微信公众号文章新增分享点赞按钮

最近有消息传出微信7.0.15功能新增了一个描述，称“微信号是账号的唯一凭证，一年只能修改一次”，这也就代表着微信新版本马上就要进行新功能的增加，之后就可以修改微信名字了！这个功能相信大家都期待很久了，很多人还不清楚怎么修改微信号，下面就来为大家分享一下教程。