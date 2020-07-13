支付宝App理财平台上线“金选专区”

DoNews 7月1日消息（记者 程梦玲）支付宝发布微博称，“希望天下无假章”并配图。图片内容为“近日腾讯状告老干妈拖欠广告费，贵阳警方通报系有人用伪造老干妈公章与腾讯签约”以及“支付宝宣布用区块链解决金融萝卜章、假合同问题”。近日，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈称腾讯遭遇诈骗一事有了最新进展。贵阳警方通报，3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。而支付宝在图中所提的“用区块链解决供应链金融‘萝卜章、?