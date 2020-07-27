人人公司任命58同城副总裁丛林为独立董事 濮天若辞职

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人人公司任命58同城副总裁丛林为独立董事 濮天若辞职

2020-07-27 20:09 · 稿源：站长之家

今日，人人公司宣布，任命 58 同城副总裁丛林为公司独立董事，该任命于 2020 年 7 月 27 日生效。与此同时，濮天若已于 2020 年 7 月 27 日辞去公司董事一职，以及董事会下属的三个委员会的职务。

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