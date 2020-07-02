黄峥卸任拼多多CEO 身价下降至443亿美元

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黄峥卸任拼多多CEO 身价下降至443亿美元

2020-07-02 09:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：7 月 1 日，拼多多公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥则继续担任董事长。此次调整后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构。

黄峥表示，这几年里，拼多多经历了飞速的发展。“团队的快速扩张，业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促我们进一步迭代升级我们的管理团队和公司治理结构。

黄峥说：“我希望通过这次调整，管理层可以逐步把更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，让团队加速成长，让拼多多成为一个更好更强的持续充满创业活力的公司。

在全员信中，黄峥还表示，将按照IPO时的承诺，连同创始团队捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。

此外，黄峥还将拿出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份，约 80 亿美元给到拼多多合伙人集体。截至 2020 年 4 月 13 日，黄峥持有拼多多43.3%股份。截至昨日收盘，拼多多股价下跌0.45%，报价85. 45 美元，目前总市值为 1023 亿美元，黄峥身价 443 亿美元。

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