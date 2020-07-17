奈雪的茶回应瑞幸咖啡CTO加盟：8月正式加入 暂无上市计划

据新京报报道，今日，针对“原瑞幸咖啡CTO加盟奈雪的茶或为上市做准备”的报道，奈雪的茶回应称，何刚将于 8 月正式加入奈雪的茶，担任CTO一职，带领技术团队助力奈雪的数字化建设。对于上市一事，短期内暂无上市计划。
据新京报报道，今日，针对“原瑞幸咖啡CTO加盟奈雪的茶或为上市做准备”的报道，奈雪的茶回应称，何刚将于 8 月正式加入奈雪的茶，担任CTO一职，带领技术团队助力奈雪的数字化建设。对于上市一事，短期内暂无上市计划。
据 36 氪报道，原瑞幸咖啡首席技术官何刚已于近期加盟新式茶饮品牌奈雪的茶，任CTO一职。
原瑞幸咖啡首席技术官(CTO)何刚已于近期加盟奈雪的茶，任CTO一职。对此，奈雪的茶回应称：“何刚先生在技术领域有着优秀的履历和和丰富的管理经验，目前双方仍在接洽了解过程中。”
瑞幸咖啡在近日正式宣布将在6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。在公布了这一消息之后，瑞幸咖啡在美股的股票暴跌，在美股6月26日一天内就跌幅超过50%，市值也仅剩下3.49亿美元，比历史最高峰跌去了超过90%以上。
瑞幸咖啡在6月27日发布声明称，瑞幸咖啡将在6月29日在纳斯达克股票交易所停牌，并进行退市备案。此前，纳斯达克总法律顾问办公室已通知瑞幸咖啡，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌。
今日，瑞幸咖啡正式在纳斯达克停牌，将进行退市备案。6月26日盘前，瑞幸咖啡跌幅达到32.67%。开盘后，瑞幸咖啡盘中6次触发熔断，截至收盘，瑞幸咖啡股价报1.38美元，下跌54%。
昨日，瑞幸咖啡官方微博发布声明称，公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。
瑞幸咖啡宣布内部调查基本完成是怎么回事？瑞幸咖啡于 7 月 1 日晚间发布公告，宣布内部调查基本完成，特别委员会发现交易造假始于 2019 年 4 月。瑞幸咖啡董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务。同时董事会解雇了前 CEO 钱治亚治亚和前 COO 刘剑，理由是他们参与了伪造交易。
6月22日，瑞幸咖啡美股盘前跌幅扩大至10%，此前瑞士信贷胜诉将追回瑞幸咖啡 3 亿美元债务。根据开曼群岛法院的文件，瑞士信贷集团牵头的银行赢得一项法院命令，解散瑞幸咖啡董事长陆正耀家族控制的实体，以追回3. 241 亿美元的未偿债务。
瑞幸咖啡发布公告称收到纳斯达克退市通知。该公司表示正努力研究尽快提交年报的方法，由于新冠病毒疫情导致的财务报表编制流程延迟以及先前披露的内部调查悬而未决，公司无法提交年度报告。今年 5 月 19 日，瑞幸咖啡就宣布，该公司已收到纳斯达克证券市场上市资格工作人员（Listing Qualifications Staff of The Nasdaq Stock Market）发出的书面通知，称工作人员已决定将瑞幸咖啡股票从纳斯达克市场摘牌。
今日凌晨，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中宣布，任命原代理首席执行官郭谨一为新任首席执行官和董事长，陆正耀、刘二海、黎辉、邵孝恒不再担任董事会成员。目前，瑞幸咖啡董事会现由 5 名独立董事Yang Cha、庄伟元、Feng Liu、Ying Zeng和Jie Yang，三名管理董事曹文宝、郭谨一和吴刚组成，由郭谨一担任董事会主席。
据天眼查数据显示，近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司发生工商变更，钱治亚卸任法定代表人、总经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任法定代表人、执行董事、经理。
瑞幸咖啡发布公告将在6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。对于瑞幸即将停牌的消息，不少网友就表示只要产品质量不变，会继续支持。
瑞幸咖啡发布公告称，因未递交年报，瑞幸再次收到纳斯达克摘牌通知。消息公布后，瑞幸咖啡盘前由涨转跌，目前直线跳水跌幅扩大超16%。截至发稿，瑞幸咖啡股价报3. 18 美元，目前总市值为8. 05 亿美元，换手率达97.83%。
“再招 4000 人!”这是奈雪的茶下半年的招聘目标。在以支付宝平台为代表的数字化运营升级的带动下，扩张、扩招将是奈雪 2020 下半场的关键词。
瑞幸开店数量半年减少80% 是怎么回事？在瑞幸咖啡退市的前夜，据天眼查数据显示， 2020 年至今瑞幸咖啡仅新增 186 家企业，较去年同期增速为-80.6%。此前，瑞幸发布声明称，全国 4000 多家门店依旧正常运营
瑞幸咖啡 29 日退市是怎么回事？瑞幸咖啡日前发布公告称收到纳斯达克退市通知，6 月 26 日晚瑞幸咖啡宣布，该公司已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌。该公司表示正努力研究尽快提交年报的方法，由于新冠病毒疫情导致的财务报表编制流程延迟以及先前披露的内部调查悬而未决，公司无法提交年度报告。
【TechWeb】7月14日消息，瑞幸咖啡对外发布公告公布董事会人员变动及任命新董事，任命郭谨一为新任CEO和董事长。陆正耀、刘二海、黎辉、Sean Shao不再担任董事会成员。公告内容显示，瑞幸咖啡于2020年7月5日召开了临时股东大会，并于2020年7月12日召开了董事会会议。根据临时股东大会的结果，Jie Yang和Ying Zeng已被任命为独立董事，黎辉、刘二海、陆正耀和Sean Shao将不再担任董事职务。根据董事会会议的结果，Yang Cha 和Feng
今日，瑞幸咖啡公告公布董事会人员变动及任命新董事，任命郭谨一为新任CEO和董事长。陆正耀、刘二海、黎辉、邵绍锋不再担任董事会成员。
来自最新的文件显示，陆正耀继续担任瑞幸咖啡董事长。北京时间 7 月 3 日凌晨，美国证券交易委员会（SEC）披露的最新文件显示，瑞幸咖啡公布针对罢免陆正耀职位建议的投票结果，陆正耀将继续担任公司董事长。当日，瑞幸发布公告公告称，将在 7 月 2 日举行董事会会议，商讨罢免陆正耀董事长一职，罢免建议由特别委员会提出。瑞幸财务造假事件曝出后，成立了专门调查瑞幸内部问题的特别委员会。
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