滴滴出租车发布桔行系统 可实时管理司机、车辆等信息

今日，滴滴出租车发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。滴滴出行表示，“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI能力及行业领先的服务标准，为出租车行业提供体系化、差异化、层次化的行业信息管理系统。滴滴方面称，桔行系统可以实时管理司机、车辆基础信息管理、营运数据、服务评价以及安全情况。目前，桔行系统已实现了多城市多场景的试点应用。
今日，滴滴出租车发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。滴滴出行表示，“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI能力及行业领先的服务标准，为出租车行业提供体系化、差异化、层次化的行业信息管理系统。滴滴方面称，桔行系统可以实时管理司机、车辆基础信息管理、营运数据、服务评价以及安全情况。目前，桔行系统已实现了多城市多场景的试点应用。
凤凰网科技讯 （作者 薛星星）6月12日下午消息，针对昨日网传“滴滴司机直播性侵”事件，滴滴网约车总裁陈熙在微博上发文称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，如果警方查实，该视频真的是“滴滴司机直播性侵”，他愿意接受一切处分。但他更愿意坚信滴滴在2018年顺风车事件发生后所采取的种种安全措施，不会白费。他表示，一旦有违法行为，滴滴绝不姑息，配合警方，严惩不贷。不过，陈熙强调，“如果这个是自导自演的黄播剧，?
滴滴网约车公司总裁陈熙近日对外宣布，滴滴公司将陆续为北京现有及新加入的所有滴滴司机进行核算检测，所有费用由滴滴全部承担。陈熙还表示，滴滴北京已经陆续开放了 9 个线下防疫站，司机师傅可以前往免费消杀。
凤凰网科技讯 6月29日晚间消息，今日，有消息称烟台一女子在家门口遭滴滴司机猥亵，该男子此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。滴滴网约车公司CEO付强回应称，经过平台筛查比对相关信息后发现，该男子并非滴滴司机。相关媒体报道称，6月13日凌晨，烟台一女子在家门口遭到一陌生男子袭胸猥亵，事后经警方调查，锁定嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道中还提到，嫌疑人衣某海是一位滴滴司机。滴滴网
昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发微博长文，对“网约车司机性侵直播”事件发表看法，她称庆幸这是一对夫妇的自导自演，并感谢郑州警方的神速破案。柳青表示，一直以来，滴滴都在穷尽各种方式想要杜绝犯罪，推出了一键报警、录音录像、审核证件等各种安全措施。同时，柳青还在微博中祈祷大家能够更加理性地看待滴滴司机这个群体。
滴滴出行通其官方微博发布一则公告：我们已关注到网传“滴滴司机性侵直播”的信息，我们已报警并正在紧急核实，一旦有进展会向社会公众及时公开。
针对此前“司机通过直播平台对外直播性侵女乘客”的报道，今日，滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin发文表示，一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。
据 @央视新闻 消息， 6 月 11 日河南郑州。爆料网友就「滴滴司机直播性侵」发布声明，称其非当事人，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了「滴滴」这个标签，并刷话题引起网友关注。其为在无意中引导了对滴滴不利的舆论导向感到抱歉。
6月15日下午，滴滴出行发布公告称，正式起诉性侵视频表演者及涉黄直播平台星恋直播。该平台正是前段时间“滴滴司机性侵直播”事件的直播平台涉事方。
【TechWeb】6月14日消息，昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发布微博长文，对“滴滴司机性侵直播”发表看法，柳青称，调查结果大快人心，为被冤枉的滴滴司机师傅们难过。柳青在微博上表示，“过去两天内心一直波澜起伏，庆幸没有女孩真的受害，感谢郑州警方破案神速，同时一阵阵后怕。这次如果不是一对夫妇的自导自演，如果其中的演员真的曾经注册过滴滴的司机，如果警方没有及时破案，那么多的如果让人后背发凉。”最后柳青还表示，希?
【TechWeb】6月12日消息，滴滴网约车公司总裁陈熙发布声明称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，昨天一段来路不明的视频，以“滴滴司机性侵直播”为标题，在境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播，警方正在调查，我们全力配合。陈熙还表示，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，自己愿意接受一切处分，但自己坚信从2018年顺风车事件发生至今的两年，为了改正错误尽一切努力建起的严格的司机准入审查、录?
【TechWeb】6月11日消息，关于美团收购滴滴的传闻，滴滴官微回应称，“有人真敢编，有人真敢信”，并配了一张“虾扯蛋（瞎扯淡）”的图片。滴滴与美团的业务重合越来越多，双方正逐渐互探对方的业务腹地。今年3月，滴滴上线跑腿业务，这也是美团的基础业务之一。近日，滴滴又被曝出注册了一家旅行社公司，将目光瞄准了美团最赚钱的酒旅业务。随后，就有消息传美团将收购滴滴。而在此前，双方在网约车、外卖业务上大打价格战，甚至
滴滴网约车公司总裁陈熙发布微博称，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴司机进行核酸检测，费用由滴滴全部承担。据悉，核酸检测将分批进行。
昨日晚间，爆料滴滴司机直播性侵网友在其微博发布道歉声明，称自己并非当事人，只是看到了一个网友的github文章，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了“滴滴”这个标签。
6月11日消息，滴滴官方微博今日晚间发消息称，已关注到网传“滴滴司机性侵直播”信息，已报警并正在紧急核实。据微博消息，一名滴滴司机通过直播平台，对外直播性侵女乘客的过程。该司机通过与女乘客聊天，降低其戒备，随后以买水为由停车。期间提出车内有味道，在车内喷洒香水状不明液体。等司机再次回到车内时，女乘客看似已昏迷，随后该司机直播了对女乘客的性侵行为。事件曝出后，滴滴官方微博就此事回应称，已关?
据路透社报道，今日，滴滴出行创始人兼CEO程维表示，滴滴本月的出行订单恢复到了去年同期的水平。
6 月 15 日，滴滴出行为了 「为了进一步推动出租车行业创新融合发展，帮助司机提升接单效率，让乘客获得更优服务」，滴滴出行公布出租车事业部组织架构升级及人事调整，任命石东海担任出租车事业部总经理，向 CEO 程维汇报；同时兼任普惠产品技术负责人，向 CTO 张博汇报。
6月29日晚间消息，今日有媒体报道称，6月13日凌晨3点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。后经调查，嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道还称，衣
【TechWeb】6月20日消息，为落实精准防控疫情，全力确保出行安全，在北京市交通委的指导下，滴滴于昨天6月19日宣布，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴网约车及代驾司机进行核酸检测，费用由滴滴全部承担。滴滴网约车总裁陈熙表示，除了提供免费核酸检测，北京9个线下防疫站已重新启用，司机师傅们可以前往做免费消杀；防疫四做到，一个都不少；10天前宣布“辞职”的防护膜同学也回来了，在北京将陆续安装。滴滴提醒，请各位?
6月11日晚间，@滴滴出行 官方微博发布了一则很奇怪的微博，文字称“有人真敢编，有人真敢信”，并且配上了一个抠鼻的表情，和一张“虾扯蛋”的图片。滴滴方面对媒体表示，
近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。
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