌的“亲儿子”，近年来Pixel系列机型的地位着实尴尬。尤其作为旗下最新中端机型的Pixel 4a，在原计划5月份的I/O大会被取消后被延期到了6月份的Android 11 Beta发布会，不过随后由于疫情的原因再度被延迟现在有最新消息。现在有最新消息，近日有外媒发布最新报道称，该机已经通过了美国FCC的认证，似乎这次距离发布真的不远了。根据外媒最新晒出的认证信息显示，全新的谷歌Pixel 4a已经通过了美国FC