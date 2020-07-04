他们创建了一个IP侵权分析平台，帮助反盗版月入70万

White Bullet是一个IP侵权分析平台，可以帮助企业分析侵犯知识产权的详尽数据，以阻止盗版行为。

这家公司成立于 2013 年，办公室设在英国伦敦，目前有 16 个雇员，共有 4 个联合创始人经过多年的发展，White Bullet月收入大约为 10 万美元(约合人民币 70 万元)。

彼得·希兹科是White Bullet的创始人，过去主要从事知识产权和内容保护等工作，在本文的采访中，创始人彼得将跟大家分享他为什么要创建这个反盗版平台，以及有关的创业经验。

你好，你是从事什么业务的?

我叫Peter Szyszko(彼得·希兹科)，是White Bullet的创始人兼CEO。

White Bullet是一个IP侵权(IPI)分析平台，是我们的核心产品，可以分析侵犯第三方知识产权(例如电影，游戏，软件等)的网站和应用，以及跟踪这些盗版内容旁边投放的广告。

我们的主要客户分为三类：

希望加强力度打击非法分发其内容的IP所有者;

想要跟踪广告去向并希望停止为这些盗版站点提供资金的品牌;

需要过滤盗版网站以保持品牌和广告安全透明的广告公司。

注：图片文字经谷歌翻译，准确度会有偏差

我们之所以进入网络技术领域，是因为我们所做的大部分工作都是通过技术来驱动的。我们已经创立六年多时间，而成功的最好衡量标准是我们在不断增长：我们每月都会有新客户，因为客户会从我们的工作中获得价值。

你背景故事是什么?是怎么想到这个想法的?

我是一名知识产权律师，有着大约 20 年的知识产权保护经验，其中有几年是为好莱坞工作室、软件产业等保护媒体内容保护工作。

我成立这家公司是为了向那些需要了解如何区分非法和合法在线内容的行业提供数据。这种评估不能由坐在桌子旁的律师来做，因为这样的效率太慢了。它必须通过有效的过程来完成，而最有效的大规模评估方法是使用人工智能/机器学习。

与英国和美国的媒体客户合作是令人兴奋的，但我认为更令人兴奋的是与公司和组织合作。无论是媒体工作室还是政府，这些客户会找上门是因为我们的技术很好。我认为，拥有深厚的法律背景和在媒体领域的经验是很重要的。

和其它的初创企业一样，一开始我们的启动资金很少。我记得我在伦敦开会时，只能骑车一辆旧的摩托车四处走访，每天会见 8 到 10 个潜在客户，看他们是否有需求并开展业务。

为了验证产品，我们采取了一个有风险但正确的方法。我们与合作伙伴合作，以帮助展示对产品的需求，第一个项目是和警方合作。我们想要展示盗版是一个非常严重的问题，并且有可能通过一种独特的方式来解决盗版问题——那就是消除盗版。

我们很早就开始市场销售了——这反过来，这让我们能够证明概念的正确性，以及市场对产品的需求。这也是我们今天仍然在做的事情。例如，我们现在正进军社会媒体反盗版领域，并与该领域的各种合作伙伴合作。

说说你们第一个产品设计、原型制作的过程

我们一直都是和客户一起设计产品的。作为一个数据分析平台，我们正在销售数据，而销售数据的一个好方法就是订阅。但必须确保数据数据可以很容易地被使用。

所以我们采用了几种方式销售数据。包括通过实时的API的直接访问的来销售数据的(也就是访问有风险的最新网站和应用。另外一种是，销售关于风险出版商品牌的数据跟踪/审计数据，同样是直接通过API或报告UI。

当然，我们也要确保向客户提供信息时，能得到他们的反馈。

例如，在品牌寻求数据涉及执法部门的情况下，我们会提供符合特定标准的证据包，并进行调整，以确保我们的数据以最有用的方式进行包装。

介绍一下你们启动业务的过程?

