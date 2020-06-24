美团4万在京骑手接受核酸检测 同时将采取无接触配送

据北京日报消息，美团外卖已对在高危地区有过订单的骑手全部暂停接单，安排进行核酸检测并居家隔离 14 天。自 6 月 18 日起，美团外卖已累计对北京十六区超过 4 万在京骑手进行了核酸检测，截至 6 月 23 日 19 点，没有发现异常情况，相关检测仍在进行中。此外，美团外卖已在北京区域升级了无接触配送，所有订单将推荐采取无接触配送的形式完成。
据北京日报消息，美团外卖已对在高危地区有过订单的骑手全部暂停接单，安排进行核酸检测并居家隔离 14 天。自 6 月 18 日起，美团外卖已累计对北京十六区超过 4 万在京骑手进行了核酸检测，截至 6 月 23 日 19 点，没有发现异常情况，相关检测仍在进行中。此外，美团外卖已在北京区域升级了无接触配送，所有订单将推荐采取无接触配送的形式完成。
美团App今日正式上线了“美团月付”功能，即“买单”功能的更名升级版。资料显示，美团的美团月付拥有最长 38 天的免息期，支持延期还款和分期还款，最长可分 12 期。
今日，美团App正式上线“美团月付”功能，目前用户可在美团APP搜索月付进入。据悉，美团月付由重庆美团三快小贷，以及美团小贷合作的金融机构提供授信付款服务。
6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上
阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团则通过门店将快递发向全国，一个主打速度，一个提升广度，互联网的边界正被不断打破
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。
为了更有效的帮助抗疫，美团宣布，将在政府部门指导下组织全部在京外卖骑手进行核酸检测，升级无接触配送，推动商家、骑手检测结果线上可查询。
6月11日晚间，@滴滴出行 官方微博发布了一则很奇怪的微博，文字称“有人真敢编，有人真敢信”，并且配上了一个抠鼻的表情，和一张“虾扯蛋”的图片。滴滴方面对媒体表示，
近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。
【TechWeb】6月5日消息，今天是世界环境日，由2000条美团单车、电单车废旧轮胎回收再生的塑胶球场，落地广州番禺区石楼镇石一村文化广场。美团单车表示，今年将向全国捐赠10个废旧轮胎循环再生的塑胶球场。美团单车方面表示，此次改造采用2000多条废旧单车及电单车轮胎回收进行无害化处理制作而成，整个项目采用陶氏公司研发的实心聚氨酯轮胎和环保无溶剂跑道专用胶水制作而成，所有原料在实验室和现场也都进行了严格的检测，各项
美团点评(HK：03690)是中国企业过去两年里的大牛股，从 2019 年初计算，其股价已经翻了三倍。其走牛的核心逻辑很简单，就是他用盈利证明了自己所搭建的商业模式是可行的。
美团今日宣布组织架构调整，将原LBS平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原LBS平台/交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。美团称，此次组织架构调整，是为了进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设。今年初，美团重启了充电宝项目?
