推特遭大规模攻击调查新进展：130个账号被攻击 45个被重置

【重点消息参考】1、加密货币追踪公司：推特黑客事件中被骗取的比特币正在移动据CoinDesk消息，加密货币追踪公司Chainalysis表示，今晨的推特黑客事件中被骗取的比特币已经“在移动”。Chainalysis正在监视与攻击相关的四个钱包。其中最主要的一个地址从375笔交易中获得了12万美元的比特币；另一个地址从100笔交易中获得了6700美元的比特币；一个XRP钱包什么也没收到。到目前为止，一个尚无关联的钱包总共收到了5枚比特币（46055美