我们处于一个利基领域，能够迅速地引入重要的合作伙伴客户。大概在一年之内，我们已经有了 10 个客户，其中有部分主要想打击靠盗版内容赚取广告费用的问题。在内容行业，许多反盗版工作是通过执法部门、政府和媒体所有者的联合来进行的。因此，我们能够从这些领域引入大量合作伙伴，并迅速获得吸引力。

我们推出产品的方法有两种。首先是创建一些东西，了解人们需要什么，然后接触各方，向目标客户推销。第二个方法主要是利用网络，与政策团队合作，找出哪些解决方案将有助于实现长期目标，这个方式则需要花费更长的时间。我们试图两者结合起来，把产品推向市场。

像大多数企业家一样，在公司创建初期，我动用了信用卡、贷款、储蓄筹集资金，目的是让公司能正常运转。我们还成功地从英国政府的企业家创新计划中获得了一笔小额资助。

在这个过程中，我学到了很多东西。深刻体会到，一定要与潜在客户进行交流，并对听到的内容进行过滤筛选。不要被那些与自己战略计划不符的想法影响，因为这可能导致你为了一个潜在客户改变自己的计划，最终可能会失去许多其他客户。

总而言之，要倾听客户的意见，但也要坚持自己的商业理念，并忠于它。

自推出以来，靠成功地吸引和留住了客户?

我们从一开始就留住了客户。能做到这一点是因为我们提供了独一无二的产品。很明显，我们现在有竞争对手，因此要确保不断地与客户打交道。这意味着要倾听他们的需求，提供经济高效的解决方案，建立我们的信誉，在他们需要更多支持的领域提供帮助，并确保我们所做的一切符合他们的最佳利益。

我认为，作为一个小公司，能够让客户直接接触到关键员工，不仅能传递反馈关键信息，还能帮助改进产品，这对双方都很重要。

在招聘方面，比起社交和市场营销，我们已经做了更多的网络工作，但随着公司不断发展，我们已经聘请专家来帮助提高企业的市场营销能力。

吸引客户最有效的方式就是靠口碑和关系网。我们许多增长以及维护客户都归结为这样一个事实：客户将我们推荐给联系人或同事，因为我们为他们做了出色的工作。这让我非常自豪。

你们如今发展得怎么样?未来又会如何?

受疫情影响，，几乎所有的企业都会受到影响，但我们仍在成长。随着越来越多的人在家办公或者上网，因此反而促进流媒体行业发展，而盗版情况也不断的出现。

事实上，盗版一直在增长，因此，我们有了很多机会。上网的人越多，不管是在APP、网站、还是在社交媒体上，都存在着盗版问题。因此，就盗版、品牌保护和改进目标定位而言，目前这是一个令人兴奋的，有趣的领域。

我们已经在寻找扩张市场的方法，包括进入不同的生态系统。在网站和APP之外，我们现在正在关注OTT app 环境以及相关的电视和盗版，因为它们正在影响这一领域，而且这种影响正在增长。我们还关注追踪社交媒体中的侵权促销活动，并增加对盗版搜索结果和搜索广告的分析。

在创业过程中，我们尝试了两种最佳的方法来发展公司：

在仔细规划和开发之后，向市场推出了一些产品，与客户一起测试，获得了吸引力，然后完善了它。

开发速度和完善的功能之间取得平衡总是很棘手的，但我们最终创造出了让用户感到功能强大的产品。

对刚开始的创业者有什么建议?

可以和信任的人谈谈做做这件事的难易程度。以我自己为例，我的首席技术官给了我很大的帮助，但我也依赖公司的其他创始人，他们带着同样的热情和伟大的想法加入了这一探索。所有人都准备好了随时随地交换想法——即使是在深夜。

就像我前面说的，还要确保你忠于自己想要创造的东西。从潜在客户那里获得建议和意见，然后看看应该如何把自己的想法塑造成他们真正想要的东西。但不要偏离轨道，某一个客户可能需要一个超级定制产品，而这并不能满足更广泛客户的需求。

如果你想了解更多关于White Bullet的信息，可访问https：//www.white-bullet.com/。

注：文章编译自starterstory，原文标题《How We Developed A Leading IP Infringement Analytics Platform》。

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