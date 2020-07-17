奈雪的茶回应瑞幸咖啡CTO加盟：8月正式加入 暂无上市计划

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奈雪的茶回应瑞幸咖啡CTO加盟：8月正式加入 暂无上市计划

2020-07-17 17:36 · 稿源：站长之家

据新京报报道，今日，针对“原瑞幸咖啡CTO加盟奈雪的茶或为上市做准备”的报道，奈雪的茶回应称，何刚将于 8 月正式加入奈雪的茶，担任CTO一职，带领技术团队助力奈雪的数字化建设。对于上市一事，短期内暂无上市计划。

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