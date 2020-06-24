美团4万在京骑手接受核酸检测 同时将采取无接触配送

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美团4万在京骑手接受核酸检测 同时将采取无接触配送

2020-06-24 16:21 · 稿源：站长之家

据北京日报消息，美团外卖已对在高危地区有过订单的骑手全部暂停接单，安排进行核酸检测并居家隔离 14 天。自 6 月 18 日起，美团外卖已累计对北京十六区超过 4 万在京骑手进行了核酸检测，截至 6 月 23 日 19 点，没有发现异常情况，相关检测仍在进行中。此外，美团外卖已在北京区域升级了无接触配送，所有订单将推荐采取无接触配送的形式完成。


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