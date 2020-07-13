支付宝App理财平台上线“金选专区”

今日，支付宝理财平台上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超 50 只产品。消费者进入理财首页或搜索“金选”即可看到最新的理财金选专区。
今日，支付宝理财平台上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超 50 只产品。消费者进入理财首页或搜索“金选”即可看到最新的理财金选专区。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
100亿消费券开抢！从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
支付宝全国消费券在哪领？从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是支付宝全国消费券具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
支付宝717消费券怎么领？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717消费券怎么领的详细介绍。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
今天早上，不少市民和网友都反映称北京健康宝出现故障，点开提示“可能由于信号偏弱、网络不稳定等原因，请稍后再试”，无法正常查询个人的健康状态。
DoNews 7月1日消息（记者 程梦玲）支付宝发布微博称，“希望天下无假章”并配图。图片内容为“近日腾讯状告老干妈拖欠广告费，贵阳警方通报系有人用伪造老干妈公章与腾讯签约”以及“支付宝宣布用区块链解决金融萝卜章、假合同问题”。近日，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈称腾讯遭遇诈骗一事有了最新进展。贵阳警方通报，3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。而支付宝在图中所提的“用区块链解决供应链金融‘萝卜章、?
今天支付宝全国版消费券来了！这是继国内 100 多个城市陆续发放本地版消费券后，消费券的首次全国性动作，支持全国通用。支付宝宣布，从 7 月 1 日起，连续 17 天发放全国通用的消费券，每天上午 8 点、中午 12 点，上支付宝搜“717”开抢，一键领三张，当天领当天用。此次发券补贴总规模高达 100 亿。该券在全国的黄焖鸡米饭、过桥米线、兰州拉面、沙县小吃、麻辣烫、盖浇饭、煎饼果子、肉夹馍等小店都能使用。
企查查信息显示，近日，支付宝(杭州)信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，同时退出董事长一职，均由胡晓明接任。
接近蚂蚁的消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”，改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。
支付宝最新公布数据，包括特来电、星星充电的两大民营充电运营商，以及联行科技(含国网)、快电的两大聚合充电平台，已经全部登陆支付宝，通过小程序开设了充电服务的“办事处”。截至目前，支付宝已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络，覆盖率为行业第一。
近日，微信宣布“搜一搜”正式开放服务搜索接入。凡满足条件的商家在公众号后台配置“服务搜索”后，相关小程序服务就有机会在搜索中展示。
6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。据广铁集团客运部介绍，旅客只需要打开支付宝首页搜索“广铁城际通”，按照提示刷脸完成身份认证，开通相关功能。出行当天就能直接使用支付宝刷码进站，无需提前买票。
【TechWeb】6月23日消息，根据支付宝发布的数据：截至6月22日，全国已超过600万家小店夜间收入超过去年同期，平均每天十多万人新开通收钱码做生意。为了小店主在夜间更便捷的收钱，昨晚，支付宝紧急上线“夜光收钱码”，首批5万张一夜被商家抢光。据悉，夜光收钱码抢得最多的城市是西安。支付宝小店产品经理陈冠华说，夏天到了，不少小店的生意高峰移到了夜间，夜光收钱码更醒目和安全。据介绍，夜光收钱码同时支持语音到账提醒，
7 月 3 日，江西携手阿里巴巴打造全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台，“赣服通”小程序3. 0 升级版在支付宝亮相。同日，“赣服通”App也同步上线。
近日支付宝宣布， 7 月 1 日~ 14 日期间，用户可通过借呗支取“免息生活费”，用于日常开支、房租等消费，预计总额超千亿。此外，湖北用户还获得免息期翻倍的特别“福利”。
天眼查数据显示，6月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，退出董事长一职，均由胡晓明接任。支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2016年7月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），电子产品设计，数码产品设计等，由浙江蚂?
据外媒报道，自六月初苹果发布i0S13.5. 1 版本后，不少用户反映称 Apple Music耗电严重。即使在没有使用Apple Music情况下，手机耗电量都很大。在..
2020 年是“十三五”社会信用体系建设规划的收官之年，也是深入推进社会信用体系建设的关键之年，而征信体系作为信用体系的重要组成部分，随着数字..
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7 月 6 日，众安在线发布盈喜公告，称 2020 年上半年净利润增长不低于 100%； 7 月 10 日，众安在线再传好消息，公告称公司于 7 月 9 日成功发行了..
现在生活和工作节奏非常快，许多加班成日常的职场人出现了身体透支的情况。身在职场的我每天忙忙碌碌，下班后腰酸背疼，很希望有人能给自己按摩一..
自福特陈安宁来到中国，为助力福特本土化发展带来了巨大的影响。虽然福特的优势很明显，但，发展战略依旧很重要。因此，福特陈安宁认为福特中国2...
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由于疫情影响，2020年全国高考推迟了一个月，今年的高考定在了7月7日、8日举行。疫情同样也影响了2020年毕业生的就业、创业形势。据悉，很多大学生..
7月13日，据媒体报道，来自彭博亿万富翁指数显示，印度首富穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）的身价首次超越“股神”沃伦·..
还记得吗，之前曾有不少iPhone用户吐槽，自己的手机耗电严重，都是跟Apple Music有关，更气人的是，该应用软件不使用时也在经历着快速的电池消耗。..
【TechWeb】7月13日消息，暑期正式开始，携程发布的《2020年暑期旅行消费报告》。报告显示，从暑期的情况看，旅客先订酒店、再预订机票已成为趋势..
今年，“报复性消费”这个词的热度突然就高了起来，甚至在某社交平台上关于#疫情过后的第一件事#主题的阅读量达到了4. 3 亿，而从评论中可以看到，..
作为数字经济基础设施的重要组成部分，金融科技在整个“后疫情时代”背景之下，展现出了不可估量的价值。它能够基于风险管理本质，助力金融行业向..
继今年 5 月末艾德控股集团成功斩获香港知名投资杂志《经济一周》「实力品牌大奖-环球投资服务」之后，艾德控股集团执行董事兼首席运营官杨伟健先..
7月13日，问道手游在今天开启了本周的探案任务——神秘房间，很多玩家还不清楚神秘房间的任务怎么做，下面就来为大家分享一下问道手游7月13日神秘..
【TechWeb】7月13日消息，360金融对外发布公告正式宣布组织架构升级，内容涉及组织架构调整和战略升级。公告称，360金融任命徐祚立为公司首席财务..
近日A股连续暴涨，理财市场也随之走热。数据显示，近一个月支付宝上的基金申购金额同比去年增长超5倍， 新“基民”同比增长 1 倍多。不过股市、基..