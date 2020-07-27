人人公司任命58同城副总裁丛林为独立董事 濮天若辞职

今日，人人公司宣布，任命 58 同城副总裁丛林为公司独立董事，该任命于 2020 年 7 月 27 日生效。与此同时，濮天若已于 2020 年 7 月 27 日辞去公司董事一职，以及董事会下属的三个委员会的职务。
今日，人人公司宣布，任命 58 同城副总裁丛林为公司独立董事，该任命于 2020 年 7 月 27 日生效。与此同时，濮天若已于 2020 年 7 月 27 日辞去公司董事一职，以及董事会下属的三个委员会的职务。
今年 2 月，正值新冠疫情爆发期间，一条名为《关于新冠肺炎的一切》的视频完成了对中文社交互联网的刷屏，在短短两天时间里就收获了1. 5 亿次播放..
高通发布了最新的快速充电技术Quick Charge 5，它承诺可为设备提供100W的充电功率，让设备在 5 分钟内就能充到0-50%的电量，或在 15 分钟内充满0-..
从北京大兴法院网获悉，近日，原京东商城某商家因出售假冒化妆品被商城下架、撤店，商家将京东商城平台运营商京东公司起诉至法院，后遭后者反诉，..
凤凰网科技讯 7月27日消息，极米科技正式推出旗下全新品牌MOVIN并带来了两款新品MOVIN 01X和MOVIN 01。该系列定位娱乐轻投影并主打极致轻薄，售价..
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腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约。据称，腾讯有意以 9 美元/ADS的价格收购搜狗剩余股份。..
从7月20日电影行业正式复工算起已经过去一周了，这一周的表现如何？猫眼电影今天发布了《复工首周战报》，显示过去一周总票房达到了1.09亿元，其中..
Redmi 红米手机官方微博宣布，将会在明天 7 月 28 日上午 10 点发布新品。根据官方海报，明天发布的应该就是之前曾在海外推出的 Redmi 9A。..
微博上的广告，越来越令人迷惑了。多位用户向锌刻度投诉，微博上的祛痘、植发、整牙这三大辣眼广告，时不时就呈现在眼前，引发生理、心理的双重反..
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据华尔街日报消息，谷歌在2021年夏天前将允许员工在家办公。..
从中国人民银行官方微信获悉，中国人民银行定于2020年8月3日发行紫禁城建成600年金银纪念币一套。据了解，该套金银纪念币共7枚，其中金质纪念币2枚..
【拍摄者回应编造女孩考上清华】据媒体报道，日前几段「女孩考上清华后感恩父母」的视频在抖音上火了，网友纷纷点赞的同时，有人注意到这几段视频..
最近高考分数公布了，不少高三学生都拿到了通知书，国内能上清华大学还是一件很光荣的事。抖音等平台上日前也出现了不少此类题材视频，“女孩..
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7月初，中国电信山东枣庄市中分公司曾经贴出一份“冯刘耀村电信线路8月5日前办理迁移的公告”。今天，中国电信山东枣庄市中分公司发布致..
7月27日消息，潘玮柏结婚登上微博热搜。小米智能生活官方微博为潘玮柏送上祝福，并建议收藏这份“枣生桂子”食谱，包裹银耳莲子汤、冰糖..