据Tech星球报道，试运营近一年的美团版花呗“月付”将于 5 月 29 日正式上线，主打美团消费场景内的叠加优惠权益和先享后付体验。
今日，美团单车表示，北京运营团队将在热点区域加强运维力度和消毒力度，推出多重举措以最大限度保障市民骑行安全。其中，美团单车将在在原有防疫管理基础上，升级运维员工的卫生防护，提供并严格要求佩戴口罩、手套上岗，正确引导科学防护，要求上岗员工每日先测体温，做到勤洗手、工作服每日换。
今日，美团宣布启动“春风行动”百万小店计划，以线上化运营、优惠贷款、安心消费、供应链服务、针对性培训等六大举措帮扶平台小店。
今日，美团月付官方微博发文称，这个周末，整整有 12 个人私信我们，说我们跟颜末好配，还说我们可以找颜末代言。可是，颜末到底是谁，为什么适合给美团月付代言?说话只说一半真的很烦人，读书少，求指导。
截至收盘，美团点评涨2.25%，报 150 港元，股价创上市以来新高。总市值达8740.10亿港元。
根据港交所披露，美团执行董事兼高级副总裁王慧文在美团市值突破 1000 亿美元之际，减持 200 万股，套现2. 74 亿港元，减持后，王慧文仍持有2127. 86 万B股。
17日，美团宣布可以通过美团App、大众点评App购买和预约由爱康国宾等机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。美团数据显示，近一周以来，北京用户搜索“核酸检测”的数量大幅增加，其中，6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。而在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京。美团介绍，目前，美团到综医疗业务的新冠核酸检测预约服务已
美团提供的数据显示，最近一周北京用户的“核酸检测”搜索量逐日大幅增加。6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京，而这个比例在一周前还不到10%。美团对外宣布，用户可通过美团App、大众点评App购买和预约相关医疗机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。截至目前，美团到综医疗业务的新冠核?
截至目前，美团点评涨7.65%报171.7港元，创股价新高，市值突破万亿港元。
宏碁日前推出两款面向电竞爱好者的高端显示器，分别是XB323QK NV和X25。XB323QK NV拥有一块31.5英寸4K IPS面板，支持AMD Freesync，并通过了G-Syn..
2020年6月11日小米通过直播发布会发布了这款最新的智能穿戴设备，通过官方所宣传的图我们能看到有很多亮点，那么我也是在第一时间拿到了这款小米手..
6月24日，小米有品上架了一款宁美迷你台式电脑主机CR100，售价仅1499元，6月30日之前付款到手价1399元，而且送无线键鼠套装、鼠标垫、16GBU盘。宁..
据北京法院网官方微博消息，2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起..
前不久，硬件圈里关于“SMR”的热议不断。随后，西数、希捷和东芝三大硬盘品牌纷纷公布了旗下采用SMR（叠瓦式磁记录）硬盘的具体型号，..
Mate系列一直是华为高端产品系列的代名词。目前，除了Mate手机之外，华为还拓展了MateBook笔记本、MatePad平板等。最新消息显示，华为还将在下半年..
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在..
在今年的2020年国际消费电子展(CES 2020)，三星发布了Odyssey系列游戏显示器。Odyssey G9更是让当时几乎所有坐在这款49英寸超高曲率显示屏前的人所..
除了发布全新的Redmi 9，Redmi今天还宣布了另一款“新机”：Redmi 10X 5G的新配色“星露白”版本，将在明日端午节0点首发上市..
5月7日，联想发布了拯救者2020系列部分产品，包括联想拯救者Y7000P 2020、联想拯救者Y7000 2020、联想拯救者R7000 2020。其中R7000 2020提供四个版..
如果说，以小米5/5 Pro为代表的量子点电视是小米电视冲击主流高端的开始，那么OLED面板产品的出现，意味着更高的产品力追求。知名爆料博主数码闲聊..
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据“京法网事”官方微博称，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日..
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对于Switch玩家来说，很快又要迎来两款经典老游戏，其分别是《拳皇R2》和《侍魂2》。继此前在任天堂Switch平台重新推出NGPC掌机的SNK女生格斗之后..
Intel前不久推出了十代酷睿高性能处理器，笔记本CPU也首次提升到了8核5.3GHz，很好很强大，目前新一代游戏本已经开始全面推进十代酷睿。在十代酷睿..
对于苹果来说，如果今年的iPhone 12有四款机型的话，那么他们一定会硬性的让这些版本存在本质的差别，比如配件上的区别。据最新消息称，今年苹果打..
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小米之家官微宣布，6月25日~6月30日，来小米线下门店参与手机以旧换新活动，最高可享168元补贴。根据活动细则，旧机满300元补贴68元；旧机满1000元..
据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约39万元。台积电台积电称，公司全球员工去..