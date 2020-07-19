推特遭大规模攻击调查新进展：130个账号被攻击 45个被重置

推特在最新推文中持续公布了几天前遭大规模黑客入侵事件调查情况。推特在推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账号发起了攻击，其中有 45 个账号被黑客重置密码，登陆到该账号并发送有关于比特币骗局的推文。
推特在最新推文中持续公布了几天前遭大规模黑客入侵事件调查情况。推特在推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账号发起了攻击，其中有 45 个账号被黑客重置密码，登陆到该账号并发送有关于比特币骗局的推文。
CNN当地时间 15 日报道，推特遭大规模黑客入侵，多位名人政要和官方账号受影响。奥巴马、拜登、布隆伯格、马斯克、贝佐斯、巴菲特、侃爷、苹果官方账号，以色列总理内塔尼亚胡的账号都被入侵。
外媒当地时间7月15日报道，推特遭大规模黑客入侵，多位名人政要和官方账号受影响。包括奥巴马、拜登、马斯克、贝佐斯、巴菲特、苹果官方在内的一大批账号全部遭黑，这也是推特近年来遭遇最大规模
据彭博消息，针对“遭大规模黑客入侵”一事，推特方面表示，多数账号可恢复发布推文。
推特遭大规模黑客入侵是怎么回事？据美国有线电视新闻网报道，当地时间周三（ 15 日），多位美国名人政要的推特账户遭黑客入侵，发布比特币诈骗链接。本次黑客攻击的范围堪称惊人，遭到黑客攻击的推特账户还有杰夫·贝佐斯、微软公司创始人比尔·盖茨、埃隆·马斯克、坎爷·韦斯特、Uber科技公司、苹果公司和彭博公司创始人兼大股东迈克尔·彭博等人。
美国当地时间7月15日周三，社交平台推特宣布，该公司遭到了黑客的攻击，有多位名人、公司账号被盗，被盗账号包括比尔.盖茨、巴菲特、贝佐斯、马斯克、迈克·布隆伯格，以及苹果公司等账号，这些账号被盗之后发布了募集比特币捐款的推文。
当地时间15日，推特遭大规模黑客入侵，多位名人和官方账号受影响。奥巴马、马斯克、贝佐斯、巴菲特、侃爷、苹果官方账号被入侵，并发布推文，要求向黑客比特币账号转账。受黑客入侵影响，部分Twitter帐户无法发布新推文或重置密码。
据悉，苹果公司、美国总统候选人拜登、马斯克等名人的账号都被用于索要比特币捐赠，并表示会给予“双倍回馈”。
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。那么，黑客究竟是如何突破Twitter的安全系统，控制了诸多大V账号，然后发动比特币骗局的呢？四位黑客与《纽约时报》讲述了他们是如何策划攻击Twitter的，并分享了他们的对话日志和截图。《纽约时报》称，这场针对政客、企业以及文化精英的Twitter入侵计划始于周二晚间。当时，两位黑客在网络讨论平台Discor
拥有数亿用户的社交平台推特公司在7月15日周三对外表示，该公司遭到黑客大规模攻击，致使多位名人账号被盗，其中就包括马斯克、杰夫·贝索斯、巴菲特、比尔盖茨、奥巴马等名人，同时还有苹果公司、Uber等公司账号也中招。
7月17日，据媒体报道，FBI（美国联邦调查局）开始对近日发生的推特遭黑客攻击事件展开调查。据悉，7月15日，推特遭大规模黑客入侵，多位名人政要和官方账号受影响。包括奥巴马、拜登、马斯克、
近日，Twitter遭黑客大规模攻击，导致多个名人账号被劫持。Twitter日前表示，近日黑客入侵了只能内部团队使用的工具。黑客从 130 个目标账户中的 45 个账户发布了推特消息。将继续对账户进行审查。攻击者最多下载了 8 个账户的信息。还未确认被下载资料的 8 个账户，不会向公众披露受影响账户的身份。
周三针对Twitter的黑客攻击事件导致多位大V的账号被盗，包括美国前总统奥巴马、微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)、特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)等。但是，有一个人的Twitter账号却完好无损，他就是美国总统特朗普。据《纽约时报》报道，美国白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼(Kayleigh McEnany)周四证实，特朗普的Twitter账号并未受到此次黑客入侵事件的影响。据一位白宫高级官员和一位Tw
【重点消息参考】1、加密货币追踪公司：推特黑客事件中被骗取的比特币正在移动据CoinDesk消息，加密货币追踪公司Chainalysis表示，今晨的推特黑客事件中被骗取的比特币已经“在移动”。Chainalysis正在监视与攻击相关的四个钱包。其中最主要的一个地址从375笔交易中获得了12万美元的比特币；另一个地址从100笔交易中获得了6700美元的比特币；一个XRP钱包什么也没收到。到目前为止，一个尚无关联的钱包总共收到了5枚比特币（46055美
DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr
在昨天对推特的大规模攻击中，你会发现包括美国前总统奥巴马、总统候选人乔·拜登、埃隆·马斯克和比尔·盖茨等名人的账户都被劫持了。为何号称“推王”的特朗普却没有受影响呢?
一夜之间，苹果、比尔盖茨、马斯克等名人的官方账户集体被黑，这是什么情况？苹果公司、亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）、微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）、民主党美国总
今日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7 交付发车仪式。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7 的交付工作。
Twitter周三曝出重大安全事故，导致大量名人账号被黑客入侵。黑客利用这些大V的账号策划比特币骗局。作为美国最重要的社交媒体服务之一，Twitter的安全问题让美国参议员感到忧虑。美国参议员乔什·霍利(Josh Hawley)在周三晚间致信Twitter CEO杰克·多西(Jack Dorsey)，呼吁Twitter立即采取措施保障服务安全，并联系美国联邦调查局(FBI)和美国司法部寻求合作。“如你所知，?
最近几天，全世界的三星用户报告他们的多款蓝光播放器突然停止工作。用户在官方论坛报告，通电之后，播放器出现了反复的启动关闭，发出类似试图加载光盘的噪声。电源和弹出光盘的按钮都失效，重置的尝试也都失败了。
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