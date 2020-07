区块链游戏公司LandLab已经获得共识资本、智链资本和分布资本合计 3000 万美元的天使轮投资,并且推出了第 1 款游戏神龙岛,第 2 款游戏Jurassic World也将于 2020 年 7 月 15 日上线内测。LandLab成立的契机是看到游戏理念随着新技术出现而不断变迁,从软件游戏的Pay to Play,到互联网游戏的Free to Play,再到区块链游戏的Play to Earn,区块链技术的出现为LandLab提供了弯道超车的机会。以Play to Earn为契机,LandLab计划陆续