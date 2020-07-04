特斯拉电动皮卡Cybertruck在国内开启预订，每辆订金1000元

特斯拉电动皮卡Cybertruck在2019年年底发布，而当时发布之后就收到数十万的预定量，如今这款电动皮卡也在中国国内开启了预订，预定金只需要1000元人民币。

本次开启预定的车型包括单电机后轮驱动、双电机全轮驱动以及三电机全轮驱动三款，预定金都是1000元人民币，如要要加上FSD完全自动驾驶功能则需要另外6.4万元费用。

截至目前特斯拉这款电动皮卡已经获得了65万个订单，这笔订单价值将超过人民币 2600 亿元。按照特斯拉的计划，Cybertruck电动皮卡会在2022年开始交付。

根据之前特斯拉的介绍，这款皮卡的性格参数如下：

单电机后驱版：EPA续航 250 英里，0- 60 英里/小时6. 5 秒，最高速度 110 英里，起售价 39900 美元。 2021 下半年开放选配， 2022 下半年开始量产。

双电机全驱版：EPA续航 300 英里，0- 60 英里/小时4. 5 秒，最高速度 120 英里，起售价 49900 美元。 2021 下半年开放选配， 2021 下半年开始量产。

三电机全驱版：EPA续航 500 英里，0- 60 英里/小时2. 9 秒，最高速度 130 英里，起售价 69900 美元。 2021 下半年开放选配， 2021 下半年开始量产。