奈雪的茶回应瑞幸咖啡CTO加盟：8月正式加入 暂无上市计划

【TechWeb】7月14日消息，瑞幸咖啡对外发布公告公布董事会人员变动及任命新董事，任命郭谨一为新任CEO和董事长。陆正耀、刘二海、黎辉、Sean Shao不再担任董事会成员。公告内容显示，瑞幸咖啡于2020年7月5日召开了临时股东大会，并于2020年7月12日召开了董事会会议。根据临时股东大会的结果，Jie Yang和Ying Zeng已被任命为独立董事，黎辉、刘二海、陆正耀和Sean Shao将不再担任董事职务。根据董事会会议的结果，Yang Cha 和Feng