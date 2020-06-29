微信公众号文章新增分享点赞按钮

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今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，腾讯微信团队官方宣布，iOS版微信已支持改微信号，更新到7.0.13版本即可体验。新功能正在逐步覆盖中，如暂不可用请稍后再试。
微信现在已支持用户自己修改微信号，想要将自己的微信号修改成有趣又好听的名称的话，现在就可以动手，这里我们来介绍下微信号是如何进行修改的。
6 月 5 日，腾讯微信团队宣布，安卓最新版已经支持更改微信号功能，对iOS版本的支持也即将上线。据官方介绍，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改。另外，如果暂时还改不了，请大家稍等再试试。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
最近有消息传出微信7.0.15功能新增了一个描述，称“微信号是账号的唯一凭证，一年只能修改一次”，这也就代表着微信新版本马上就要进行新功能的增加，之后就可以修改微信名字了！这个功能相信大家都期待很久了，很多人还不清楚怎么修改微信号，下面就来为大家分享一下教程。
据 Tech 星球消息，微信内测了「微信小商店」小程序这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。
今日，针对网友“如何找到被删除的微信支付记录”一问，微信官方表示，可以找回，通过自主导出微信支付账单即可。
苹果手机现在也可以修改微信号了，只要用户将微信升级到7.0.13版本即可体验，在修改微信号的时候需要注意哪些事情呢，以下我们来看下iOS版本修改微信号的具体步骤以及注意事项。
微信小商店是小程序团队公的一项新能力，可以帮助商家快速生成卖货小程序，同时小商店还可以为商家提供商品信息发布、商品交易以及小程序直播等功能，这里我们来看下微信小商店在哪，如何开通小商店资格。
微信号在已经一旦设定便不可更改，为些很多网友表示希望可以获得一次「重生」的机会。而在此前微信安卓版在更新到新版本后，已经率先支持修改微信号。现在苹果iOS版微信可以改微信号了。
6 月 17 日下午，微信的最新更新除了可以修改微信号以外，还增加了群接龙，自定义开关深色模式，视频号的改版，除此之外微信 iOS 和安卓版本均上线了「拍一拍」功能。微信「拍一拍」功能无论是群聊还是私聊，双击对方头像就可以出现拍一拍的提示。
【TechWeb】6月5日，根据微信官方发布的消息，安卓用户更新到最新版微信，可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。根据官方的介绍，微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。同时，微信号设置需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。对于网友关于“修改微信号后，会影?
盼星星，盼月亮。现在，安卓最新版的微信支持修改微信号了！今日，腾讯微信团队官方宣布，安卓最新版微信已支持改微信号，入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果
日前微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。那么微信支付分有什么用有什么用呢？以下是关于微信支付分的详细介绍。
6月1日，对于近日有短视频声称“微信正在监听你的聊天纪录，并推送相关广告”一事，微信团队回应称，这当然是假的，微信表示数据都经过加密处理，可以保护用户隐私的安全。
今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
今日，微信宣布正式支持修改微信号，用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。随后，网友们纷纷@淘宝官微要求上线改名功能，却遭无情拒绝。淘宝回应称：不改。
近日，有用户收到来自微信团队的“开通小商店”的邀请，这是一款无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序，开通后，运营者可以在这里进行直播和卖货。
近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。
在任何行业，各种组织机构的评奖都多如牛毛，而在PC硬件领域，“欧洲硬件协会”(European Hardware Association)的“欧洲硬件奖&r..
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