谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公

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谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公

2020-07-27 21:18 · 稿源：站长之家

据华尔街日报消息，受新冠病毒疫情的影响，谷歌在 2021 年夏天前将允许员工在家办公。

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