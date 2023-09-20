Kyndi发布Kyndi 6.0：提升知识管理和人工智能透明度

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:答案引擎公司Kyndi宣布推出Kyndi6.0，这是其生成式人工智能（Generative AI）答案引擎的最新版本。这一发布引入了多项新功能和增强功能，旨在加速知识创建并改善最终用户体验。

当今组织面临的主要挑战之一是手动且耗时的内容和知识管理过程。鉴于组织生成和维护的大量信息，建立一个全面且灵活的知识库，以始终提供准确和及时的信息，是一项艰巨的任务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Kyndi6.0通过其新的“Topics”功能来解决这一挑战。内容和知识管理团队现在可以利用生成式人工智能来自动生成建议，包括基于可信企业内容的主题和相关的问答对。这一功能使他们能够在不到一个小时的时间内构建知识库，显著节省时间和资源，同时优化输出。

另一个值得注意的新增功能是“Citation”功能，这是一个由生成式人工智能驱动的用户界面。Citation特别适用于博客站点、在线出版商和研究站点。它提供了一个列出了为最终用户呈现的简洁摘要做出贡献的内容来源的部分。用户可以轻松复制他们的查询、自动生成的答案以及相关引文以供将来参考。

Kyndi6.0还引入了一个“最终用户反馈”系统，允许用户就他们收到的结果提供反馈。用户可以通过“喜欢/不喜欢”的反馈表达他们的偏好，并提供有关不满意答案的详细见解。这一全面的反馈系统捕捉用户在各个层面的情感，使内容团队能够微调知识库，以更好地满足客户的内容需求。

此外，Kyndi6.0还包括“查询导出”功能，允许内容和知识管理领导轻松将查询历史从Kyndi的分析工具导出并导入Kyndi的预测工具，以便轻松调整和优化系统性能。

Kyndi的首席执行官兼创始人Ryan Welsh强调了Kyndi6.0在解决组织在实施生成式人工智能时面临的挑战方面的重要性。他指出，不准确答案、难以融入领域特定信息、缺乏可解释性和安全性问题一直是其采用的障碍。Kyndi6.0作为一个端到端的企业解决方案，提升了相关性、人工智能透明度和自动化，适用于寻找关键业务信息的组织，希望现代化其方法。

总之，Kyndi6.0引入了强大的人工智能驱动功能，以简化知识管理、提高用户体验并改善人工智能透明度。其功能包括Topics、Citation、最终用户反馈和查询导出，使组织能够克服与生成式人工智能相关的挑战，并为用户提供更准确和相关的信息。

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