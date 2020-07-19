推特遭大规模攻击调查新进展：130个账号被攻击 45个被重置

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推特遭大规模攻击调查新进展：130个账号被攻击 45个被重置

2020-07-19 11:28 · 稿源：站长之家

推特在最新推文中持续公布了几天前遭大规模黑客入侵事件调查情况。推特在推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账号发起了攻击，其中有 45 个账号被黑客重置密码，登陆到该账号并发送有关于比特币骗局的推文。


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