微软旗下 LinkedIn 为招聘人员推出人工智能助理

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日消息:微软旗下的招聘社交平台 LinkedIn 宣布推出新的人工智能（AI）功能，以协助招聘人员在寻找候选人时进行候选人搜索。

10 月 3 日，LinkedIn 表示，正在推出「Recruiter 2024」的试点项目，这是一款面向招聘人员的 AI 辅助工具。

根据公告，使用该工具的招聘人员现在可以用「自然语言」提问，在平台上寻找候选人。此外，该工具还可以用于创建工作岗位的广告活动。

在纽约的 Talent Connect Summit 上，LinkedIn 首席执行官 Ryan Roslansky 表示，这个行业需要新的策略，而 AI 可以帮助创造这些策略。「好消息是，AI 不仅加速了需要新策略的需求，还将成为帮助大家构建这些策略的强大工具...」

除了 AI 辅助招聘工具，LinkedIn 还在其 LinkedIn Learning 部分推出了 AI 驱动的辅导。它表示，AI 方面将能够根据用户的职业愿望定制内容并提供实时建议。

在过去的一年里，LinkedIn 报告称，对其 AI 课程的兴趣增加了 65%。这些新的 AI 辅助招聘和学习工具将提供给「少数一小部分」用户，并将在未来更广泛地提供。

微软拥有 LinkedIn，并据报道正在使用由微软支持的 OpenAI 技术来开发其 AI 功能，OpenAI 是知名的 AI 聊天机器人 ChatGPT 的创建者。

今年 5 月，LinkedIn 发布了面向招聘人员的 AI 辅助消息，此后报告称，74% 的用户表示这节省了他们的时间。

LinkedIn 是众多公司开始将 AI 应用程序整合到其运营中的公司之一。9 月 27 日，Meta 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）发布了 Meta AI，作为对 ChatGPT 的回应。

Meta AI 助手将集成到 Meta 拥有的平台中，包括流行的社交媒体和消息应用程序 Instagram、Facebook 和 WhatsApp。

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